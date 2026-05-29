Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Никаких запретов: как Дима Билан соблазнял девушек до популярности — и что говорит о сексе сейчас
Молчание длиной в два года прервано: известный режиссёр решился на откровенное признание о Заворотнюк
Суммы пробили потолок: чем обернётся для экономики масштабный переток средств в пенсионные фонды РФ
Города России срочно меняют правила: самокаты теперь под контролем цифровых систем
Дом могут просто снести: на Камчатке ввели жесткую шкалу проверки зданий перед ремонтом
Металл прошел насквозь: рядовая процедура в Архангельске закончилась мгновенной трагедией
Короткий отпуск или долгий отдых: что на самом деле лучше для психики и восстановления
Прощай, ленивый пляж: в 2026 году туристы массово переключаются на совершенно иной формат отдыха
Минус ушки, плюс объём: всего 3 домашних упражнения, которые изменят форму ягодиц

Урожай малины и смородины под угрозой: какие ошибки садоводы совершают каждый год

Садоводство

Ошибки при подготовке почвенного субстрата и игнорирование механизмов перекрестного опыления становятся основными факторами низкой урожайности популярных ягодных культур.

Куст малины с ягодами
Фото: Pravda.Ru by Пятахина Светлана is licensed under Free for commercial use
Куст малины с ягодами

Садоводы часто сталкиваются с тем, что качественные саженцы не приносят плодов из-за нарушения базовых принципов агротехники. Чтобы голубика давала обильный урожай, необходимо учитывать специфические требования каждого растения к среде обитания.

Тонкости подготовки грунта и опыления

Особого внимания требует голубика, которая крайне чувствительна к уровню кислотности. Посадка в обычную садовую землю неизбежно приведет к угнетению кустарника и отсутствию ягод. Для полноценного развития культуре необходим исключительно кислый верховой торф, а для стабильного плодоношения — наличие нескольких растений разных сортов поблизости.

"При выращивании голубики первая ошибка — неправильная подготовка почвы, эта ягода очень любит кислотность, сажаем в торф кислый, обязательно верховой, чтобы она прижилась, росла и плодоносила. И побольше кустиков, чтобы они опыляли друг друга", — отметила Олеся Берзой.

Грамотное распределение сортов внутри одной группы селекции критично и для жимолости. Без качественного опыления даже здоровые кусты не раскроют свой потенциал.

Консультант питомника "Садовый мир" Берзой в интервью NewsInfo.Ru также добавила, что бруснике, несмотря на её репутацию болотного растения, требуется умеренное увлажнение без застоя воды у корней.

"Действительно, многие новички заливают вересковые культуры, считая, что болото — это постоянная лужа, хотя на деле избыток влаги провоцирует гниение корневой системы", — объяснила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Рекомендации по уходу и защите сада

Регулярная обрезка и своевременное внесение питательных веществ напрямую влияют на размер и сладость плодов. Например, правильные подкормки малины в начале лета позволяют значительно увеличить объем сбора.

Эксперты также советуют внимательно следить за состоянием листьев и побегов: болезни смородины и крыжовника нужно купировать профессиональными препаратами до того, как инфекция охватит весь участок.

Для создания эстетичного и продуктивного пространства можно использовать ежевику или привитую плакучую шелковицу. Эти растения отлично справляются с ролью элементов ландшафтного дизайна. Чтобы защитить посадки от вредителей, важно вовремя распознать первые признаки поражения, ведь даже обычная тля на смородине способна уничтожить годовой прирост ветвей.

Ответы на популярные вопросы о выращивании ягод

Почему голубика не растет в обычной земле?

Этой культуре необходим симбиоз с микоризой, которая живет только в кислой среде (pH 3,5-4,5). В обычном садовом грунте растение не может усваивать питательные вещества.

Зачем сажать несколько сортов жимолости рядом?

Жимолость — перекрестноопыляемое растение. Для завязывания плодов ей необходима пыльца другого сорта, цветущего в то же время.

Как правильно поливать бруснику?

Полив должен быть регулярным, но дозированным. Почва должна оставаться влажной, но не превращаться в вязкую грязь, чтобы корни могли "дышать".

Что делать, если на кустах появились признаки болезней?

Необходимо немедленно удалить пораженные части растения и провести обработку фунгицидами. Затягивание лечения может привести к потере всего ягодника.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Новости спорта
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Ценные бумаги
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Велосипед или палки для ходьбы: что выбрать для быстрого восстановления физической формы
Новости спорта
Велосипед или палки для ходьбы: что выбрать для быстрого восстановления физической формы
Популярное
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика

Пожелтевший пластик портит вид самого дорогого ремонта, но существуют деликатные способы вернуть ему чистоту без агрессивной химии и лишних финансовых затрат.

Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Зря они сюда заплыли: попытка проучить Пекин обернулась для НАТО внезапной слепотой
Суверенитет Бразилии под ударом: Вашингтон открыл дверь для силового вторжения в регион Любовь Степушова Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Хватит ломать комедию: украинские элиты начали выталкивать Зеленского на переговоры в Москву
Хватит ломать комедию: украинские элиты начали выталкивать Зеленского на переговоры в Москву
Последние материалы
Никаких запретов: как Дима Билан соблазнял девушек до популярности — и что говорит о сексе сейчас
Молчание длиной в два года прервано: известный режиссёр решился на откровенное признание о Заворотнюк
Суммы пробили потолок: чем обернётся для экономики масштабный переток средств в пенсионные фонды РФ
Города России срочно меняют правила: самокаты теперь под контролем цифровых систем
Дом могут просто снести: на Камчатке ввели жесткую шкалу проверки зданий перед ремонтом
Металл прошел насквозь: рядовая процедура в Архангельске закончилась мгновенной трагедией
Короткий отпуск или долгий отдых: что на самом деле лучше для психики и восстановления
Личное пространство вам больше не принадлежит: как бурманская кошка устанавливает в доме диктатуру
Прощай, ленивый пляж: в 2026 году туристы массово переключаются на совершенно иной формат отдыха
Минус ушки, плюс объём: всего 3 домашних упражнения, которые изменят форму ягодиц
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.