Вы годами кормите этот куст зря: 6 мест на участке, где крыжовник никогда не даст урожая

Садоводство

Посадка крыжовника кажется делом простым — нашел свободный угол и прикопал саженец. На деле кустарник десятилетиями страдает от неудачного соседства или неподходящего грунта. Ошибки при выборе места проявляются не сразу, но через пару лет ветки покрываются серым налетом, а плоды становятся мелкими и кислыми. Чтобы избежать разочарований, стоит внимательно осмотреть участок перед началом действий по озеленению.

Фото: commons.wikimedia.org by Calle Eklund, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тень против сахара

Крыжовник часто называют северным виноградом. Как и южному сородичу, ему жизненно необходим солнечный свет. В тени побеги начинают неестественно вытягиваться, а иммунитет растения падает. Листья бледнеют, становясь легкой добычей для грибковых инфекций. Без прямых лучей ягоды просто не способны накопить сладость, сколько бы удобрений ни вносилось в землю. Даже соседство с глухим забором лишает владельца половины возможного сбора.

"Крыжовник в тени — это всегда риск мучнистой росы. Без солнца куст не проветривается, влага на листьях задерживается дольше, создавая идеальный инкубатор для спор. Сажайте его там, где солнце светит минимум восемь часов в день", — в беседе с Pravda.Ru подчеркнул садовник-практик Сергей Михеев.

Проблема низин и застоя влаги

Корни этого кустарника не терпят долгого купания. В низинах, где весной скапливается талая вода, а летом после дождя стоят лужи, растение задыхается. Кислород перестает поступать к тканям, начинается гниение. Если на участке высокий уровень грунтовых вод, единственный выход — создание искусственных возвышенностей. Насыпные грядки высотой до сорока сантиметров позволяют спасти положение, изолировав корневую систему от избыточной сырости. Правильный выбор локации исключает лишний труд по спасению погибающих посадок.

Где нельзя сажать Последствия
Глубокая тень от строений Мелкие кислые ягоды, болезни
Заболоченные низины Гибель корней и вымерзание
После смородины Атака общих вредителей

Почва и окружение

Крыжовник не любит конкуренции за питание. Малина или облепиха — худшие соседи. Их корни агрессивно захватывают пространство, высасывая все соки из земли. Также не стоит размещать кусты на участках, где до этого росли родственные культуры. Специфические вредители и болезни сохраняются в грунте несколько лет. Если планируется выращивание необычного варианта культур поблизости, лучше отступить три метра.

"Важный нюанс: плотная глина блокирует рост. Если земля слишком тяжелая, ее нужно разбавлять песком и перегноем. На кислых почвах крыжовник просто перестает усваивать минералы, сколько его ни корми", — объяснил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Сквозняки — еще один враг урожая. Постоянный холодный ветер в период цветения приводит к осыпанию завязи. Оптимально размещать посадки под защитой живой изгороди или строений с северной стороны. В таких условиях кустарник чувствует себя комфортно, а правильное решение при планировке участка избавит от необходимости ежегодных обработок сильной химией.

"Сорняки под кустом — это не эстетический дефект, а конкуренты за азот и воду. Мульчирование органикой решает проблему сорняков и одновременно рыхлит почву без лопаты", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о посадке крыжовника

Можно ли пересадить взрослый куст, если место выбрано неудачно?

Растения до четырех лет переносят переезд неплохо. Лучше делать это осенью, предварительно обрезав старые ветки. Важно сохранить большой ком земли на корнях.

Что делать, если весь участок находится в низине?

Единственный надежный способ — обустройство дренажных канав и посадка на высокие холмики. Это приподнимет корни над уровнем застойных вод.

Какие растения защищают крыжовник от вредителей?

Лук, чеснок и бархатцы, посаженные в междурядьях, отпугивают многих насекомых своим запахом. Это естественная защита, не требующая затрат.

Экспертная проверка: садовник-практик Сергей Михеев, почвовед Игорь Лыткин, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
