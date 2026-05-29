В Россию из Европы проникли слизни-каннибалы: чего ожидать дачникам от леопардовых моллюсков

Российские огородники столкнулись с экспансией леопардовых слизней. Моллюски мигрируют на участки и пугают дачников своим видом. Предстоит выяснить, стоит ли объявлять им войну или это полезные соседи по саду.

Фото: commons.wikimedia.org by Надлен, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ слизни

Откуда пришел леопардовый моллюск

Леопардовый слизень — крупный моллюск, достигающий 20 см. Характерный пятнистый окрас дал ему имя. Его привычный ареал — Франция, Великобритания и Испания. Потепление климата и мягкие зимы спровоцировали экспансию вида в Россию. Моллюски проникают через посадочный материал. В Москве их впервые зафиксировали в 2019 году. Сейчас география их расселения охватывает всю среднюю полосу.

"Этот вид активно осваивает новые территории благодаря своей пластичности. Попадая в благоприятную среду с высокой влажностью, особи быстро размножаются, используя органические остатки как базу для выживания", — объяснил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Рацион питания и вред для урожая

Дачники опасаются за грядки, но биологи призывают к спокойствию. Культурные растения не являются основным источником пищи для леопардового слизня. Моллюск предпочитает разлагающуюся органику, гниющую древесину и пищевые отходы. Более того, он выступает в роли хищника, поедая кладки яиц других вредителей, гусениц и даже мелких жуков.

Признак Леопардовый слизень Основной тип питания Органический детрит, вредители Влияние на урожай Минимальное, скорее санитарное

Численность популяции слизни регулируют самостоятельно. Каннибализм внутри вида предотвращает перенасыщение участка моллюсками. Взаимоотношения в саду требуют грамотного подхода, как и уход за ягодными культурами, чтобы не создавать лишних проблем.

"Слизни этого вида выполняют роль своеобразных санитаров. Они активно зачищают участок от садовых вредителей, не трогая при этом овощи", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Почему опасно трогать слизней руками

Внешняя безопасность для урожая не означает полной безвредности для человека. Тело моллюска может быть промежуточным хозяином для личинок нематод. Эти паразиты вызывают серьезные заболевания, включая риск развития менингита. Контакт с кожей недопустим.

"Любой контакт с моллюсками без перчаток — прямая угроза здоровью. Паразиты могут попасть в организм даже через микротравмы на руках после соприкосновения с липким секретом слизня", — предупредила в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Ответы на популярные вопросы о леопардовых слизнях

Можно ли травить их химией?

Химикаты уничтожат не только слизней, но и полезную фауну почвы. Лучше использовать естественные барьеры.

Как защитить детей от контакта?

Объясните, что трогать пятнистых моллюсков нельзя. При обнаружении — используйте инвентарь для перемещения в компостную кучу.

Уничтожают ли они рассаду?

В редких случаях голода слизень может покусать листья, но это не является типичным поведением вида.

Нужно ли немедленно сообщать в надзорные органы?

Нет, это не карантинный вредитель. Достаточно соблюдать меры личной гигиены.

Читайте также