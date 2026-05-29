Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поддельный портал госведомства ведет к краже денег: главный сигнал опасности виден сразу
Холостяцкая маска окончательно сброшена: Дима Билан признался в тайных чувствах в эфире популярного шоу
Встреча за закрытыми дверями: интрижка Мэрилин Монро и Элвиса Пресли едва не погубила карьеры
Тихая роскошь по-русски: как деревня без дорог стала жемчужиной мирового туризма
Молодые россияне меняют комфорт на монастырскую тишину: причина оказалась глубже моды
Застыла на 128 дней: вся правда о стоянии Зои, которая напугала весь СССР
Хрупкий фундамент обменников: резкое укрепление валюты в РФ обернулось тревожным сигналом
Припудрить и сбрызнуть лаком: безумные трюки с ресницами, которые реально работают
Колбаса на завтрак может ударить по здоровью: этот пункт на этикетке выдаст опасный продукт

В Россию из Европы проникли слизни-каннибалы: чего ожидать дачникам от леопардовых моллюсков

Садоводство » Вредители и болезни

Российские огородники столкнулись с экспансией леопардовых слизней. Моллюски мигрируют на участки и пугают дачников своим видом. Предстоит выяснить, стоит ли объявлять им войну или это полезные соседи по саду.

слизни
Фото: commons.wikimedia.org by Надлен, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
слизни

Откуда пришел леопардовый моллюск

Леопардовый слизень — крупный моллюск, достигающий 20 см. Характерный пятнистый окрас дал ему имя. Его привычный ареал — Франция, Великобритания и Испания. Потепление климата и мягкие зимы спровоцировали экспансию вида в Россию. Моллюски проникают через посадочный материал. В Москве их впервые зафиксировали в 2019 году. Сейчас география их расселения охватывает всю среднюю полосу.

"Этот вид активно осваивает новые территории благодаря своей пластичности. Попадая в благоприятную среду с высокой влажностью, особи быстро размножаются, используя органические остатки как базу для выживания", — объяснил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Рацион питания и вред для урожая

Дачники опасаются за грядки, но биологи призывают к спокойствию. Культурные растения не являются основным источником пищи для леопардового слизня. Моллюск предпочитает разлагающуюся органику, гниющую древесину и пищевые отходы. Более того, он выступает в роли хищника, поедая кладки яиц других вредителей, гусениц и даже мелких жуков.

Признак Леопардовый слизень
Основной тип питания Органический детрит, вредители
Влияние на урожай Минимальное, скорее санитарное

Численность популяции слизни регулируют самостоятельно. Каннибализм внутри вида предотвращает перенасыщение участка моллюсками. Взаимоотношения в саду требуют грамотного подхода, как и уход за ягодными культурами, чтобы не создавать лишних проблем.

"Слизни этого вида выполняют роль своеобразных санитаров. Они активно зачищают участок от садовых вредителей, не трогая при этом овощи", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Почему опасно трогать слизней руками

Внешняя безопасность для урожая не означает полной безвредности для человека. Тело моллюска может быть промежуточным хозяином для личинок нематод. Эти паразиты вызывают серьезные заболевания, включая риск развития менингита. Контакт с кожей недопустим.

"Любой контакт с моллюсками без перчаток — прямая угроза здоровью. Паразиты могут попасть в организм даже через микротравмы на руках после соприкосновения с липким секретом слизня", — предупредила в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Ответы на популярные вопросы о леопардовых слизнях

Можно ли травить их химией?

Химикаты уничтожат не только слизней, но и полезную фауну почвы. Лучше использовать естественные барьеры.

Как защитить детей от контакта?

Объясните, что трогать пятнистых моллюсков нельзя. При обнаружении — используйте инвентарь для перемещения в компостную кучу.

Уничтожают ли они рассаду?

В редких случаях голода слизень может покусать листья, но это не является типичным поведением вида.

Нужно ли немедленно сообщать в надзорные органы?

Нет, это не карантинный вредитель. Достаточно соблюдать меры личной гигиены.

Читайте также

Экспертная проверка: почвовед Игорь Лыткин, специалист по овощным культурам Алексей Данилов, врач Светлана Полякова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Ценные бумаги
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Еда и рецепты
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Популярное
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика

Пожелтевший пластик портит вид самого дорогого ремонта, но существуют деликатные способы вернуть ему чистоту без агрессивной химии и лишних финансовых затрат.

Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Зря они сюда заплыли: попытка проучить Пекин обернулась для НАТО внезапной слепотой
Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев Константиновка в огне: что скрывают ВСУ? Любовь Степушова ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Хватит ломать комедию: украинские элиты начали выталкивать Зеленского на переговоры в Москву
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Последние материалы
Тихая роскошь по-русски: как деревня без дорог стала жемчужиной мирового туризма
Молодые россияне меняют комфорт на монастырскую тишину: причина оказалась глубже моды
Застыла на 128 дней: вся правда о стоянии Зои, которая напугала весь СССР
Хрупкий фундамент обменников: резкое укрепление валюты в РФ обернулось тревожным сигналом
Припудрить и сбрызнуть лаком: безумные трюки с ресницами, которые реально работают
Колбаса на завтрак может ударить по здоровью: этот пункт на этикетке выдаст опасный продукт
Семьям погибших бойцов могут отказать в выплатах, но Верховный суд поставил жёсткую точку
Тренажерные залы больше не нужны: одиночный снаряд запускает мощный рост мышц
Хозяин тайги в панике: почему даже огромный медведь боится обычной домашней кошки
В Россию из Европы проникли слизни-каннибалы: чего ожидать дачникам от леопардовых моллюсков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.