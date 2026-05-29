Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Слишком поспешные выводы: ироничный ответ Ирины Дубцовой из Китая заставил замолчать всех СМИ
Анджелина Джоли праздновала рано? Брэд Питт нашёл тайное оружие в споре за винодельню
Выдаст нищету с порога: популярная ошибка в прихожей моментально уничтожает ощущение люкса
Мир на грани закипания: прогноз ВМО на ближайшие пять лет лишил климатологов последних надежд
Борщевик на даче: почему больше не нужно бояться потери земли из-за одного растения
Больше никакой прополки: хитрые дачники засыпают в щели плитки копеечные семена
Самооценка тут ни при чем: неловкая реакция на комплимент выдает совсем другую проблему
Горячий спрос на холодные локации: турпоток в Заполярье вырос на 21 процент по итогам первого квартала
Как развести миллионера на металлолом? История гения, дважды продавшего Эйфелеву башню

Срежьте это немедленно! Одно утреннее действие с томатами, которое увеличит урожай в 3 раза

Садоводство

Июньская жара заставляет томатные кусты активно наращивать зеленую массу. Без вмешательства садовода грядка быстро превращается в непролазные джунгли, где плоды мельчают и гниют. Правильная обрезка перенаправляет питание от лишних листьев к сочным плодам и защищает посадки от грибка. В этом материале мы разберем, какие сорта требуют ножниц, как отличить пасынок от плодовой ветви и почему нельзя трогать макушку растения.

Обрезка томатов
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Обрезка томатов

Выбор сорта и стратегия ухода

Далеко не каждый куст нуждается в хирургическом вмешательстве. Садоводы делят томаты на две группы: компактные детерминантные и бесконечно растущие индетерминантные. Первые — это невысокие крепыши, которые сами останавливают рост после появления нескольких гроздей. Их лучше оставить в покое, иначе вы лишите себя половины урожая. Индетерминантные гиганты способны вымахать выше двух метров и требуют жесткого контроля структуры.

"Лишняя зелень на высоких томатах — это паразит. Она съедает калий и фосфор, которые должны идти в плоды. Если не убирать боковые побеги, вы получите стог сена вместо ведра помидоров", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Для индетерминантных сортов обрезка — это способ открыть путь солнцу и ветру. Густые заросли задерживают влагу, создавая идеальный инкубатор для фитофторы. Удаляя лишнее, вы ускоряете созревание нижних плодов и облегчаете себе борьбу с вредителями. В разреженных кустах легче заметить, как медведка режет стебли или прячутся гусеницы.

Прибыль урожая через обрезку

Начинать обрезку нужно, когда саженец окреп и вытянулся до 30 сантиметров. В пазухах листьев появляются пасынки — агрессивные конкуренты основного ствола. Пока они короткие (до 5 см), их легко отломить пальцами. Если тянуть время, придется работать инструментом, нанося растению глубокие раны. Важно не трогать верхнюю точку роста, иначе развитие куста замрет. Если на маленьком кусте до 30 см появились первые цветы, их нужно безжалостно оборвать ради укрепления корней.

Тип томата Режим обрезки
Детерминантный (кустовой) Минимальный уход, удаление только нижних сухих листьев.
Индетерминантный (высокий) Еженедельное удаление всех пасынков и ведение в 1–2 стебля.

"Инструмент обязан быть стерильным. Вирусы и споры грибка мгновенно переносятся на лезвии секатора от больного куста к здоровому. Протирайте лезвия спиртом после каждого растения", — подчеркнула специально для Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Многие ошибки садоводов ведут к тому, что морковь растет рогатой, а томаты — мелкими и водянистыми. Все дело в распределении ресурсов. Куст не может одновременно кормить сто веток и давать сладкие плоды. Чтобы избежать избыточной нагрузки на почву, можно посадить рядом чеснок к клубнике или томатам для защиты от насекомых.

Техника работы с секатором

Обрезку проводят исключительно в утренние часы. Днем ранки успеют подсохнуть и затянуться на солнце, что снизит риск инфекции. Никогда не работайте в пасмурную или сырую погоду. Мокрые листья — это скоростное шоссе для спор болезней. Если пасынок уже стал толстым, оставьте небольшой пенек в 1 см, это предотвратит появление нового побега в том же месте. Пока вы занимаетесь томатами, не забудьте, что тля обходит защищенные участки только при правильной обработке.

"Главный дефицит в июня — это порядок. Если не проредить кусты сейчас, никакая подкормка во время цветения или калийные удобрения не спасут урожай от гнили. Растению нужен свет в центре куста", — отметил в разговоре с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Для создания ленивого огорода важно выбирать культуры, требующие минимум стрижки. Есть растения шаровидной формы, которые генетически держат объем. Но с томатами такой номер не пройдет — здесь результат напрямую зависит от точности движений секатора. Параллельно с овощами можно облагородить участок, высадив алиссум многолетний или аквилегию Розовый чепец для привлечения опылителей.

Ответы на популярные вопросы о томатах

Можно ли обрезать томаты в дождливую погоду?

Нет, это прямой путь к заражению серой гнилью. Дождитесь сухого солнечного утра.

Что будет, если случайно отрезать верхушку?

Рост основного стебля прекратится. В этом случае позвольте одному самому сильному верхнему пасынку развиться и стать новым лидером.

Нужно ли обрезать нижние листья?

Да, все листья, касающиеся земли, нужно постепенно удалять. Это преграда для почвенных инфекций.

Помните, что огородный сезон требует комплексного подхода. Пока зреют томаты, следите, чтобы огурцы не горчили от жажды, а обрезка сирени была проведена вовремя. Чистоту на дорожках обеспечит правильное удаление сорняков, что сэкономит силы для отдыха.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, фитопатолог Наталья Дроздова, специалист по уходу за садом Павел Корнеев
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Еда и рецепты
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Мир. Новости мира
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Красота и стиль
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Популярное
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика

Пожелтевший пластик портит вид самого дорогого ремонта, но существуют деликатные способы вернуть ему чистоту без агрессивной химии и лишних финансовых затрат.

Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Зря они сюда заплыли: попытка проучить Пекин обернулась для НАТО внезапной слепотой
Константиновка в огне: что скрывают ВСУ? Любовь Степушова Армянский коньяк стал частью большой политики: что стоит за новыми запретами Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Хватит ломать комедию: украинские элиты начали выталкивать Зеленского на переговоры в Москву
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Лечение-пустышка? Почему самый популярный сердечный препарат признали неэффективным
Лечение-пустышка? Почему самый популярный сердечный препарат признали неэффективным
Последние материалы
Как развести миллионера на металлолом? История гения, дважды продавшего Эйфелеву башню
Водные аттракционы в общественном транспорте Петрозаводска: пассажиры оказались заложниками странного проекта
Электронная няня за ваши деньги: почему машины в РФ скоро резко подорожают
Верный признак неряшливого дома: почему привычный декор кухни на самом деле сигнализирует о хаосе
Правда о гении: как на самом деле выглядел мозг Ленина, скрытый под грифом "секретно"
Интернет станет быстрее, но не для всех: что ждет россиян после запуска 5G
Бакалавриат начали медленно отправлять в прошлое: в вузах готовят совсем другую систему обучения
Срежьте это немедленно! Одно утреннее действие с томатами, которое увеличит урожай в 3 раза
Больше никакой любви в сердце: Мерзликин раскрыл правду о личном выборе после разрыва с женой
Плечи уехали в уши, а талия растворилась: шесть упражнений, которые собирают скелет заново
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.