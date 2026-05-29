Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стена иноагентов и подрезка у Адель: за что Галкин* обвинил Шамана в воровстве
Бросьте клубнику на сковороду: зачем продвинутые хозяйки жарят ягоду ровно 2 минуты
Варка не спасет, маринад не поможет: Токсин в кабачках, который не берет даже крутой кипяток
Надоело жить с чужим лицом: кем на самом деле стал Николас Кейдж по документам
Тело переходит в режим накопления: смена тактики тренировок обманула природные механизмы старения
Воздушная гавань Дубая закрывается в рекордные сроки: тектонический сдвиг лишил туристов комфорта
Защитили квартиру на свою голову: за какой ракурс камеры в подъезде теперь ведут в суд
Выжжет масло и удвоит счета за свет: роковая ошибка с холодильником, которую совершают 90% хозяев
Сдвиг на 10 миллионов лет: раскрыта пугающая тайна кладбища древнейших существ в канадской глуши

Бесплатный яд под ногами: эти копеечные средства выгонят муравьев с грядок за пару дней

Садоводство

Муравьи на грядках превращают жизнь садовода в бесконечный сериал о борьбе за выживание. Насекомые не просто строят мегаполисы в корнях, но и активно расселяют тлю, уничтожая надежды на урожай. Традиционные химикаты часто бьют по экосистеме участка сильнее, чем по самим вредителям. Существуют проверенные методы природного земледелия, которые позволяют выселить незваных гостей без ущерба для почвы. Использование доступных органических средств и ароматических барьеров помогает восстановить порядок на участке за считанные дни.

Клубника и муравей
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Клубника и муравей

Кипяток как быстрый аргумент

Самый простой способ разрушить муравейник — использовать обычную горячую воду. Метод работает мгновенно, если муравьи только начали осваивать территорию. Нужно вскипятить 5–10 литров воды и залить ее прямо в центр гнезда. Важно делать это вечером, когда все обитатели возвращаются домой. Повторная процедура через день закрепит эффект и заставит уцелевших особей искать более спокойное место.

"Кипяток эффективен на открытых пространствах, но будьте осторожны возле культурных растений. Горячая вода легко сварит нежные корни, поэтому в теплице лучше использовать другие методы", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Сила томатной ботвы

Томаты содержат соланин — природный яд для многих насекомых. После пасынкования не выбрасывайте зеленые побеги. Плотно набейте ими ведро, залейте водой и дайте настояться сутки. Полученным концентратом проливают муравьиные тропы и сами гнезда. Запах и состав настоя действуют на насекомых отпугивающе.

Метод борьбы Главное преимущество
Настой ботвы томатов Безопасен для экологии участка
Посадка мяты Длительный барьерный эффект
Крутой кипяток Мгновенное уничтожение гнезда

Для усиления эффекта можно измельчить ботву и разложить ее непосредственно на грядках с огурцами или клубникой. Это создаст дополнительную защиту от вредителей. Важно следить за состоянием растений, чтобы соседство овощей не превратилось в конфликт интересов. Органические методы требуют регулярности, зато не оставляют химии в плодах.

"Муравьи не терпят резких запахов. Томатная ботва — это бесплатный и мощный ресурс, который часто недооценивают, отправляя в компост вместо защиты грядок", — рассказала специально для Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Мятный щит для грядок

Мята перечная обладает настолько интенсивным ароматом, что муравьи теряют ориентацию в пространстве. Посадка мяты по периметру участка или между грядками создает живой заслон. Насекомые просто перестают посещать защищенную зону. Аналогичным эффектом обладает полынь и пижма, которые можно использовать в виде мульчи.

Если муравьи атаковали огород на балконе, используйте эфирное масло мяты. Несколько капель на ватный диск перекроют насекомым доступ к горшкам. В саду же лучше работают свежие растения. Помните, что мята быстро разрастается, поэтому сажайте ее в ведра без дна, вкопанные в землю.

"Природное земледелие учит нас не воевать, а договариваться. Создайте условия, в которых муравьям будет неуютно, и они уйдут сами без всяких ядов", — объяснил эксперт Pravda.Ru Владимир Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о защите участка

Помогает ли соль от муравьев?

Соль может прогнать насекомых, но она губительна для почвы. Засоление грунта приведет к тому, что на этом месте несколько лет ничего не будет расти. Лучше использовать соду или горчичный порошок.

Почему муравьи возвращаются снова?

Основная причина — наличие тли. Пока на ваших растениях есть источник сладкой пади, муравьи будут приходить за едой. Бороться нужно с обоими видами вредителей одновременно.

Можно ли использовать золу?

Древесная зола отлично работает как механический барьер. Она забивает дыхальца насекомых и мешает им передвигаться. Кроме того, это прекрасное удобрение.

Читайте также

Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семёнова, специалист по овощным культурам Алексей Данилов, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Хватит ломать комедию: украинские элиты начали выталкивать Зеленского на переговоры в Москву
Мир. Новости мира
Хватит ломать комедию: украинские элиты начали выталкивать Зеленского на переговоры в Москву
Завяжутся огромные кисти: чем подкормить и как пасынковать кусты томатов в июне
Садоводство, цветоводство
Завяжутся огромные кисти: чем подкормить и как пасынковать кусты томатов в июне
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Мир. Новости мира
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Популярное
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика

Пожелтевший пластик портит вид самого дорогого ремонта, но существуют деликатные способы вернуть ему чистоту без агрессивной химии и лишних финансовых затрат.

Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Зря они сюда заплыли: попытка проучить Пекин обернулась для НАТО внезапной слепотой
Армянский коньяк стал частью большой политики: что стоит за новыми запретами Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью Любовь Степушова
Лечение-пустышка? Почему самый популярный сердечный препарат признали неэффективным
Хватит ломать комедию: украинские элиты начали выталкивать Зеленского на переговоры в Москву
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Последние материалы
Варка не спасет, маринад не поможет: Токсин в кабачках, который не берет даже крутой кипяток
Надоело жить с чужим лицом: кем на самом деле стал Николас Кейдж по документам
Тело переходит в режим накопления: смена тактики тренировок обманула природные механизмы старения
Воздушная гавань Дубая закрывается в рекордные сроки: тектонический сдвиг лишил туристов комфорта
Защитили квартиру на свою голову: за какой ракурс камеры в подъезде теперь ведут в суд
Выжжет масло и удвоит счета за свет: роковая ошибка с холодильником, которую совершают 90% хозяев
Сдвиг на 10 миллионов лет: раскрыта пугающая тайна кладбища древнейших существ в канадской глуши
Тишина у границ стала золотой: финские власти решились на беспрецедентный шаг ради туристов
Странный полет в сторону Галаца: российский эксперт опровергает версию Румынии
Часовые марафоны отменяются: учёные доказали силу 4 минут активности в день
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.