Взбитые сливки в вашем саду: этот многолетник десятилетиями сохранит вид элитного сада

Сад для человека, а не наоборот. Пион Bowl of Cream ("Чаша сливок") идеально вписывается в концепцию "ленивого" огорода. Этот многолетник годами не требует пересадки. Он выдерживает сибирские морозы до -40 градусов. Его не нужно укрывать пленкой или строить над ним короба. Главное — один раз выбрать правильное место.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Пионы в саду

Бутон размером с десертную тарелку

Bowl of Cream — это махровый гигант. В июне куст покрывается кружевными шарами диаметром до 18 см. Лепестки плотные, волнистые. Цвет — теплый кремовый, напоминающий взбитые десертные сливки. Взрослый экземпляр живет на одном месте до полувека. С каждым сезоном он становится только мощнее. Если чахлые плети цветов в вашем саду обычно расстраивают, этот пион вернет веру в успех.

"Цветение Bowl of Cream зависит от освещения. В тени он будет гнать ботву, а бутоны измельчают. Сажайте на открытом солнце, подальше от корней крупных деревьев", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Умное садоводство: меньше копать, больше мульчировать

Забудьте о ежегодном перекапывании приствольного круга. Пионы этого не любят. Почва должна быть живой. Мульча из скошенной травы сохранит влагу и даст питание микроорганизмам. Рыхлая земля — залог здоровья корней. Тяжелый физический труд заменим на сотворчество с природой. Огромные цветы на фоне темной хвои выглядят как дорогая интерьерная инсталляция.

Параметр Характеристика сорта Диаметр цветка 18-20 см, махровый шар Морозостойкость До -40°C (4 зона) Срок жизни на месте 30-50 лет без пересадки

Натуральная защита без химии

Крепкий иммунитет растения закладывается в почве. Не стоит перекармливать пионы минеральными удобрениями. Избыток азота вызовет рост "жирной" зелени, которая быстро привлечет тлю и грибок. Используйте органические настои. Часто дачники жалуются, что зелень исчезает с грядки из-за болезней, но пион Bowl of Cream достаточно вынослив, чтобы справляться самому при минимальной поддержке.

"Главный враг крупных пионов — серая гниль в дождливое лето. Обеспечьте проветривание куста. Не сажайте растения вплотную друг к другу", — отметила в беседе с Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Важно помнить о соседстве. В теплице или на клумбе несовместимость культур часто губит завязи. Пион Bowl of Cream — одиночка. Он доминирует в пространстве, поэтому оставьте вокруг него свободное место радиусом в метр. Это избавит вас от необходимости постоянно бороться с сорняками.

Ответы на популярные вопросы о пионах

Нужно ли обрезать пион перед зимой?

Да, стебли срезают под корень в октябре после первых заморозков. Это предотвращает зимовку вредителей на остатках ботвы.

Почему пион не цветет несколько лет?

Вероятная причина — слишком глубокая посадка. Почки возобновления должны находиться не глубже 3-5 см от поверхности почвы.

Можно ли сажать пион весной?

Лучшее время — осень. Весенняя посадка переносится растением тяжелее, оно может долго "болеть" и не идти в рост.

Зачем мульчировать пионы?

Мульча подавляет сорняки и бережет корни от перегрева. В природе никто не копает землю, лист падает и перегнивает — это лучший сценарий.

Читайте также