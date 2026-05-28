Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Холодильник убивает сам себя: 3 ошибки, из-за которых компрессор сгорает раньше срока
Шиловский с музыкой: маленький МХАТ вспомнит своего создателя музыкой и историями
Кино в космосе было только началом: новый проект Шипенко может привлечь Джеки Чана в Россию
Закончился третий год: в каком учебном заведении пропадает сын Петросяна и Брухуновой
Водопад с потолка: как не остаться без денег и заставить виновника оплатить ремонт
Риски в социальных сетях: почему опасно выкладывать фото билетов перед отпуском
Хватит доверять всё нейросетям: Спилберг поставил жёсткое условие для внедрения ИИ в Голливуде
Таблетки на годы: уехавшая из РФ телеведущая рассказала о затяжной войне с собственным рассудком
Измененные Биориском: Роскосмос планирует доставить на Землю биологические образцы с обшивки МКС

Дачи больше не нужны: запустили проект по выращиванию клубники на дне Волги

Садоводство

Михаил Журавлев, блогер из социальной сети, запустил необычный эксперимент в Волгограде. Он решил выяснить, можно ли вырастить ягоды в экстремальных условиях, разместив клубнику непосредственно на дне Волги. Для реализации этой идеи автор сконструировал специальную установку, которую опустил под воду, организовав подачу воздуха и питания с поверхности. Как сообщает Газета.Ru, подробности проекта раскрыли в пресс-службе самой соцсети.

Ягоды клубники в ладонях садовода
Фото: https://unsplash.com by Casey Chae is licensed under Free
Ягоды клубники в ладонях садовода

Конструкция работает на принципах автономной системы жизнеобеспечения растений. Журавлев планирует проверить возможность создания замкнутого цикла: влага, испаряемая кустами, должна конденсироваться на внутренних стенках аппарата и снова поступать к корням. Подобные методы органического земледелия и технологические решения нередко становятся предметом дискуссий среди садоводов, ищущих способы упростить уход за культурами.

Автор проекта подчеркивает, что этот опыт служит проверкой современных технологий и глубоких знаний о физиологии флоры. Он стремится доказать, что садоводство давно вышло за рамки традиционных дачных участков и открытых грядок. Если ягоды удастся успешно культивировать в подводном пространстве, это станет мощным аргументом в пользу выращивания продуктов в любых, даже самых нестандартных городских условиях.

"Любые подобные эксперименты с закрытыми гидропонными системами требуют ювелирной настройки уровня кислорода и питательных растворов. В домашних условиях, как и в подводной капсуле, главная проблема — это отсутствие естественного опыления и постоянный риск избыточной влажности, которая провоцирует грибковые инфекции", - объяснил в беседе с Pravda.Ru агроном Игорь Соколов.

Ответы на популярные вопросы о выращивании растений в необычных условиях

Можно ли вырастить клубнику дома без балкона?

Да, использование фитоламп и специальных гидропонных установок позволяет успешно выращивать ягодные культуры внутри помещения круглый год.

Почему создание замкнутого цикла считается сложным?

Основная трудность заключается в необходимости постоянной очистки воды от продуктов метаболизма растений, иначе накопление солей приведет к гибели культуры.

Нужно ли дополнительно опылять ягоды в закрытых системах?

В отсутствие насекомых-опылителей и сквозняков ручное опыление мягкой кисточкой является обязательным условием для завязывания полноценных плодов.

Какие растения проще всего адаптируются к технологичным грядкам?

Зелень, некоторые сорта томатов черри и низкорослая клубника наиболее предсказуемо реагируют на искусственное освещение и автоматизированный полив.

Читайте также

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
Авто
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Мир. Новости мира
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Ценные бумаги
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Популярное
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными

Не спешите выбрасывать изношенную оснастку, ведь существуют проверенные методы, позволяющие вернуть инструменту заводскую твердость и прежнюю точность.

Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью Любовь Степушова Трамп проиграл Ближний Восток: Иран вышел из войны победителем, а Израиль снова остался один Юрий Бочаров Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Последние материалы
Дачи больше не нужны: запустили проект по выращиванию клубники на дне Волги
Жир буквально заперт на замок: привычная стратегия похудения привела к обратному эффекту
Одна покупка — сотни образов: универсальное платье, которое впишется в любую летнюю капсулу
Водопад с потолка: как не остаться без денег и заставить виновника оплатить ремонт
Риски в социальных сетях: почему опасно выкладывать фото билетов перед отпуском
Хватит доверять всё нейросетям: Спилберг поставил жёсткое условие для внедрения ИИ в Голливуде
Таблетки на годы: уехавшая из РФ телеведущая рассказала о затяжной войне с собственным рассудком
Пёс теряет красный мяч в траве? Разбираемся в особенностях собачьего зрения
Кожа стянута после умывания? 4 признака того, что вы неправильно очищаете лицо и тело
Измененные Биориском: Роскосмос планирует доставить на Землю биологические образцы с обшивки МКС
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.