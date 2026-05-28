Дачи больше не нужны: запустили проект по выращиванию клубники на дне Волги

Михаил Журавлев, блогер из социальной сети, запустил необычный эксперимент в Волгограде. Он решил выяснить, можно ли вырастить ягоды в экстремальных условиях, разместив клубнику непосредственно на дне Волги. Для реализации этой идеи автор сконструировал специальную установку, которую опустил под воду, организовав подачу воздуха и питания с поверхности. Как сообщает Газета.Ru, подробности проекта раскрыли в пресс-службе самой соцсети.

Фото: https://unsplash.com by Casey Chae is licensed under Free Ягоды клубники в ладонях садовода

Конструкция работает на принципах автономной системы жизнеобеспечения растений. Журавлев планирует проверить возможность создания замкнутого цикла: влага, испаряемая кустами, должна конденсироваться на внутренних стенках аппарата и снова поступать к корням. Подобные методы органического земледелия и технологические решения нередко становятся предметом дискуссий среди садоводов, ищущих способы упростить уход за культурами.

Автор проекта подчеркивает, что этот опыт служит проверкой современных технологий и глубоких знаний о физиологии флоры. Он стремится доказать, что садоводство давно вышло за рамки традиционных дачных участков и открытых грядок. Если ягоды удастся успешно культивировать в подводном пространстве, это станет мощным аргументом в пользу выращивания продуктов в любых, даже самых нестандартных городских условиях.

"Любые подобные эксперименты с закрытыми гидропонными системами требуют ювелирной настройки уровня кислорода и питательных растворов. В домашних условиях, как и в подводной капсуле, главная проблема — это отсутствие естественного опыления и постоянный риск избыточной влажности, которая провоцирует грибковые инфекции", - объяснил в беседе с Pravda.Ru агроном Игорь Соколов.

Ответы на популярные вопросы о выращивании растений в необычных условиях

Можно ли вырастить клубнику дома без балкона?

Да, использование фитоламп и специальных гидропонных установок позволяет успешно выращивать ягодные культуры внутри помещения круглый год.

Почему создание замкнутого цикла считается сложным?

Основная трудность заключается в необходимости постоянной очистки воды от продуктов метаболизма растений, иначе накопление солей приведет к гибели культуры.

Нужно ли дополнительно опылять ягоды в закрытых системах?

В отсутствие насекомых-опылителей и сквозняков ручное опыление мягкой кисточкой является обязательным условием для завязывания полноценных плодов.

Какие растения проще всего адаптируются к технологичным грядкам?

Зелень, некоторые сорта томатов черри и низкорослая клубника наиболее предсказуемо реагируют на искусственное освещение и автоматизированный полив.

