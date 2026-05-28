Соседи собирают ведрами, а у вас мелкий горох: эта июньская ошибка губит клубнику

Размер земляники садовой зависит от геометрии посадок и дисциплины садовода. Многие дачники допускают загущение грядок и игнорируют обрезку усов. В результате кусты тратят ресурсы на выживание, а не на налив ягод. Исправить ситуацию и увеличить урожай в полтора-два раза можно за один сезон.

Сбор урожая клубники

Пространство и возраст куста

Теснота — первый враг крупной ягоды. Когда между центрами кустов остается меньше 35 сантиметров, корни начинают войну за воду. Оптимальная дистанция составляет 40–45 сантиметров. Между рядами стоит оставить коридор в 70 сантиметров. Это обеспечит проветривание и снизит риск гнилей. Если грядка напоминает сплошной ковер, лишние розетки нужно безжалостно удалить.

Старение плантации снижает отдачу на 30–50 процентов уже к четвертому году. Держать кусты дольше пяти лет бессмысленно. Продуктивный цикл требует ежегодного обновления части грядки молодыми саженцами. Чтобы избежать истощения почвы, полезно узнать, как подкармливать ягодные культуры весной для формирования здоровых завязей.

"Старые кусты работают вхолостую. Они потребляют столько же питания, сколько молодые, но выдают мелкую мелочь. Если садовод жалеет пятилетние растения, он сознательно сокращает свой урожай", — отметил специально для Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Борьба с усами и режим полива

В июне кусты выбрасывают усы. Каждая дочерняя розетка — это паразит, выкачивающий сахар из материнского растения. Если целью стоит сбор ягоды, все отростки нужно срезать. Оставленные усы уменьшают калибр плодов на треть. Эту операцию проводят еженедельно, не дожидаясь их укоренения.

Вода напрямую влияет на физический объем плода. Сухая почва в период плодоношения делает ягоду "деревянной" и кислой. В жару под каждый квадратный метр нужно выливать до 20 литров воды каждые три дня. Полив проводят строго в основание, избегая попадания капель на плоды. Чтобы сохранить влагу, используют солому или опилки слоем до 8 сантиметров.

"Во время созревания клубника критически зависит от влажности грунта. Без мульчирования вода испаряется слишком быстро. Солома не только держит влагу, но и исключает контакт плода с землей, защищая от серой гнили", — объяснил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Питание и защита в июне

Азотные удобрения в июне вредны. Они вызывают рост листьев, что привлекает вредителей. Весной кусты нуждаются в других стимулах. Важно помнить, что борная кислота для клубники в период цветения помогает завязать больше крупных плодов. Сейчас же лучше использовать калийные составы или настой золы.

Защита от насекомых требует осторожности. Химикаты в момент сбора урожая запрещены. От слизней спасают барьеры из сухой золы, а от мелких вредителей помогают биологические методы. Например, некоторые народные средства от тли вполне применимы и на земляничных грядках. Также стоит обращать внимание на признаки появления вредителей на соседних посадках смородины.

Параметр ухода Влияние на ягоду Удаление всех усов Прирост массы на 30–40% Дистанция 45 см Снижение риска гниения и конкуренции корней Мульча 7 см Экономия 25% урожая за счет чистоты плодов Полив 20 л/м2 Максимальный налив и сочность мякоти

"Многие игнорируют регулярный сбор. Перезревшая ягода на кусте — это сигнал растению прекращать развитие новых завязей. Хотите крупный урожай — собирайте плоды каждый день", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли подкармливать клубнику навозом во время плодоношения?

Нет. Навоз содержит слишком много азота. Это вызовет буйство зелени и сделает ягоды водянистыми и невкусными. Оставьте органику на осень.

Поможет ли зола увеличить размер ягод?

Да, калий в составе золы отвечает за накопление сахаров и плотность плода. Стакан золы на ведро воды — проверенный рецепт для полива под корень.

Нужно ли обрывать первые цветы у молодых кустов?

Если вы хотите, чтобы в следующем году ягода была действительно крупной, в первый год вегетации цветы лучше удалить. Это позволит кусту нарастить мощную корневую систему.

