Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Меняем селектив на винтаж: почему стильные девчонки массово охотятся за духами из СССР
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Забудьте про кроссоверы: 10 машин, которые на самом деле захватили рынок Китая
Прощай, легенда? Почему Ferrari Luce называют самым неудачным суперкаром в истории
Ни помидором больше: Армения лишилась доступа к самому прибыльному рынку сбыта
Токсичный друг: Трамп подарил Пашиняну политический яд перед выборами
Черный цвет в летнем образе: 5 фасонов платьев, которые выглядят воздушно и уместно
В присутствии градоначальника совершена закладка дачи для семей нуждающихся городовых… — писала газета Новости дня 29 мая 1903 года
Дача — не повод забыть о красоте: как спасти стопы от трещин и грибка в огородный сезон

Соседи собирают ведрами, а у вас мелкий горох: эта июньская ошибка губит клубнику

Садоводство

Размер земляники садовой зависит от геометрии посадок и дисциплины садовода. Многие дачники допускают загущение грядок и игнорируют обрезку усов. В результате кусты тратят ресурсы на выживание, а не на налив ягод. Исправить ситуацию и увеличить урожай в полтора-два раза можно за один сезон.

Сбор урожая клубники
Фото: Pravda.ru by Елена Мороз, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сбор урожая клубники

Пространство и возраст куста

Теснота — первый враг крупной ягоды. Когда между центрами кустов остается меньше 35 сантиметров, корни начинают войну за воду. Оптимальная дистанция составляет 40–45 сантиметров. Между рядами стоит оставить коридор в 70 сантиметров. Это обеспечит проветривание и снизит риск гнилей. Если грядка напоминает сплошной ковер, лишние розетки нужно безжалостно удалить.

Старение плантации снижает отдачу на 30–50 процентов уже к четвертому году. Держать кусты дольше пяти лет бессмысленно. Продуктивный цикл требует ежегодного обновления части грядки молодыми саженцами. Чтобы избежать истощения почвы, полезно узнать, как подкармливать ягодные культуры весной для формирования здоровых завязей.

"Старые кусты работают вхолостую. Они потребляют столько же питания, сколько молодые, но выдают мелкую мелочь. Если садовод жалеет пятилетние растения, он сознательно сокращает свой урожай", — отметил специально для Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Борьба с усами и режим полива

В июне кусты выбрасывают усы. Каждая дочерняя розетка — это паразит, выкачивающий сахар из материнского растения. Если целью стоит сбор ягоды, все отростки нужно срезать. Оставленные усы уменьшают калибр плодов на треть. Эту операцию проводят еженедельно, не дожидаясь их укоренения.

Вода напрямую влияет на физический объем плода. Сухая почва в период плодоношения делает ягоду "деревянной" и кислой. В жару под каждый квадратный метр нужно выливать до 20 литров воды каждые три дня. Полив проводят строго в основание, избегая попадания капель на плоды. Чтобы сохранить влагу, используют солому или опилки слоем до 8 сантиметров.

"Во время созревания клубника критически зависит от влажности грунта. Без мульчирования вода испаряется слишком быстро. Солома не только держит влагу, но и исключает контакт плода с землей, защищая от серой гнили", — объяснил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Питание и защита в июне

Азотные удобрения в июне вредны. Они вызывают рост листьев, что привлекает вредителей. Весной кусты нуждаются в других стимулах. Важно помнить, что борная кислота для клубники в период цветения помогает завязать больше крупных плодов. Сейчас же лучше использовать калийные составы или настой золы.

Защита от насекомых требует осторожности. Химикаты в момент сбора урожая запрещены. От слизней спасают барьеры из сухой золы, а от мелких вредителей помогают биологические методы. Например, некоторые народные средства от тли вполне применимы и на земляничных грядках. Также стоит обращать внимание на признаки появления вредителей на соседних посадках смородины.

Параметр ухода Влияние на ягоду
Удаление всех усов Прирост массы на 30–40%
Дистанция 45 см Снижение риска гниения и конкуренции корней
Мульча 7 см Экономия 25% урожая за счет чистоты плодов
Полив 20 л/м2 Максимальный налив и сочность мякоти

"Многие игнорируют регулярный сбор. Перезревшая ягода на кусте — это сигнал растению прекращать развитие новых завязей. Хотите крупный урожай — собирайте плоды каждый день", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли подкармливать клубнику навозом во время плодоношения?

Нет. Навоз содержит слишком много азота. Это вызовет буйство зелени и сделает ягоды водянистыми и невкусными. Оставьте органику на осень.

Поможет ли зола увеличить размер ягод?

Да, калий в составе золы отвечает за накопление сахаров и плотность плода. Стакан золы на ведро воды — проверенный рецепт для полива под корень.

Нужно ли обрывать первые цветы у молодых кустов?

Если вы хотите, чтобы в следующем году ягода была действительно крупной, в первый год вегетации цветы лучше удалить. Это позволит кусту нарастить мощную корневую систему.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам Алексей Данилов, почвовед Игорь Лыткин, агроном Ольга Семёнова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Красота и стиль
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Чтобы руки стали подтянутыми, не нужно тяжёлое железо — есть простой комплекс, от которого мышцы горят
Одиночные виды
Чтобы руки стали подтянутыми, не нужно тяжёлое железо — есть простой комплекс, от которого мышцы горят
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
Авто
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
Популярное
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика

Пожелтевший пластик портит вид самого дорогого ремонта, но существуют деликатные способы вернуть ему чистоту без агрессивной химии и лишних финансовых затрат.

Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Зря они сюда заплыли: попытка проучить Пекин обернулась для НАТО внезапной слепотой
Миф о вмешательстве лопнул: вскрытие архивов Обамы обернулось катастрофой для части элит в США
Армянский коньяк стал частью большой политики: что стоит за новыми запретами Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью Любовь Степушова
Мечты Киева разбились о танкеры: попытка задушить Москву обернулась неожиданным финалом
Лечение-пустышка? Почему самый популярный сердечный препарат признали неэффективным
Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью
Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью
Последние материалы
Прощай, легенда? Почему Ferrari Luce называют самым неудачным суперкаром в истории
Ни помидором больше: Армения лишилась доступа к самому прибыльному рынку сбыта
Токсичный друг: Трамп подарил Пашиняну политический яд перед выборами
Черный цвет в летнем образе: 5 фасонов платьев, которые выглядят воздушно и уместно
В присутствии градоначальника совершена закладка дачи для семей нуждающихся городовых… — писала газета Новости дня 29 мая 1903 года
Дача — не повод забыть о красоте: как спасти стопы от трещин и грибка в огородный сезон
Этот банановый десерт в стакане гости съедают первым: готовится всего за 7 минут
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Необычный оттенок и мощь: как приручить древовидный пион в своем саду
29 мая: День миротворцев ООН, военных автомобилистов и ветеранов-таможенников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.