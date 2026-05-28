Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Беларусь оказалась в ловушке чужой игры: новый фронт может вспыхнуть совсем не так, как ждут
Поймали на горячем: почему фанаты Джекмана пришли в ярость от слез его новой "музы»
Секреты русской глубинки: какие бабушкины записи Водянова бережёт от чужих глаз
Бизнес замер в ожидании: Госдума окончательно пресекла попытки пересмотреть старые сделки
Летний образ выглядит дороже за секунду: эти головные уборы захватили моду 2026 года
Путин подписал новый документ, который укрепил устойчивость связей России и Казахстана
Секрет уютного вечера оказался в аэрогриле: лазанья выходит нежной, сытной и очень домашней
Куда пристроить мешок кабачков: рабочие схемы легальной торговли для дачников
Слишком жёсткий подход: слова единственной дочери Виктории Бони напугали саму телеведущую

Дачники зря расслабились: продажа овощей с грядки может обернуться налоговой проверкой

Садоводство

Российские садоводы нередко опасаются штрафов при продаже излишков выращенного на грядках урожая. Юрист Московского Союза садоводов, доцент Финансового университета Оксана Васильева рассказала в эфире Правда ТВ, как разграничить личное подсобное хозяйство и незаконную предпринимательскую деятельность.

Посадка картофеля
Фото: Pravda.ru by Ольга Семёнова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Посадка картофеля

Ключевым фактором для налоговых органов становится не сам факт реализации продукции, а наличие признаков коммерческого оборота. 

"Здесь важно даже понять не факт и не масштаб, а системность и коммерческий характер", — отметила Оксана Васильева.

Эксперт пояснила, что критерий системности остается наиболее сложным для оценки. Постоянство продаж, будь то ежедневная реализация овощей или регулярные сделки в течение сезона, требует иного юридического оформления. В такой ситуации дачнику может потребоваться регистрация в качестве самозанятого. Стоит учитывать, что работа на земле — это не только урожай, но и соблюдение норм, а также разведение сельскохозяйственной птицы, которое также имеет свои правовые нюансы.

"Но вопросв  системности: каждый день или каждый час одно ведро картофеля, либо раз в год, Здесь важно понимать, какой налог будет в данном случае с продажи", — подчеркнула кандидат юридических наук.

Васильева обратила внимание на способы получения оплаты. Продажа за наличный расчет, как правило, сложнее поддается проверке со стороны контролирующих органов. При этом использование электронных переводов на банковскую карту делает деятельность владельца участка прозрачной для налоговой службы, если подобные платежи носят регулярный характер от разных лиц.

"Если это наличные средства, зафиксировать это будет очень сложно. А вот если мне пришли на расчётный счёт и систематически они приходят от разных лиц, но при этом мы видим, что сумма плюс-минус одинаковая, то это показывает о том, что идет предпринимательская деятельность", — пояснила доцент.

Для минимизации рисков садоводам важно понимать законодательные ограничения, касающиеся земельных участков. В частности, существуют строгие правила, регламентирующие штрафы за растения на даче, а также требования к защите насаждений. Кроме того, владельцам стоит помнить, что даже правила среза цветов могут иметь значение для сохранения декоративности сада и избежания претензий от контролирующих структур. Тем, кто ищет способы упростить уход за участком, помогут биологически обоснованные стратегии выращивания культур.

Полная запись разговора с Оксаной Васильевой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Читайте также

Экспертная проверка: Профессор Евгений Блех, шеф-редактор Ольга Морозова
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Мир. Новости мира
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
Недвижимость
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
Популярное
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными

Не спешите выбрасывать изношенную оснастку, ведь существуют проверенные методы, позволяющие вернуть инструменту заводскую твердость и прежнюю точность.

Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью Любовь Степушова Трамп проиграл Ближний Восток: Иран вышел из войны победителем, а Израиль снова остался один Юрий Бочаров Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Последние материалы
Поймали на горячем: почему фанаты Джекмана пришли в ярость от слез его новой "музы»
Секреты русской глубинки: какие бабушкины записи Водянова бережёт от чужих глаз
Бизнес замер в ожидании: Госдума окончательно пресекла попытки пересмотреть старые сделки
Летний образ выглядит дороже за секунду: эти головные уборы захватили моду 2026 года
Никаких дрожжей и духовки: особый способ жарки на сухую создал невероятный гастрономический эффект
Путин подписал новый документ, который укрепил устойчивость связей России и Казахстана
Секрет идеальной талии оказался ближе к отдыху: эксперты подтвердили финал затянувшегося противостояния
Тренировочный процесс зашел в тупик: выявились фатальные ошибки, сдерживающие реальный прогресс тела
Секрет уютного вечера оказался в аэрогриле: лазанья выходит нежной, сытной и очень домашней
Настало время предельной нагрузки: летний график в России обновил исторический максимум
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.