Дачники зря расслабились: продажа овощей с грядки может обернуться налоговой проверкой

Российские садоводы нередко опасаются штрафов при продаже излишков выращенного на грядках урожая. Юрист Московского Союза садоводов, доцент Финансового университета Оксана Васильева рассказала в эфире Правда ТВ, как разграничить личное подсобное хозяйство и незаконную предпринимательскую деятельность.

Ключевым фактором для налоговых органов становится не сам факт реализации продукции, а наличие признаков коммерческого оборота.

"Здесь важно даже понять не факт и не масштаб, а системность и коммерческий характер", — отметила Оксана Васильева.

Эксперт пояснила, что критерий системности остается наиболее сложным для оценки. Постоянство продаж, будь то ежедневная реализация овощей или регулярные сделки в течение сезона, требует иного юридического оформления. В такой ситуации дачнику может потребоваться регистрация в качестве самозанятого. Стоит учитывать, что работа на земле — это не только урожай, но и соблюдение норм, а также разведение сельскохозяйственной птицы, которое также имеет свои правовые нюансы.

"Но вопросв системности: каждый день или каждый час одно ведро картофеля, либо раз в год, Здесь важно понимать, какой налог будет в данном случае с продажи", — подчеркнула кандидат юридических наук.

Васильева обратила внимание на способы получения оплаты. Продажа за наличный расчет, как правило, сложнее поддается проверке со стороны контролирующих органов. При этом использование электронных переводов на банковскую карту делает деятельность владельца участка прозрачной для налоговой службы, если подобные платежи носят регулярный характер от разных лиц.

"Если это наличные средства, зафиксировать это будет очень сложно. А вот если мне пришли на расчётный счёт и систематически они приходят от разных лиц, но при этом мы видим, что сумма плюс-минус одинаковая, то это показывает о том, что идет предпринимательская деятельность", — пояснила доцент.

Для минимизации рисков садоводам важно понимать законодательные ограничения, касающиеся земельных участков.

