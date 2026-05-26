Эти признаки на листьях смородины говорят о нашествии тли — действовать нужно немедленно

Массовое размножение тли в разгар плодоношения требует немедленного вмешательства, иначе садовод рискует остаться без урожая ягод.

Фото: Pixabay by jggrz is licensed under Free for use under the Pixabay Content License

Агроном Елизавета Тихонова в комментарии MoneyTimes сообщила, что единственным рабочим методом спасения кустарников в такой ситуации становится химическая обработка. Промедление позволяет вредителям быстро уничтожить завязи и листву, лишая растения ресурсов для развития плодов.

Защита сада должна быть комплексной: борьба с тлей не принесет долгосрочного результата без контроля численности муравьев, которые активно расселяют насекомых по молодым побегам. Специалист рекомендует использовать современные инсектициды системного действия сразу после завершения цветения.

Как отмечается на сайте MoneyTimes, такие составы делают сок растений непригодным для питания паразитов.

"Срочно опрыскивать, муравьев по возможности удалять, разбрасывать антимуравьиные средства и опрыскивать растения после цветения спокойно можно. Современные препараты против тли очень хорошо уничтожают, они делают растение горьким. Тля уже его не очень-то с большим вкусом ест. И муравей, естественно", — отметила Тихонова.

Действующее вещество проникает в ткани кустарника в процессе фотосинтеза всего за несколько часов. По словам Тихоновой, на которую ссылается MoneyTimes, препараты полностью выводятся из структуры за две недели, что делает их применение безопасным при соблюдении сроков ожидания.

Если листья на кустах уже начали менять форму и напоминать гофрированную бумагу, рассчитывать на народные средства не стоит — при сильном поражении они малоэффективны.

"Химические препараты действительно необходимы при критическом заражении, однако важно помнить о профилактике: своевременная подкормка золой и суперфосфатом укрепляет клеточную стенку листа, делая его физически недоступным для прокола хоботком тли", — объяснила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Ответы на популярные вопросы о защите смородины

Безопасно ли есть ягоды после обработки химией?

Употреблять плоды в пищу можно строго после завершения срока ожидания, указанного в инструкции к препарату; обычно системные яды распадаются в течение 14-20 дней.

Почему тля возвращается после опрыскивания?

Основной причиной рецидива являются муравейники на участке — муравьи охраняют тлю и переносят ее на новые ветки, поэтому борьбу нужно вести с обоими видами насекомых одновременно.

Как понять, что на смородине поселилась именно галловая тля?

Первым признаком становятся специфические красные пятна и вздутия на верхней стороне листьев, внутри которых скрываются колонии вредителей.

Можно ли использовать биологические методы защиты?

Биопрепараты работают эффективно только при невысокой численности насекомых и температуре воздуха выше +18 градусов, в то время как при эпидемии требуются более радикальные меры.

