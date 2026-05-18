Не высаживайте огурцы раньше этой даты, если не хотите потерять урожай на грядках

Высадка огурцов в открытый грунт требует строгого соблюдения температурного режима, так как это тропическое растение крайне чувствительно к охлаждению субстрата и воздуха.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Защита огурцов на огороде

Агроном Николай Зайцев предупреждает, что критическим порогом является отметка в плюс шестнадцать градусов: если показатели опустятся ниже, развитие рассады полностью прекратится. В таких условиях теплолюбивая культура переходит в состояние стагнации, а обменные процессы в клетках замедляются до минимума.

"Если ниже плюс шестнадцати, они будут находиться в спящем состоянии, расти не будут, будет просто остановка роста", — отметил Зайцев.

По словам эксперта, на которого ссылается MoneyTimes.Ru, жителям центральных регионов, в частности Московской области, не стоит спешить с посадочными работами. Риск возвратных заморозков на почве нередко сохраняется вплоть до середины первой декады июня, что может привести к моментальной гибели неокрепших побегов.

Специалист напомнил трагический для дачников опыт 2007 года, когда двенадцатого июня внезапный мороз уничтожил все теплолюбивые посадки в Рязанской области. Чтобы обезопасить растения, рекомендуется использовать плотный спанбонд, способный нивелировать легкие температурные колебания.

Если посадка в мае прошла успешно, садовод должен быть готов оперативно укрыть грядки при первых признаках похолодания.

Для гарантированного результата лучше дождаться устойчивого тепла после 12 июня, используя рассадный метод, чтобы подготовка семян не прошла даром и растения успели вступить в фазу плодоношения до конца лета.

"Огурец чрезвычайно теплолюбивое растение, он родом из Индии, не терпит ни малейшего понижения температуры. Чуть-чуть и огурцов не будет", — объяснила в беседе с Pravda.Ru садовод-агроном Елена Мороз.

Важным аспектом агротехники является и режим орошения: для формирования сочных плодов необходим частый полив небольшими порциями, что отличает огурцы от томатов. Чтобы плети огурцов выдержали вес урожая, необходимо следить за балансом влаги и питательных веществ в почве.

Своевременный уход позволяет избежать горечи в плодах, особенно если изначально были выбраны надежные сорта из СССР, адаптированные к климатическим качелям.

Ответы на популярные вопросы об огурцах

При какой температуре можно высаживать огурцы?

Минимально допустимая температура воздуха и почвы для высадки составляет плюс шестнадцать градусов, иначе рост растения остановится.

До какого числа сохраняется угроза заморозков в средней полосе?

Риск возвращения морозов на почве остается актуальным до 10-12 июня, что необходимо учитывать при планировании работ в открытом грунте.

Как защитить посадки от внезапного похолодания?

Эффективным способом защиты является использование плотного нетканого материала (спанбонда) для создания временного укрытия.

В чем главная особенность полива огурцов?

В отличие от помидоров, огурцы предпочитают частый, но дробный полив небольшими дозами для поддержания стабильной влажности.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
