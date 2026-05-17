Головная боль и тошнота: эксперты объяснили, чем опасен аромат сирени в доме

Присутствие сирени в закрытом жилом пространстве может спровоцировать резкое ухудшение самочувствия и сильную головную боль из-за высокой концентрации душистых летучих компонентов.

Биологически активные вещества, которыми насыщены соцветия, вызывают сосудистые реакции, особенно ощутимые в небольших помещениях. Чтобы сохранить здоровье и избежать аллергических проявлений, специалисты рекомендуют воздержаться от украшения интерьера этими весенними цветами.

Доктор биологических наук Иван Шамров предупреждает, что высокая плотность аромата в квартире часто ведет к спазмам сосудов и негативным физиологическим последствиям.

По его словам, на открытом воздухе запах рассеивается и не представляет опасности, однако в замкнутом пространстве даже небольшой букет становится источником токсического воздействия.

Как сообщается на сайте интернет-издания "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на эксперта, аналогичными свойствами обладают популярные у садоводов лилии и черемуха.

Шамров подчеркивает, что такие растения крайне нежелательны в домах, где проживают дети или люди, склонны к аллергии. Ботаник акцентирует внимание на том, что сирень выделяет вещества, которые вызывают спазмы.

Возможны аллергические реакции. Поэтому голова болеть будет, особенно если букет стоит в небольшой комнате и запах очень насыщенный. Лично я сам сирень домой не приношу. Кроме того, массовое повреждение веток наносит серьезный ущерб самим кустарникам, лишая их здоровья в следующем сезоне.

"При выборе растений для сада лучше отдавать предпочтение сортам с предсказуемым циклом развития, например, таким как сирень Неоновый коралл, однако правила безопасности в помещении остаются едиными для всех душистых культур", — объяснила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Ответы на популярные вопросы о влиянии сирени на здоровье

Почему от аромата сирени развивается мигрень?

Соцветия выделяют эфирные масла и активные фитонциды, которые при высокой концентрации воздействуют на тройничный нерв и вызывают сужение, а затем резкое расширение сосудов головного мозга.

Безопасно ли держать букет сирени на кухне или в гостиной?

Даже в просторных комнатах аромат может застаиваться, провоцируя тошноту и головокружение, поэтому биологи советуют ограничиться наблюдением за кустарниками на улице.

Какие весенние цветы считаются наиболее опасными для аллергиков?

Наиболее агрессивными считаются растения с тяжелым сладким запахом: сирень, гиацинты, лилии и цветущая черемуха, способные вызвать отек слизистых в закрытом помещении.

Правда ли, что обрыв веток полезен для цветения куста?

Это миф: грубое выламывание побегов открывает путь для грибковых инфекций и истощает растение, лишая его возможности заложить почки на будущий год.

