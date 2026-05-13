Куда исчез майский гул: эксперты раскрыли тайну многолетнего цикла жизни хрущей

Садоводство

Прогулка по парку в мае традиционно сопровождалась гулким басовитым жужжанием. Сейчас в воздухе подозрительная тишина. Неужели культовые вестники весны исчезают? Важно различать виды: импозантный хрущ в коричневом хитиновом пальто — наш герой. Яркая зелёная бронзовка — совсем другое насекомое.

Личинка майского жука
Фото: Own work by Rasbak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Личинка майского жука

Биологические ритмы хруща

Массового вымирания не происходит. Ареал хрущей стабилен и даже ползёт на север из-за потепления. Локальное отсутствие жуков в пригородах объясняется естественными популяционными циклами. Личинка проводит под землей от трех до пяти лет. Взрослый лет случается эпизодически. Остальное время мы видим лишь ленивых "акселератов" или "тормозов".

"Цикличность — основа выживания этого вида. В природе не бывает линейного роста популяции, система всегда стремится к балансу ресурсов и хищников", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Агрономические факторы влияния

Личинки — скрытая угроза огородам. Они безжалостно грызут корни картофеля, моркови и молодых садовых культур. Человек отвечает инсектицидами и биологическими агентами, подавляющими патогены. Борьба ведется жестко. Подобно тому, как слизни на участке требуют постоянного внимания, избыточная активность хрущей заставляет агрономов принимать меры.

Стадия развития Средняя длительность
Личиночная фаза 3-5 лет
Имаго (взрослая особь) 5-7 недель

"Современные биопрепараты действуют избирательно, но при массовом применении в интенсивном агросекторе они неизбежно влияют на плотность популяции в ближайших окрестностях", — пояснил биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Взрослый жук живет недолго. После пяти-семи недель интенсивной активности цикл замыкается. Если вы хотите увидеть хрущей, ищите их на ветках лиственных деревьев вечером. Они не прячутся — они ждут сумерек.

"Наблюдение за насекомыми требует понимания их суточных ритмов. Ночной образ жизни майских жуков — это стратегия защиты от дневных пернатых хищников", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по поведению животных Наталья Гаврилова.

Ответы на популярные вопросы о хрущах

Можно ли спасти личинок, если перекопал огород?

Нет, личинки крайне чувствительны к повреждениям и смене почвы. Лучше обратить внимание на профилактику, чтобы не допускать их массового размножения.

Почему жуки иногда падают на спину?

Это особенность их строения. Им трудно перевернуться на лапки на ровной поверхности, поэтому они часто остаются лежать, становясь легкой добычей.

Является ли хрущ редким видом в России?

Нет, он повсеместно распространен, а глобальное потепление способствует расширению ареала на север.

Экспертная проверка: зоолог Дмитрий Мельников, биолог-эколог Аркадий Кузнецов, фелинолог (эксперт по поведению) Наталья Гаврилова
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
