Сныть и пырей возвращаются снова и снова: как остановить многолетнюю агрессию сорняков

Садоводство

Контроль нежелательной растительности на приусадебном участке требует взвешенного подхода, исключающего бесконтрольное применение агрессивных химикатов.

Фото: pixabay.com is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
По мнению возглавляющего питомник декоративных растений Владимира Викулова избавление от сныти, пырея, одуванчика и борщевика должно быть максимально безопасным для почвы и соседствующих культурных посадок. Эксперт рекомендует отдавать предпочтение механическому воздействию, которое минимизирует экологические риски и приносит больше пользы экосистеме сада.

Для искоренения корневищных агрессоров, таких как пырей или сныть, необходима регулярная и тщательная выборка корней из грунта, тогда как гербициды сплошного действия допустимы лишь на пустующих территориях.

Безопасно ограничить рост сорняков в зоне плодовых деревьев и ягодников помогает создание физического барьера: мульчирование картоном или использование специальных нетканых материалов перекрывает доступ света к сорным травам.

Как сообщается на сайте MoneyTimes, такой метод эффективно угнетает сорняки, не нарушая при этом водный и воздушный баланс основных насаждений в приствольном круге.

Викулов предупреждает, что распыление химических составов вблизи культурных растений крайне рискованно из-за возможного сноса препарата ветром на листву ягодников или овощей. При острой необходимости использования химии лучше применять метод точечного смачивания отдельных листьев сорняка, а не массовое опрыскивание.

Стоит помнить, что борьба с борщевиком или пыреем — это не разовая акция, а постоянный процесс поддержания чистоты, поскольку в почве всегда сохраняется банк спящих семян и фрагментов корневищ.

"Важно понимать, что механическая прополка — это не просто изнурительный труд, а способ сохранить биоразнообразие почвы, ведь из некоторых удаленных трав можно приготовить ценное удобрение из сорняков", — отметила в беседе с Pravda.Ru садовод-агроном Елена Мороз.

Если участок влажный, полутенистый, со снытью очень тяжело с справиться. Вроде бы удалил, но остается запас семян, корневища, спящие в почве, весной заново начинает развиваться.

"Постоянный процесс борьбы с сорняками должен быть. Надо заниматься поддерживанием. Просто один раз удалили и забыли и больше ничего не делаем, это, к сожалению, миф. Если открытые участки, достаточно тяжело на самом деле избавиться и от всеми нелюбимого борщевика", — пояснил Викулов.

Ответы на популярные вопросы о борьбе с сорняками

Можно ли избавиться от борщевика за один сезон?

Нет, это миф; растение обладает огромным запасом семян в почве, которые могут прорастать в течение нескольких лет, поэтому требуется регулярный мониторинг и удаление новых всходов.

Чем опасно использование гербицидов методом опрыскивания?

Даже слабый ветер может перенести капли яда на соседние культурные растения, что приведет к их болезни или гибели, поэтому агрономы рекомендуют точечное нанесение препарата.

Какой способ самый эффективный против сныти и пырея?

Наилучший результат дает сочетание тщательной механической выборки корней из земли и последующего плотного мульчирования светонепроницаемыми материалами.

Как мульчирование влияет на деревья в саду?

При правильном использовании нетканых материалов сорняки гибнут без света, но корни деревьев продолжают получать необходимый кислород и влагу через поры укрытия.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
