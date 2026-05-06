Урожай будет сладким и крепким: неожиданный способ мульчирования ветками

Использование измельченной древесины для укрытия грядок значительно упрощает уход за огородом, обеспечивая сохранение гидробаланса и эстетичный вид посадок.

мульча на грядке

Агроэксперт Игорь Абакумов рекомендует садоводам не избавляться от мелких веток, а превращать их в полезный ресурс для участка. Грамотное применение такой органики подавляет сорные травы и создает оптимальную среду для полезной почвенной микрофлоры.

Для создания качественной фракции специалист советует задействовать бытовой измельчитель, через который пропускаются остатки после обрезки кустарников. Полученная щепа укладывается на предварительно очищенный и разрыхленный грунт, что особенно актуально, когда планируется эффективная утилизация веток.

По мнению Абакумова, именно лиственные породы деревьев лучше всего подходят для этой цели, так как они быстрее трансформируются в гумус.

"Получается прекрасная мульча, замечательная, которая, во-первых, задерживает влагу, во-первых, дает жить червячкам и паучкам, рыхлить почву. Грядка красивая, на ней слабо растет трава, почти не растет. Естественно, сначала надо вскопать вокруг, измельчить почву, а потом покрыть мульчой этой", — пояснил Абакумов.

"Применение древесной щепы на грядках — это отличный способ предотвратить пересыхание корней и эрозию почвы, но важно помнить о балансе азота в процессе ее разложения", — объяснил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

В случае отсутствия специальной техники ветки можно порубить вручную на небольшие фрагменты размером около полсантиметра, передает NewsInfo.Ru.

Садовод предупреждает, что хвойные материалы при нагревании на солнце выделяют липкую смолу, которая может негативно сказаться на состоянии почвы и растений. Регулярное обновление такого покрытия позволит стабильно получать сладкие помидоры и крепкие корнеплоды за счет поддержания рыхлости и аэрации субстрата.

Ответы на популярные вопросы о мульчировании ветками

Почему нельзя использовать хвойные ветки в жару?

При высоких температурах хвоя и древесина сосны или ели выделяют смолистые вещества. Это может привести к "запеканию" верхнего слоя мульчи и ухудшению газообмена в почве.

Нужно ли готовить почву перед укладкой измельченных веток?

Да, поверхность необходимо тщательно вскопать и разрыхлить. Только на подготовленный и очищенный от сорняков грунт следует укладывать защитный слой древесной щепы.

Можно ли использовать мульчу из веток повторно?

За сезон такая органика перегнивает и становится частью удобрения. На следующую весну рекомендуется заменять старое покрытие свежезаготовленным материалом.

Какая фракция измельчения считается оптимальной при ручной рубке?

Эксперты рекомендуют измельчать ветки до размера в 0,5 сантиметра. Такие мелкие кусочки быстрее перерабатываются бактериями и лучше удерживают влагу у корней.

