Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Машины превращаются в одинаковые коробки: почему даже у премиальных брендов пропало лицо
Обычная прогулка может обернуться заражением: зоонозные инфекции поджидают там, где их не ждут
Свобода ради творчества: почему суд решил простить рэпера Гуфа за драку в Апрелевке
Банкротство смывает долги, но какой ценой: почему этот юридический трюк подходит не каждому
Россияне массово уходят в самозанятые: за этим решением стоит не свобода, а жесткая реальность
Неидеальный муж оказался лучше всех: за какой недостаток Юлия Снигирь обожает своего супруга
Бензиновый бак вместо розетки: почему идеальным электромобилем внезапно признали гибрид
Тайная жизнь звёзд: как развивался роман Алексея Воробьёва и Аиды Гарифуллиной в разлуке
Армению втягивают в большую игру: у границ России появился новый очаг напряжения

Цветы вне закона: как обычная клумба может привести к уголовному преследованию

Садоводство

Выращивание определенных декоративных культур на приусадебном участке или подоконнике может обернуться для владельца серьезным конфликтом с законом. Адвокат Яна Ковалевская пояснила, что запрет распространяется на флору, содержащую психотропные или наркотические компоненты, представляющие потенциальную опасность для общественного порядка. Даже если садовод стремится создать эстетически безупречный ландшафтный дизайн, наличие в коллекции видов из официального перечня может повлечь административное или уголовное преследование.

Конопля
Фото: www.publicdomainpictures.net by Lode Van de Velde, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Конопля

За культивирование запрещенных растений без цели сбыта в небольших объемах предусмотрена ответственность по статье 10.5.1 КоАП РФ. Как сообщает Газета.Ru, частным лицам в этой ситуации грозит денежное взыскание в размере от 3 до 5 тысяч рублей или арест до 15 суток, тогда как для организаций штрафные санкции достигают 300 тысяч рублей. Если же плантация признается крупной, в силу вступает статья 231 УК РФ, предполагающая лишение свободы на срок до двух лет или обязательные работы.

Перечень табуированных растений включает не только мак снотворный или коноплю, но и привычные многим вьюнки, например, ипомею с названиями вроде "Синяя звезда" или "Леденец". Под запретом также находятся гавайская роза, шалфей предсказателей и психотрия зеленая, которые порой ошибочно принимают за безобидные растения для спальни или сада. Ковалевская предупредила, если же речь идет об особо крупном размере культивирования и группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказание становится значительно строже — лишение свободы на срок до восьми лет.

"При выборе растений важно помнить, что некоторые из них могут быть токсичны не только для системы правосудия, но и для ваших питомцев, если те случайно попробуют их на вкус", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Юридические последствия наступают лишь при доказанном умысле, однако самопроизвольное появление "запрещенки" на грядках не освобождает от обязанности поддерживать порядок. По словам Ковалевской, отсутствие действий по уничтожению таких всходов может быть расценено как нарушение. Тем, кто предпочитает безопасное и продуктивное огородничество, лучше сосредоточиться на классических культурах, таких как выращивание свеклы, или использовать современные методы, включая домашнюю гидропонику для получения чистого урожая.

Ответы на популярные вопросы о запрещенных растениях

Что делать, если запрещенное растение выросло само?

Необходимо немедленно его уничтожить, чтобы избежать подозрений в умышленном культивировании. Отсутствие умысла исключает ответственность, но игнорирование таких сорняков недопустимо.

Какое количество растений считается "крупным размером"?

Для каждого вида флоры это число индивидуально и закреплено в постановлениях правительства. Например, для ипомеи трехцветной крупный размер начинается от 10 кустов.

Могут ли наказать за покупку семян ипомеи?

Сама покупка семян в официальных магазинах обычно не влечет наказания, однако их высадка и выращивание уже попадают под действие административного или уголовного кодексов.

Распространяется ли запрет на комнатные цветы?

Да, закон не делает различий между открытым грунтом и горшком на подоконнике. Если растение внесено в перечень запрещенных, его нельзя выращивать ни в каких условиях.

Читайте также

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Недвижимость
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Минус полчаса у зеркала: как заставить тонкие пряди выглядеть как копна волос из рекламы шампуня
Красота и стиль
Минус полчаса у зеркала: как заставить тонкие пряди выглядеть как копна волос из рекламы шампуня
Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы
Домашние животные
Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы
Популярное
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим

Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.

Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Первая ласточка: Пекин решился на радикальный ответ США по иранским нефтяным сделкам
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников Елена Мороз Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев
Информационная война в Ормузе. Что на самом деле произошло с американским эсминцем?
Радары видели пустоту, а там летела гора металла: как советский гений обманул физику и НАТО
Сенсация для тех, кому за 40: найдена хитрость, как вернуть силу мышц и выносливость за две недели
Сенсация для тех, кому за 40: найдена хитрость, как вернуть силу мышц и выносливость за две недели
Последние материалы
Цветы вне закона: как обычная клумба может привести к уголовному преследованию
Без штанг и приседаний: 3 упражнения для ровных бедер и гладкой кожи за 8 минут
Банкротство смывает долги, но какой ценой: почему этот юридический трюк подходит не каждому
Лёгкое мерцание вместо тяжёлых оттенков: новый приём делает губы мягче и визуально моложе
Увлажняющий крем с SPF — это ловушка: почему косметика 2 в 1 даёт лишь иллюзию безопасности
Минобороны РФ предупредило, но риски ударов по центру Киева для Зеленского невелики
Россияне массово уходят в самозанятые: за этим решением стоит не свобода, а жесткая реальность
Неидеальный муж оказался лучше всех: за какой недостаток Юлия Снигирь обожает своего супруга
Бензиновый бак вместо розетки: почему идеальным электромобилем внезапно признали гибрид
Тайная жизнь звёзд: как развивался роман Алексея Воробьёва и Аиды Гарифуллиной в разлуке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.