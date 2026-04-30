Садоводство

Миф о том, что обрывание веток сирени способствует её пышному росту, не имеет под собой биологических оснований и наносит серьезный вред кустарнику. Популярное заблуждение часто приводит к тому, что горожане травмируют растения, лишая их возможности полноценно цвести в будущем.

Сирень в Главном ботаническом саду им. Цицина IMG 0839 04
Помимо ботанических рисков, подобные действия в черте города влекут за собой юридическую ответственность: сбор цветов на муниципальных территориях расценивается как порча имущества, за что предусмотрены штрафные санкции или административный арест.

Член клуба "Цветоводы Москвы" Татьяна Жашкова в интервью NewsInfo.Ru объяснила, что сирень закладывает верхушечные почки, поэтому вместо грубого обламывания требуется деликатная работа секатором. При неправильном подходе садовод рискует удалить цветонос вместе с первой парой листьев, где и формируются зачатки соцветий следующего сезона.

Важно понимать, что уход за сиренью подразумевает только удаление самого отцветшего кистевидного образования, но никак не целых ветвей.

"Сирень закладывает верхушечные почки, нужно ее не ломать, а аккуратно резать. Это должна быть обрезка. И то обрезка только цветка. Не ветки, которые с листьями. Если вы удаляете не только цветок, но и первую пару листьев с ним, вы удаляете цветочные почки", — пояснила Жашкова.

Грубое механическое воздействие создает открытые раневые поверхности, через которые кустарник теряет влагу и становится "мишенью" для патогенной флоры. Вместо активного развития растение вынуждено тратить ресурсы на регенерацию поврежденных тканей и борьбу с инфекциями.

"Инфекционный фон при обламывании веток резко возрастает, так как рваные края коры заживают значительно дольше ровного среза. Это открытые ворота для грибковых заболеваний, которые могут привести к усыханию всего скелетного побега", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.

Чтобы сад оставался здоровым, необходимо также учитывать видовые особенности соседей: например, некоторые агрессивные растения могут истощать почву вокруг кустарников.

Если же вы только планируете создать благоухающий уголок на участке, обратите внимание на цветы-самосейки, которые отлично дополнят ландшафт. Для любителей экзотики интересным дополнением станет индийская сирень, требующая особого подхода в условиях средней полосы.

Ответы на популярные вопросы о сирени

Нужно ли обрывать сортовые букеты для дома?

Нет, обламывание веток травмирует куст и заносит инфекцию. Если вам нужен букет, используйте острый инструмент, срезая минимальное количество веток, и делайте это только на собственном участке.

Станет ли куст гуще от поломки веток?

Это заблуждение: поломка лишает растение цветочных почек на будущий год. Густота формируется только правильной формирующей обрезкой весной или после цветения.

Почему сирень перестала цвести после прошлого года?

Вероятнее всего, при сборе цветов были удалены верхушечные почки. Также причиной может быть заражение через неочищенные раны на коре.

Какой штраф грозит за срезанную сирень в парке?

В зависимости от региона и масштаба ущерба, действия могут квалифицироваться как административное правонарушение со штрафом или арестом до 15 суток за порчу городского имущества.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
