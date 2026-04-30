Секрет садоводов: весенний снег может увеличить урожай — вот как это работает

Садоводство

Апрельские снегопады не представляют угрозы для растительности, а приносят неочевидную пользу, насыщая почву необходимой влагой перед началом активной вегетации. Агроном и специалист в области плодоовощеводства Николай Зайцев объяснил, что весенние осадки действуют как естественный защитный слой, предохраняющий культуры от резких температурных колебаний.

Фото: Pravda.ru by Ольга Семёнова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подкормка грядок по снегу

В отличие от сухого мороза, сопровождающийся снегом период редко характеризуется критическим похолоданием, поэтому растения благополучно справляются с погодными аномалиями.

"Переживут они прекрасно апрельские снегопады, снег он как одеялко, он укрывает растения. Самое главное, чтобы не было мороза. А мороза, как правило, нет, когда идет снег", — отметил Зайцев.

По словам эксперта, на которого ссылается NewsInfo.Ru, основную опасность в этот период несет не холод, а физическая нагрузка на крону. Тяжелая снежная масса может привести к облому ветвей яблонь и косточковых культур, поэтому садоводам следует оперативно проводить обрезку поврежденных участков и обрабатывать раны специальными составами.

Прохладная и пасмурная погода середины весны считается идеальной для перемещения саженцев на постоянное место, так как отсутствие палящего солнца сводит испарение с листьев к минимуму.

Учитывая, что почки плодовых культур в средней полосе России еще находятся в состоянии покоя, растения легче переносят стресс от вмешательства в корневую систему. Дополнительный запас воды после таяния сугробов создает благоприятные условия для укоренения, подтверждая актуальность старой пословицы о важности посадки в увлажненную землю.

"Снег в апреле действительно служит отличным аккумулятором влаги, что особенно важно, когда идет подготовка почвы к основному сезону. Однако важно помнить, что избыточная сырость может спровоцировать развитие хронических инфекций, если на участке плохо налажен дренаж", — объяснила в беседе с Pravda.Ru садовод-агроном Елена Мороз.

Ответы на популярные вопросы о весеннем снегопаде в саду

Опасен ли мокрый снег для распустившихся почек?

Если почки только начинают набухать, кратковременный снег им не страшен, так как он обладает низкой теплопроводностью и защищает нежные ткани от ветра.

Нужно ли стряхивать снег с веток деревьев?

Да, если снег плотный и тяжелый, его лучше аккуратно удалить, чтобы избежать механических повреждений и расщепления скелетных ветвей плодовых деревьев.

Можно ли сажать растения сразу после того, как выпал снег?

Это оптимальное время для посадки саженцев с открытой корневой системой, так как высокая влажность почвы обеспечивает их быструю приживаемость.

Поможет ли весенний снег в борьбе с вредителями?

Резкое похолодание и осадки могут замедлить выход зимующих насекомых, но не уничтожают их полностью, поэтому профилактические обработки все равно необходимы.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
