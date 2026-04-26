Тень больше не враг: лучшие решения для густой живой изгороди без солнца

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Садоводство

Оформление теневого участка требует особого внимания к биологическим ритмам растений, однако создание эстетичной живой изгороди возможно даже при дефиците солнечного света. По словам руководителя питомника декоративных растений Владимира Викулова, ключевыми факторами успеха становятся правильный выбор опорных конструкций и анализ плотности тени.

Живая изгородь в саду
Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев is licensed under publiс domain
Живая изгородь в саду

Для формирования зеленого барьера в таких условиях оптимально подходят быстрорастущие лианы, такие как девичий виноград и актинидия, а также выносливые кустарники — кизильник и калина.

При ограниченном бюджете эксперт рекомендует использовать простой каркас для вертикального озеленения, который за один сезон может быть полностью скрыт густой листвой.

"Если финансы позволяют, можно вплоть даже из рододендронов делать изгородь. Самый экономный вариант — поставить каркас элементарный и пустить, например, актинидию либо девичий виноград. Растут очень быстро, особенно девичий виноград. В течение сезона до полутора-двух метров, растут в полутени. Можно еще кизильник, калину", — рассказал Викулов.

Такие умные границы участка позволяют эффективно зонировать пространство без возведения тяжелых конструкций.

Особую ценность для садоводов представляет актинидия, которая превосходит многие культуры по теневыносливости, сохраняет высокую декоративность листвы и дает съедобные плоды.

Как отмечается на сайте NewsInfo.Ru, амурский виноград дольше сохраняет эстетичный вид после первых холодов, приобретая эффектный багряный оттенок, в то время как девичий виноград лидирует по скорости весеннего пробуждения.

Если же целью является приватность в саду круглый год, специалист советует обратить внимание на хвойные породы: можжевельник обыкновенный или тис, который считается одним из самых тенелюбивых, но медленнорастущих видов.

"При выборе растений для тени важно учитывать не только освещенность, но и аэрацию почвы, чтобы избежать грибковых заболеваний под плотным пологом листвы", — объяснила в беседе с Pravda.Ru ландшафтный дизайнер Анна Беспалова.

Уход за быстрорастущими лианами сводится к своевременному контролю их распространения: Викулов рекомендует проводить формирующую обрезку весной, чтобы задать направление побегам, и повторно подходить к растению с ножницами в течение лета.

Без должного надзора девичий виноград способен "завоевать" соседние деревья или стелиться по земле, нарушая структуру композиции. Для тех, кто предпочитает неприхотливые растения для ленивого сада, хвойные изгороди из тиса станут долгосрочной инвестицией, требующей минимального вмешательства в процесс роста.

Ответы на популярные вопросы о создании живой изгороди в тени

Какое растение быстрее всего закроет забор в тени?

Лидером по скорости роста является девичий виноград, который за один вегетационный период может прибавлять до двух метров в длину, формируя плотный зеленый ковер.

Нужен ли специальный уход за актинидией?

Актинидия требует надежной опоры и регулярного полива, при этом она отлично переносит затенение и ценится за пеструю окраску листьев и витаминные ягоды.

Существуют ли вечнозеленые варианты для теневых зон?

Да, наиболее подходящим вариантом считается тис — он крайне теневынослив, однако следует помнить, что это растение растет медленно и стоит дороже листопадных кустарников.

Как часто нужно обрезать живую изгородь из лиан?

Специалисты рекомендуют проводить обрезку минимум дважды в год: основную — весной для коррекции направления роста, и поддерживающую — в середине лета для удаления лишних побегов.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.