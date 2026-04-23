Майские праздники под угрозой: аналитики назвали типичные весенние риски

Майские праздники для владельцев загородной недвижимости традиционно сопряжены с высоким риском повреждения активов. Согласно статистике страховых экспертов, основными угрозами безопасности остаются стихийные бедствия, возгорания, действия криминальных лиц и активность диких животных. Аналитики подчеркивают, что совокупность климатических факторов этого года может привести к рекордному количеству страховых случаев в частном секторе.

Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free Садовод перекапывает грядку

Особую тревогу вызывает гидрологическая обстановка: из-за аномальных зимних снегопадов талые воды угрожают фундаментам даже защищенных строений. При отсутствии качественных отмостков или засорении дренажных систем влага моментально проникает в подвалы и подполья. Как cообщает издание Газета.Ru, в прошлом периоде природные катаклизмы стали причиной более 40% всех обращений владельцев дач, а текущий сезон обещает быть еще более сложным из-за "большой воды". Чтобы быстрее приступить к работам на участке, многие садоводы стараются, чтобы земля прогрелась как можно раньше, однако безопасность самого дома должна оставаться в приоритете.

Пожарная безопасность также входит в список критических рисков, причем ущерб от огня традиционно признается самым дорогостоящим. Рост числа возгораний в майские каникулы составил около 9%, что связано с использованием мангалов, сжиганием сухой листвы и перегрузкой старой электропроводки. Помимо огня, дачникам досаждают и незваные гости: на долю взломов, отжима пластиковых окон и хищения инвентаря — от садовых триммеров до генераторов — приходится суммарно около 14% инцидентов. Дополнительный ущерб наносят грызуны и лисы, которые весной активно ищут пищу, повреждая обивку мебели и вентиляционные коммуникации.

"Приведение участка в порядок после зимы требует не только бдительности, но и правильного подхода к утилизации растительных остатков; например, вместо небезопасного сжигания сорняков лучше использовать их как эффективное удобрение за 7 дней", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru садовод-агроном Ковалев Максим.

Ответы на популярные вопросы о защите дачи

Что чаще всего крадут из загородных домов весной?

Злоумышленники обычно охотятся за дорогостоящим электроинструментом, генераторами, строительными материалами и техникой для благоустройства территории.

Почему весной возрастает риск пожаров?

Основными факторами становятся неосторожное обращение с открытым огнем при приготовлении шашлыков, пал сухой травы и неисправность электросетей при запуске обогревателей.

Как животные могут навредить пустующей даче?

Мелкие грызуны часто перегрызают изоляцию проводов, что может привести к короткому замыканию, а также портят мягкую мебель и системы приточной вентиляции.

Как обезопасить подвал от подтопления талыми водами?

Необходимо заранее очистить дренажные канавы вокруг дома, проверить целостность отмостки и убедиться в работоспособности водосточной системы.

