Психология дефицита: как семейные сценарии мешают накоплению капитала
От успеха к провалу: как популярность мороженого из РФ обернулась падением экспорта
Лужа вместо приветствия: одна ошибка хозяев превращает радость собаки в проблему
Этот трюк со вторым бульоном делает суп в разы легче — диетологи в восторге
Закон против живодёров: как одна статья превращает штрафы в реальные тюремные сроки
Болезни в упаковке: рейды в Улан-Удэ выявили угрозу для садов и огородов
Чем больше любим, тем меньше нравимся мы ей: почему кошки бегут от фанатов к тем, кто их игнорирует
В Томске участились случаи использования детей для мошеннических схем
Один неверный шаг — и трагедия: главные риски горных походов, о которых вы не знали

Майские праздники под угрозой: аналитики назвали типичные весенние риски

Садоводство

Майские праздники для владельцев загородной недвижимости традиционно сопряжены с высоким риском повреждения активов. Согласно статистике страховых экспертов, основными угрозами безопасности остаются стихийные бедствия, возгорания, действия криминальных лиц и активность диких животных. Аналитики подчеркивают, что совокупность климатических факторов этого года может привести к рекордному количеству страховых случаев в частном секторе.

Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free
Садовод перекапывает грядку

Особую тревогу вызывает гидрологическая обстановка: из-за аномальных зимних снегопадов талые воды угрожают фундаментам даже защищенных строений. При отсутствии качественных отмостков или засорении дренажных систем влага моментально проникает в подвалы и подполья. Как cообщает издание Газета.Ru, в прошлом периоде природные катаклизмы стали причиной более 40% всех обращений владельцев дач, а текущий сезон обещает быть еще более сложным из-за "большой воды". Чтобы быстрее приступить к работам на участке, многие садоводы стараются, чтобы земля прогрелась как можно раньше, однако безопасность самого дома должна оставаться в приоритете.

Пожарная безопасность также входит в список критических рисков, причем ущерб от огня традиционно признается самым дорогостоящим. Рост числа возгораний в майские каникулы составил около 9%, что связано с использованием мангалов, сжиганием сухой листвы и перегрузкой старой электропроводки. Помимо огня, дачникам досаждают и незваные гости: на долю взломов, отжима пластиковых окон и хищения инвентаря — от садовых триммеров до генераторов — приходится суммарно около 14% инцидентов. Дополнительный ущерб наносят грызуны и лисы, которые весной активно ищут пищу, повреждая обивку мебели и вентиляционные коммуникации.

"Приведение участка в порядок после зимы требует не только бдительности, но и правильного подхода к утилизации растительных остатков; например, вместо небезопасного сжигания сорняков лучше использовать их как эффективное удобрение за 7 дней", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru садовод-агроном Ковалев Максим.

Ответы на популярные вопросы о защите дачи

Что чаще всего крадут из загородных домов весной?

Злоумышленники обычно охотятся за дорогостоящим электроинструментом, генераторами, строительными материалами и техникой для благоустройства территории.

Почему весной возрастает риск пожаров?

Основными факторами становятся неосторожное обращение с открытым огнем при приготовлении шашлыков, пал сухой травы и неисправность электросетей при запуске обогревателей.

Как животные могут навредить пустующей даче?

Мелкие грызуны часто перегрызают изоляцию проводов, что может привести к короткому замыканию, а также портят мягкую мебель и системы приточной вентиляции.

Как обезопасить подвал от подтопления талыми водами?

Необходимо заранее очистить дренажные канавы вокруг дома, проверить целостность отмостки и убедиться в работоспособности водосточной системы.

Читайте также

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Черное золото из мусорной кучи: 3 действия в апреле, чтобы к лету завалить грядки удобрением
Садоводство, цветоводство
Черное золото из мусорной кучи: 3 действия в апреле, чтобы к лету завалить грядки удобрением
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Мир. Новости мира
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Нефть
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Популярное
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов

Вероятно, в Кремле принято давно назревшее решение о прекращении поставок нефти на завод в Шведте, который Германия отобрала у "Роснефти".

Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Куст, который не знает старости: цветёт так долго, что становится частью семейной истории
Куст, который не знает старости: цветёт так долго, что становится частью семейной истории
Мадьяр достал козырь из прошлого: Австро-Венгрия может появиться на картах Европы
Свежая сельдь под строжайшим запретом: почему на прилавки пускают только соленые кусочки в масле
На Западе предсказывают скорый крах экономике России, но реальность выглядит иначе Любовь Степушова Подводная охота НАТО: что стоит за проектом Логгерхед Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Оно было похоже на помесь человека и собаки: жуткая тайна существа из капкана в Якутской тундре
Черное золото из мусорной кучи: 3 действия в апреле, чтобы к лету завалить грядки удобрением
Ягод будет больше, чем листьев: метод трех ударов, который оживит любую смородину
Ягод будет больше, чем листьев: метод трех ударов, который оживит любую смородину
Последние материалы
Закон против живодёров: как одна статья превращает штрафы в реальные тюремные сроки
Япония нашла альтернативу Ормузскому проливу. Но есть нюанс
Квитанции запутывают даже взрослых: школьников хотят учить платить за ЖКХ
Болезни в упаковке: рейды в Улан-Удэ выявили угрозу для садов и огородов
Чем больше любим, тем меньше нравимся мы ей: почему кошки бегут от фанатов к тем, кто их игнорирует
Трава с участка кормит грядки: удобрение за 7 дней без единого рубля
В Томске участились случаи использования детей для мошеннических схем
Один неверный шаг — и трагедия: главные риски горных походов, о которых вы не знали
Секрет богатого урожая картофеля: почему нельзя обламывать ростки перед посадкой
На Западе предсказывают скорый крах экономике России, но реальность выглядит иначе
