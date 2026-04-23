Секрет богатого урожая картофеля: почему нельзя обламывать ростки перед посадкой

Подготовка семенного материала требует особого внимания к состоянию проростков, так как их механическое повреждение способно критически отразиться на будущем сборе. Доктор сельскохозяйственных наук Сергей Жевора предупреждает, что удаление ростков перед высадкой в грунт часто приводит к деградации урожайности, однако финальный результат практически полностью определяется сортовыми характеристиками конкретного растения.

Посадка картофеля

В то время как одни виды картофеля легко переносят обламывание, выпуская новые побеги, другие необратимо теряют потенциал роста, что делает универсальные советы по "очистке" клубней рискованными.

Специалисты указывают на прямую связь между физическим состоянием клубня и количеством стеблей: при потере первых ростков растение может сформировать более слабые побеги или замедлить вегетацию. Как соообщается на сайте NewsInfo, у популярного сорта "Невский" такая манипуляция гарантированно ведет к снижению продуктивности куста.

Правильная подготовка картофеля к посадке должна учитывать, что удаление проростков часто провоцирует уменьшение числа стеблей и сдвигает сроки созревания на более поздний период. При этом пространственная ориентация клубня в лунке не считается критическим фактором, так как природные механизмы заставляют ростки тянуться к свету независимо от их начального положения.

"Обламывание ростков — это всегда стресс для биохимии клубня, поскольку он уже затратил ценные питательные вещества на их формирование. Если ростки здоровые и крепкие, их нужно максимально беречь, а при вынужденном удалении следует быть готовым к тому, что всходы появятся на 7-10 дней позже обычного", — объяснил в беседе с Pravda.Ru садовод-агроном Максим Ковалев.

Если же побеги чрезмерно вытянулись, стали нитевидными или слабыми, их рекомендуют осторожно убирать.

"Одни не реагируют на удаление ростков, а другие сильно реагируют. Сорта и реакция связаны со снижением урожайности. Меньше стеблей образуется, позже урожай формируется, все от сортовых особенностей", — подчеркнул Жевора.

Чтобы минимизировать риски, агрономы советуют проводить стимулирующие надрезы или использовать биопрепараты для укрепления иммунитета клубня перед погружением в почву.

Ответы на популярные вопросы о подготовке картофеля

Можно ли сажать картофель с очень длинными ростками?

Да, но такие ростки крайне хрупкие. Если они длиннее 5-10 см и при этом тонкие, их лучше аккуратно удалить, чтобы растение сформировало новые, более жизнеспособные побеги в почве.

Влияет ли положение клубня в лунке на рост?

Специалисты утверждают, что это не имеет решающего значения. Даже если положить картофелину ростками вниз, геотропизм заставит стебли развернуться и найти кратчайший путь к поверхности.

Почему после удаления ростков картофель растет медленнее?

Клубню требуется время на пробуждение спящих почек. Это биологическая пауза, которая отодвигает период формирования первых листьев и, соответственно, время сбора урожая.

Как избежать обламывания ростков при посадке?

Рекомендуется проводить яровизацию на свету: на солнце ростки становятся короткими, толстыми и темно-зелеными. Такие проростки гораздо прочнее и лучше приживаются в земле.

