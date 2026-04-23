От успеха к провалу: как популярность мороженого из РФ обернулась падением экспорта
Лужа вместо приветствия: одна ошибка хозяев превращает радость собаки в проблему
Этот трюк со вторым бульоном делает суп в разы легче — диетологи в восторге
Майские праздники под угрозой: аналитики назвали типичные весенние риски
Закон против живодёров: как одна статья превращает штрафы в реальные тюремные сроки
Болезни в упаковке: рейды в Улан-Удэ выявили угрозу для садов и огородов
Чем больше любим, тем меньше нравимся мы ей: почему кошки бегут от фанатов к тем, кто их игнорирует
В Томске участились случаи использования детей для мошеннических схем
Один неверный шаг — и трагедия: главные риски горных походов, о которых вы не знали

Секрет богатого урожая картофеля: почему нельзя обламывать ростки перед посадкой

Садоводство

Подготовка семенного материала требует особого внимания к состоянию проростков, так как их механическое повреждение способно критически отразиться на будущем сборе. Доктор сельскохозяйственных наук Сергей Жевора предупреждает, что удаление ростков перед высадкой в грунт часто приводит к деградации урожайности, однако финальный результат практически полностью определяется сортовыми характеристиками конкретного растения.

Фото: Pravda.ru by Ольга Семёнова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
В то время как одни виды картофеля легко переносят обламывание, выпуская новые побеги, другие необратимо теряют потенциал роста, что делает универсальные советы по "очистке" клубней рискованными.

Специалисты указывают на прямую связь между физическим состоянием клубня и количеством стеблей: при потере первых ростков растение может сформировать более слабые побеги или замедлить вегетацию. Как соообщается на сайте NewsInfo, у популярного сорта "Невский" такая манипуляция гарантированно ведет к снижению продуктивности куста.

Правильная подготовка картофеля к посадке должна учитывать, что удаление проростков часто провоцирует уменьшение числа стеблей и сдвигает сроки созревания на более поздний период. При этом пространственная ориентация клубня в лунке не считается критическим фактором, так как природные механизмы заставляют ростки тянуться к свету независимо от их начального положения.

"Обламывание ростков — это всегда стресс для биохимии клубня, поскольку он уже затратил ценные питательные вещества на их формирование. Если ростки здоровые и крепкие, их нужно максимально беречь, а при вынужденном удалении следует быть готовым к тому, что всходы появятся на 7-10 дней позже обычного", — объяснил в беседе с Pravda.Ru садовод-агроном Максим Ковалев.

Если же побеги чрезмерно вытянулись, стали нитевидными или слабыми, их рекомендуют осторожно убирать.

"Одни не реагируют на удаление ростков, а другие сильно реагируют. Сорта и реакция связаны со снижением урожайности. Меньше стеблей образуется, позже урожай формируется, все от сортовых особенностей", — подчеркнул Жевора.

Чтобы минимизировать риски, агрономы советуют проводить стимулирующие надрезы или использовать биопрепараты для укрепления иммунитета клубня перед погружением в почву.

Ответы на популярные вопросы о подготовке картофеля

Можно ли сажать картофель с очень длинными ростками?

Да, но такие ростки крайне хрупкие. Если они длиннее 5-10 см и при этом тонкие, их лучше аккуратно удалить, чтобы растение сформировало новые, более жизнеспособные побеги в почве.

Влияет ли положение клубня в лунке на рост?

Специалисты утверждают, что это не имеет решающего значения. Даже если положить картофелину ростками вниз, геотропизм заставит стебли развернуться и найти кратчайший путь к поверхности.

Почему после удаления ростков картофель растет медленнее?

Клубню требуется время на пробуждение спящих почек. Это биологическая пауза, которая отодвигает период формирования первых листьев и, соответственно, время сбора урожая.

Как избежать обламывания ростков при посадке?

Рекомендуется проводить яровизацию на свету: на солнце ростки становятся короткими, толстыми и темно-зелеными. Такие проростки гораздо прочнее и лучше приживаются в земле.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Черное золото из мусорной кучи: 3 действия в апреле, чтобы к лету завалить грядки удобрением
Садоводство, цветоводство
Черное золото из мусорной кучи: 3 действия в апреле, чтобы к лету завалить грядки удобрением
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Мир. Новости мира
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Нефть
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Популярное
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов

Вероятно, в Кремле принято давно назревшее решение о прекращении поставок нефти на завод в Шведте, который Германия отобрала у "Роснефти".

Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Куст, который не знает старости: цветёт так долго, что становится частью семейной истории
Куст, который не знает старости: цветёт так долго, что становится частью семейной истории
Мадьяр достал козырь из прошлого: Австро-Венгрия может появиться на картах Европы
Свежая сельдь под строжайшим запретом: почему на прилавки пускают только соленые кусочки в масле
На Западе предсказывают скорый крах экономике России, но реальность выглядит иначе Любовь Степушова Подводная охота НАТО: что стоит за проектом Логгерхед Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Оно было похоже на помесь человека и собаки: жуткая тайна существа из капкана в Якутской тундре
Черное золото из мусорной кучи: 3 действия в апреле, чтобы к лету завалить грядки удобрением
Ягод будет больше, чем листьев: метод трех ударов, который оживит любую смородину
Ягод будет больше, чем листьев: метод трех ударов, который оживит любую смородину
Последние материалы
Закон против живодёров: как одна статья превращает штрафы в реальные тюремные сроки
Япония нашла альтернативу Ормузскому проливу. Но есть нюанс
Квитанции запутывают даже взрослых: школьников хотят учить платить за ЖКХ
Болезни в упаковке: рейды в Улан-Удэ выявили угрозу для садов и огородов
Чем больше любим, тем меньше нравимся мы ей: почему кошки бегут от фанатов к тем, кто их игнорирует
Трава с участка кормит грядки: удобрение за 7 дней без единого рубля
В Томске участились случаи использования детей для мошеннических схем
Один неверный шаг — и трагедия: главные риски горных походов, о которых вы не знали
Секрет богатого урожая картофеля: почему нельзя обламывать ростки перед посадкой
На Западе предсказывают скорый крах экономике России, но реальность выглядит иначе
