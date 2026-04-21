Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Садоводство

Весенняя высадка картофеля требует тщательной подготовки, так как именно на старте закладывается основа будущего объема урожая. Огородники регулярно дискутируют о предпочтительных методах питания культур, выбирая между природной органикой и концентрированными минеральными составами. Оба подхода несут свои выгоды, однако финальный успех зависит от физико-химических особенностей конкретного участка и готовности владельца следовать агротехническим циклам.

Фото: Pravda.ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Урожай картофеля

Органические субстанции, включающие перегной, качественный компост или древесную золу, насыщают грунт необходимыми макроэлементами, одновременно улучшая структуру почвы. Свежий навоз вносить непосредственно перед посадкой опасно, так как он может спровоцировать химические ожоги корневой системы или спровоцировать грибковые заболевания. Минеральные же комплексы, предлагаемые промышленностью, обеспечивают дозированную подачу азота, фосфора и калия, гарантируя стабильное развитие клубней при правильной дозировке — сообщает Петербург2.

При выборе схемы питания важно учитывать исходный кислотно-щелочной баланс, так как на бедных почвах одни лишь добавки не дадут желаемого эффекта. Подготовку часто начинают с осени, применяя доломитовую муку для раскисления или специальные сидераты. В лунку при посадке удобрения добавляют лишь в том случае, если почва не была заблаговременно обогащена при перекопке, при этом крайне важно защитить клубень от прямого контакта с концентрированными гранулами, перемешивая их с землей.

"Интересно наблюдать, как многие дачники ошибочно полагают, будто чрезмерная забота о почве через подкормки сглаживает ошибки в выборе места посадки или сорта, забывая, что экосистема садового участка требует комплексного подхода, а не просто внесения химии", — отметила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Ответы на популярные вопросы о посадке картофеля

Можно ли вносить минеральные удобрения вместе с компостом?

Комбинирование минеральных и органических веществ допустимо, однако необходимо снижать дозировку тех и других, чтобы не перенасытить почву солями, что может привести к замедлению роста картофеля.

Почему важно поливать землю после внесения подкормок?

Влага способствует растворению полезных веществ и их переходу в доступную для корневой системы форму, а также помогает равномерно распределить компоненты, исключая их высокую локальную концентрацию в зоне клубня.

Эффективна ли зола против проволочника?

Зола лишь незначительно отпугивает вредителей за счет изменения pH среды, но для серьезной защиты от проволочника или колорадского жука требуются специализированные препараты на основе имидаклоприда или диазинона.

Как понять, что картофелю не хватает питания?

О дефиците азота свидетельствует бледный окрас листьев, нехватка калия часто проявляется в их скручивании по краям, а фосфорное голодание выражается в потемнении листвы и задержке цветения кустов.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.