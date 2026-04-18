Опасный букет: чем грозит неосторожный срыв весенних цветов в общественных местах города

Весеннее пробуждение природы традиционно сопровождается желанием украсить дом свежесрезанными букетами, однако такая эстетическая потребность может обернуться серьезными юридическими последствиями. Кандидат юридических наук Татьяна Грабович предупреждает, что попытка сорвать ветку сирени или составить композицию из дикорастущих растений на территории населенных пунктов нередко карается законом. Подобные действия квалифицируются как повреждение зеленых насаждений или мелкое хулиганство, что влечет за собой административное взыскание.

Фото: panoramio. com by Krystyna W., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Цветочная клумба

За нарушение правил благоустройства городов гражданам грозит денежный штраф в размере от 500 до 1000 рублей. В отдельных случаях, как сообщает интернет-издание "Вести Подмосковья", правоохранительные органы имеют полномочия применить более строгие меры вплоть до административного ареста на срок до 15 суток. Особое внимание уделяется сохранности флоры на муниципальных объектах: городских аллеях, скверах и клумбах, где любая несанкционированная активность попадает под статью 20.1 КоАП РФ.

Ситуация значительно усложняется, если объектом посягательства становятся редкие представители флоры, включенные в Красную книгу РФ или региональные охранные списки. Уничтожение, незаконный сбор или реализация таких экземпляров могут стать основанием для возбуждения уголовного дела. При умышленном повреждении особо ценных видов наказание варьируется от принудительных работ до реального лишения свободы. В то же время для легального украшения участка лучше выбирать устойчивые и неприхотливые культуры, такие как золотая череда, которая отлично подходит для кашпо и не требует сложного ухода.

"Сорванные дикие цветы не только быстро вянут, лишая экосистему необходимых ресурсов, но и могут вызвать непредсказуемую реакцию у домашних питомцев, для которых пыльца некоторых лесных растений токсична", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Максимальное наказание в виде девяти лет заключения предусмотрено за незаконный оборот краснокнижных растений, совершенный группой лиц по предварительному сговору с использованием интернета. Согласно комментариям Грабович, по статье 8.35 КоАП РФ минимальный штраф за сбор редких цветов составляет от 2,5 до 5 тысяч рублей. Чтобы избежать проблем с законом и сохранить природу, эксперты рекомендуют сосредоточиться на посадке лилий и калл на собственных участках, где сбор урожая абсолютно легален.

Ответы на популярные вопросы о штрафах за срыв цветов

Можно ли сорвать ветку сирени в городском парке?

Нет, это классифицируется как мелкое хулиганство или повреждение зеленых насаждений, за что предусмотрен штраф до 1000 рублей или административный арест.

Какое наказание грозит за сбор подснежников из Красной книги?

За сбор редких видов предусмотрен административный штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей, а при массовом сборе или продаже — уголовная ответственность.

Где можно законно собирать цветы весной?

Безопасно собирать растения можно только на собственном дачном участке или на территориях, не относящихся к населенным пунктам и особо охраняемым зонам, при условии, что цветы не являются редкими.

Каков максимальный срок лишения свободы за торговлю редкими растениями?

За незаконную продажу особо ценных растений через интернет в составе группы лиц закон предусматривает наказание до девяти лет лишения свободы.

