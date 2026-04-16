Фундамент для крупной головки: как правильно кормить чеснок на старте сезона в апреле

Садоводство

Чтобы вырастить чеснок размером с кулак, садоводам крайне важно не пропустить ключевые этапы весеннего питания растений. В апреле культура наиболее остро нуждается в нутриентах для формирования мощного листового аппарата, который станет фундаментом для будущей крупной головки. Агроном Денис Терентьев разработал пошаговую стратегию, позволяющую избежать измельчания зубков из-за дефицита минералов в период активного старта вегетации.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Первый этап подкормки наступает, когда на грядке проклюнулись 3-4 молодых листа. В это время приоритетом является азот: можно использовать 20-30 г аммиачной селитры на 10 литров воды или, если земля уже прогрелась, заменить её на 15-20 г карбамида. Раствор вносится исключительно по влажному грунту в утренние или вечерние часы, что минимизирует стресс для корневой системы и предотвращает ожоги. Правильный расчет питания так же важен, как и своевременное удаление сорняков, которые могут перехватывать ценные микроэлементы у культурных посадок.

Спустя 10-14 дней после первой процедуры, обычно на стыке апреля и мая, проводят вторую сессию удобрения. Для этого идеально подходит нитроаммофоска (20-30 г на ведро воды), обеспечивающая сбалансированное поступление азота, фосфора и калия, что позволяет растению наращивать силу, не уходя избыточно в "ботву". В это же время полезно обратить внимание и на другие садовые культуры: например, грамотная подкормка магнолии весной или внесение гипса для сада помогут обеспечить общее здоровье участка. Как отмечает сайт aif.ru со ссылкой на Терентьева, третья подкормка в мае требуется лишь на истощенных почвах, где используются сульфат калия и суперфосфат для улучшения качества самих головок.

"При внесении минеральных составов важно помнить о структуре почвы — если она закислена, чеснок будет усваивать питание гораздо медленнее, поэтому рыхление после полива обязательно", — объяснила в беседе с Pravda. Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Ответы на популярные вопросы о весенней подкормке чеснока

Можно ли использовать свежий навоз для чеснока весной?

Нет, свежий навоз категорически противопоказан, так как он может вызвать ожоги корней, спровоцировать грибковые заболевания и привести к чрезмерному росту зелени в ущерб формированию головки.

Что делать, если кончики чеснока начали желтеть в апреле?

Чаще всего это признак нехватки азота или подмерзания почвы. В таком случае поможет внеочередная подкормка аммиачной селитрой или опрыскивание антистрессовыми препаратами по листу.

Как правильно вносить удобрения — под корень или на листья?

Весенние подкормки чеснока эффективнее всего работают при внесении в междурядья по влажной земле под корень, после чего следует провести легкое рыхление для лучшего доступа кислорода.

Нужно ли кормить чеснок в июне?

В июне упор делается на калийно-фосфорные добавки, если головка завязывается плохо, но основные азотные циклы должны быть завершены строго до начала формирования зубков.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
