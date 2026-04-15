Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Садоводство

Природные репелленты, такие как настурция, ромашка и полынь, эффективно защищают садовые посадки от нашествия насекомых благодаря специфическим летучим соединениям.

Цветы, ромашка махровая, клумба
Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Как пояснила эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова, ароматические культуры формируют естественный барьер, который либо напрямую отпугивает вредителей, либо дезориентирует их. В условиях экологического земледелия такие растительные компаньоны становятся полноценной альтернативой агрессивной химии на грядках.

Механизм действия этих трав основан на способности маскировать запахи основных культур, которые привлекают фитофагов.

"Некоторые вредители конкретно запаха боятся, который выделяют эти растения. А вторая часть вредителей, они запаха не боятся, но они вместо запаха овощей, допустим, вместо капусты, чувствуют запах календулы и решают, что это не то растение, что им нужно", — цитирует садовода издание NewsInfo.

Подобная стратегия "сбивающего аромата" позволяет сохранить урожай, не нарушая биоценоз участка.

Для достижения максимального эффекта Воронова рекомендует высаживать защитные травы небольшими группами непосредственно на овощных грядках, чтобы не занимать лишнюю площадь огорода.

Важно соблюдать баланс и подсеивать полезные цветы в свободные уголки между культурными растениями. Такой подход особенно актуален, когда проводится защита клубники весной или профилактика поражения томатов и капусты.

"Использование фитонцидных растений — это грамотный шаг, однако стоит помнить, что их радиус действия ограничен. Для борьбы с агрессивными видами, такими как паутинный клещ, одной только пахучей травы может быть недостаточно, и тогда на помощь должны приходить биологические инсектициды", — объяснил в беседе с Pravda.Ru энтомолог Дмитрий Савельев.

Ответы на популярные вопросы о защите огорода растениями

Почему насекомые игнорируют овощи рядом с полынью?

Полынь выделяет сильные эфирные масла, которые перебивают пищевые сигналы культурных растений, из-за чего вредители просто не могут идентифицировать "цель" для атаки.

Можно ли сажать настурцию рядом с любыми овощами?

Да, эксперты подтверждают отсутствие ограничений по совместимости; настурция отлично уживается с большинством культур, одновременно отвлекая на себя тлю.

Эффективна ли ромашка против всех видов вредителей?

Ромашка содержит пиретрины, которые воздействуют на нервную систему многих насекомых, однако она работает скорее как превентивное средство, а не как способ ликвидации массового нашествия.

Как правильно размещать защитные растения на участке?

Лучше всего высаживать их точечно или небольшими "островками" прямо внутри грядок, чтобы аромат концентрировался именно там, где растут уязвимые овощи.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.