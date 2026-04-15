Садовод Трофимов объяснил, почему нельзя исключать азот при цветении огурцов

Огуречная грядка в июне превращается в настоящий биохимический завод. Чтобы лианы не просто гнали зеленую массу, а выдавали хрустящие зеленцы ведрами, растению нужен четкий баланс нутриентов. Природное земледелие диктует: не кормите растение — кормите почвенную микробиоту, которая сама доставит питание к корням. Если ваши огурцы сбрасывают завязи или стоят с желтыми краями листьев, значит, завод работает со сбоями.

Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Азотная стратегия: почему нельзя обнулять дозировки

Распространенный миф гласит: зацвел огурец — забудь про азот. Это ошибка, которая стоит половины урожая. Лиана продолжает расти, выбрасывать усы и новые листья. Без азотной поддержки растение быстро истощается и начинает "абортировать" завязи, понимая, что не прокормит потомство. Однако избыток навоза в июне — тоже путь в никуда. В дождливую погоду это провоцирует жирование: лопухи огромные, а цветов нет.

"Огурец — невероятный обжора, но его рацион должен быть сбалансированным. Если перекормите азотом в фазе цветения, получите 'джунгли' без плодов. Но и голодание недопустимо. Важно понимать: органическое земледелие требует внесения азота в легкоусвояемой форме или через мульчу, которая постепенно отдает питание", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Калийный щит: защита от стресса и жары

Калий — главный архитектор вкуса и иммунитета. Его огурец потребляет даже больше, чем азота. Этот элемент регулирует водный обмен. Если калия мало, лист в жару мгновенно теряет тургор, а растение становится легкой добычей для патогенов. Чтобы не пришлось применять вытяжку стрептоцида для лечения бактериозов, держите калийный фон стабильно высоким.

Пик калийного голода наступает после снятия первых плодов. Как только вы сорвали первый огурчик, растение сигналит: "Мне нужны ресурсы для следующих!". В этот момент калийные подкормки становятся обязательными. В отличие от нитрофоски для тюльпанов, где важен фосфорный старт, огурцу в июне нужен сдвиг формулы в сторону калия (например, NPK 12:12:36).

Признак нехватки Необходимый элемент
Мелкие завязи желтеют и опадают Азот (в умеренном количестве)
Краевой ожог листа (желтая кайма) Калий
Куполятся верхние листья, точка роста гибнет Кальций

Кальциевый дефицит: невидимая угроза

Про кальций дачники часто забывают, полагаясь на старые запасы извести в почве. Но кальций — элемент-домосед, он крайне медленно перемещается по тканям. Его дефицит часто путают с болезнями: листья загибаются куполом, новые побеги выглядят недоразвитыми. Это особенно критично, когда на грядках бесчинствует паутинный клещ, добивая и без того слабые растения.

"Многие льют под корень все подряд, но забывают про кальций. А без него стенки клеток будут рыхлыми. Это открытые ворота для грибков. Если видите 'куполение' верхушки — срочно давайте кальциевую селитру, но строго отдельно от фосфорных удобрений, иначе они выпадут в осадок", — отметил в разговоре с Pravda. Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Практические схемы подкормок: от химии к органике

Для тех, кто хочет результат здесь и сейчас, подойдут водорастворимые удобрения серии "Кристалон" или "Мастер". В начале июня работаем формулой 20:20:20 (равновесие). Когда пошли массовые завязи — переходим на калийный акцент (12:12:36). Важно помнить: мульчирование кустов - обязательный элемент, удерживающий влагу и делающий питание доступным.

Сторонники более простых решений могут использовать калийную селитру (15-20 г на 10 л воды). Через неделю — подкормка кальцием. Если почва здорова и вы практикуете сад без перекопки, органика сделает большую часть работы за вас. Главное — следить за влажностью, так как кальций усваивается только в присутствии воды в корневой зоне.

"Не забывайте про микроэлементы. Бор и магний — верные спутники калия. Без бора пыльца будет стерильной, и никакие удобрения не заставят завязи расти. Опрыскивание по листу в вечернее время — самый быстрый способ реанимации грядки", — подчеркнула агроном-консультант Ольга Семёнова.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли подкармливать огурцы золой вместо покупного калия?

Можно, это отличный источник калия и микроэлементов. Но зола сильно защелачивает почву. Используйте настой (стакан на ведро воды) не чаще одного раза в две недели. Избегайте сочетания золы с азотными удобрениями — они нейтрализуют друг друга.

Почему огурцы горькие, если я их подкармливаю?

Горечь (кукурбитацин) — реакция на стресс. Это может быть резкий перепад температур, полив ледяной водой или резкий дефицит калия при избытке азота. Подкормки лишь часть системы, важен стабильный микроклимат.

Нужно ли кормить огурцы по листу?

Да, это 'скорая помощь'. Лист огурца впитывает питание за пару часов, тогда как через корень процесс может занять до двух суток. Особенно эффективно это работает при похолоданиях, когда корни 'засыпают'.

Экспертная проверка: эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов, специалист по овощным культурам Алексей Данилов, агроном-консультант Ольга Семёнова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
