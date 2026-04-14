Штрафы для дачников: использование автомобильных покрышек может стоить до 3000 рублей

Популярное украшение дачных участков в виде клумб из старых автомобильных покрышек может обернуться для владельцев серьезными административными санкциями. Юридические тонкости использования отработанной резины в ландшафтном дизайне разъяснила Светлана Жмурко, представляющая Адвокатскую палату города Москвы.

Согласно законодательству, отслужившие свой срок шины официально признаны отходами, требующими особой утилизации, а не вторичного использования в качестве садового декора.

Основная проблема заключается в биохимическом составе материала: автомобильная резина относится к третьему и четвертому классам опасности из-за содержания токсичных соединений.

Жмурко подчеркнула, что хранение таких объектов или создание из них декоративных фигур нарушает правила обращения с опасными отходами. Для правомерного оформления территории лучше выбирать почвопокровные растения, которые создают эстетичный вид без риска нарушить экологические нормы.

"Это регулируется кодексом об административных правонарушениях и наказывается штрафом гражданам от двух до трех тысяч рублей, юрлицам от ста до двухсот пятидесяти тысяч. Автомобильная шина относится к третьему и четвертому классу опасности, там содержится токсическое вещество", — пояснила Жмурко.

Как отмечает MoneyTimes, ответственность за подобные нарушения может лечь не только на частных лиц, но и на управляющие компании, если резиновый декор размещен на придомовой территории общего пользования.

"Использование покрышек в саду — это не только юридический риск, но и эстетический анахронизм, который отравляет почву тяжелыми металлами при нагреве на солнце. Вместо токсичного пластика и резины современный ленивый сад предполагает использование натуральных камней или древесины", — объяснила в беседе с Pravda.Ru ландшафтный дизайнер Анна Беспалова.

В случаях обнаружения подобных "арт-объектов" граждане имеют право инициировать проверки через надзорные органы или прокуратуру.

Важно помнить, что даже привычная клумба может довести до юридических проблем, если она нарушает действующие экологические стандарты или включает запрещенные к выращиванию культуры. Контроль за соблюдением правил землепользования в последнее время значительно ужесточился.

Ответы на популярные вопросы о запрете клумб из шин

Почему нельзя использовать покрышки на даче?

Старые шины выделяют вредные вещества (бензопирен, нитрозамины), которые попадают в почву и грунтовые воды, классифицируясь как отходы III-IV класса опасности.

Каков размер штрафа для обычного дачника?

За нецелевое использование опасных отходов физическому лицу грозит административный штраф в размере от 2 000 до 3 000 рублей.

Могут ли оштрафовать ТСЖ за шины во дворе?

Да, для юридических лиц предусмотрены гораздо более крупные взыскания — от 100 000 до 250 000 рублей за нарушение экологических требований.

Куда жаловаться на резиновые клумбы соседей?

Обращение можно направить в Росприроднадзор, органы местного самоуправления или прокуратуру для проведения проверки соблюдения природоохранного законодательства.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
