Красиво — но опасно: за какие обычные цветы на дачном участке можно получить реальный срок

Российские дачники могут столкнуться с серьезными правовыми последствиями при культивации определенных видов садовых культур. Особое внимание юристы уделяют разграничению декоративных растений и запрещенных сортов, содержащих психоактивные компоненты.
Запрет на культивацию распространяется исключительно на шалфей предсказателей, который включен правительством в официальный перечень растений, содержащих наркотические вещества. Вместе с тем обычный лекарственный или декоративный шалфей, привычный многим огородникам, остается абсолютно легальным для выращивания на частных участках. Стоит отметить, что правовая ответственность наступает только при наличии доказанного умысла в выращивании именно запрещенного сорта — сообщает novostivolgograda.ru.
"В перечне прямо указан шалфей предсказателей, но это не тождественно обычному лекарственному или декоративному шалфею, который выращивают на дачных участках. Юридическая ответственность устанавливается исключительно в отношении определенных видов растений из указанного перечня", — говорит адвокат Олеся Слезкина.
В свою очередь, тяжесть наказания напрямую зависит от количества выявленных кустов и масштаба посадок. При незначительных объемах гражданам грозит административный штраф до пяти тысяч рублей или арест до пятнадцати суток, однако превышение порога крупного размера влечет за собой уголовное преследование. В случае доказательства культивации в особо крупном размере законодательство предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.
Тщательный выбор семян и саженцев становится ключевым фактором безопасности для владельцев загородной недвижимости. Знание отличительных признаков различных сортов позволяет избежать непреднамеренного нарушения закона при благоустройстве придомовой территории.
