Садоводство

Российские дачники могут столкнуться с серьезными правовыми последствиями при культивации определенных видов садовых культур. Особое внимание юристы уделяют разграничению декоративных растений и запрещенных сортов, содержащих психоактивные компоненты.

Шалфей
Фото: Own work by Гурьева Светлана, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шалфей

Правовые ограничения для садоводов

Запрет на культивацию распространяется исключительно на шалфей предсказателей, который включен правительством в официальный перечень растений, содержащих наркотические вещества. Вместе с тем обычный лекарственный или декоративный шалфей, привычный многим огородникам, остается абсолютно легальным для выращивания на частных участках. Стоит отметить, что правовая ответственность наступает только при наличии доказанного умысла в выращивании именно запрещенного сорта — сообщает novostivolgograda.ru.

"В перечне прямо указан шалфей предсказателей, но это не тождественно обычному лекарственному или декоративному шалфею, который выращивают на дачных участках. Юридическая ответственность устанавливается исключительно в отношении определенных видов растений из указанного перечня", — говорит адвокат Олеся Слезкина.

Ответственность и штрафы

В свою очередь, тяжесть наказания напрямую зависит от количества выявленных кустов и масштаба посадок. При незначительных объемах гражданам грозит административный штраф до пяти тысяч рублей или арест до пятнадцати суток, однако превышение порога крупного размера влечет за собой уголовное преследование. В случае доказательства культивации в особо крупном размере законодательство предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Тщательный выбор семян и саженцев становится ключевым фактором безопасности для владельцев загородной недвижимости. Знание отличительных признаков различных сортов позволяет избежать непреднамеренного нарушения закона при благоустройстве придомовой территории.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
