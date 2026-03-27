Семена прилетели с ветром — а штраф придет вам: как не стать жертвой закона на собственной даче

Российские владельцы земельных участков рискуют столкнуться с юридической ответственностью за произрастание на их территории флоры, содержащей запрещенные вещества. В актуальный список растений, подлежащих обязательному уничтожению, входят такие виды, как ипомея трехцветная, мак снотворный и конопля.

Правовые риски для собственников

Масштаб наказания напрямую коррелирует с количеством выявленных экземпляров, при этом закон нередко трактует наличие растений как прямое следствие ненадлежащего ухода. Вместе с тем, стоит отметить, что привлечение к ответственности за единичные случаи чаще происходит после поступления сигналов от третьих лиц — сообщает Общественная Служба Новостей.

"Собственникам земельных участков нужно быть внимательнее, так как если мы берем норму закона, то виновность наступает вне зависимости от того, знал человек или не знал, какое растение произрастает на его участке и является ли оно запрещенным. Если на участке выявлена крупная партия, например, от 10 кустов мака или конопли, то это уже переходит в разряд уголовной ответственности. Но в таких количествах, как правило, люди целенаправленно выращивают, с умыслом", — говорит адвокат Денис Кузнецов.

Механизмы защиты и новые требования

В свою очередь, собственники, обнаружившие нежелательные растения, имеют право оспорить административные протоколы в судебном порядке, предоставив доказательства отсутствия умысла на их культивирование. С 2026 года список требований к содержанию придомовых территорий расширится, так как к запрещенной флоре окончательно добавится борщевик, требующий повсеместного контроля со стороны землевладельцев.