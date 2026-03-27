Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хранитель производства от красного петуха преспокойно храпел... — писала газета Приокский рабочий 28 марта 1930 года
Шанс без наследства в виде ВИЧ: как в Подмосковье перекрывают передачу вируса новорождённым
Земная гроза — лишь тихий шепот: небеса Юпитера разрывают молнии чудовищной мощности
Небесный блин сменил палитру: атмосфера Земли превращается в гигантский и коварный светофильтр
Боевой раскрас одиночества: опасный внутренний механизм заставляет человека играть с имиджем
Инспектор тормозит под запрещающим знаком: что делать, чтобы не получить штраф
Кастрюля с приваренной крышкой: специфический сценарий превратил соседку Земли в пылающий ад
США уже проговорились: конфликт вокруг Ирана получил прямое объяснение
Филлеры не заполнят пустоту в сердце: когда уход за собой становится криком о помощи

Семена прилетели с ветром — а штраф придет вам: как не стать жертвой закона на собственной даче

Садоводство

Российские владельцы земельных участков рискуют столкнуться с юридической ответственностью за произрастание на их территории флоры, содержащей запрещенные вещества. В актуальный список растений, подлежащих обязательному уничтожению, входят такие виды, как ипомея трехцветная, мак снотворный и конопля.

Голубой мак в саду
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Правовые риски для собственников

Масштаб наказания напрямую коррелирует с количеством выявленных экземпляров, при этом закон нередко трактует наличие растений как прямое следствие ненадлежащего ухода. Вместе с тем, стоит отметить, что привлечение к ответственности за единичные случаи чаще происходит после поступления сигналов от третьих лиц — сообщает Общественная Служба Новостей.

"Собственникам земельных участков нужно быть внимательнее, так как если мы берем норму закона, то виновность наступает вне зависимости от того, знал человек или не знал, какое растение произрастает на его участке и является ли оно запрещенным. Если на участке выявлена крупная партия, например, от 10 кустов мака или конопли, то это уже переходит в разряд уголовной ответственности. Но в таких количествах, как правило, люди целенаправленно выращивают, с умыслом", — говорит адвокат Денис Кузнецов.

Механизмы защиты и новые требования

В свою очередь, собственники, обнаружившие нежелательные растения, имеют право оспорить административные протоколы в судебном порядке, предоставив доказательства отсутствия умысла на их культивирование. С 2026 года список требований к содержанию придомовых территорий расширится, так как к запрещенной флоре окончательно добавится борщевик, требующий повсеместного контроля со стороны землевладельцев.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Тля не выносит этот запах: простое решение для тех, кто устал воевать за каждое дерево в саду
Садоводство, цветоводство
Тля не выносит этот запах: простое решение для тех, кто устал воевать за каждое дерево в саду
Лучше бы не открывали: доступ в Ормузский пролив для России оказался с двойным дном
Экономика и бизнес
Лучше бы не открывали: доступ в Ормузский пролив для России оказался с двойным дном
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Садоводство, цветоводство
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Популярное
Мэр израильского города не выдержал: вся правда о ЦАХАЛ вылилась наружу

Северные рубежи Израиля превращаются в зону руин и эвакуаций под натиском ракетных ударов, где местные власти в прямом эфире выражают крайнее отчаяние по поводу неспособности армии обеспечить защиту гражданам.

Мэр израильского города не выдержал: вся правда о ЦАХАЛ вылилась наружу
Лучше бы не открывали: доступ в Ормузский пролив для России оказался с двойным дном
Лучше бы не открывали: доступ в Ормузский пролив для России оказался с двойным дном
Золотая капитуляция Анкары: Турция выставила на продажу 58 тонн золота и обвалила рынок
Иран реализовал гениальный план победы над Западом. Есть ли подобный у России?
Китайские авиакомпании резко увеличат рейсы в Европу — им можно летать над Россией Олег Артюков Автошколы раскрыли секрет: чему не учили раньше, но теперь требуют от всех Александр Приходько Закулисные маневры киевских элит: радикалы начали готовить население к сдаче территорий Любовь Степушова
В США признали позор: 13 военных баз оказались в руинах, а войной с Ираном руководили онлайн
Ноги становятся бесконечными: забытый фасон из семидесятых триумфально возвращается в моду
Закулисные маневры киевских элит: радикалы начали готовить население к сдаче территорий
Закулисные маневры киевских элит: радикалы начали готовить население к сдаче территорий
Последние материалы
Семена прилетели с ветром — а штраф придет вам: как не стать жертвой закона на собственной даче
Хранитель производства от красного петуха преспокойно храпел... — писала газета Приокский рабочий 28 марта 1930 года
Шанс без наследства в виде ВИЧ: как в Подмосковье перекрывают передачу вируса новорождённым
28 марта: Большой театр, захват Мадрида и Указ об амнистии
Игра с огнем: удар США по ядерному заводу Ирана поставил регион на грань катастрофы
Земная гроза — лишь тихий шепот: небеса Юпитера разрывают молнии чудовищной мощности
В США признали позор: электронную почту директора ФБР вскрыли хакеры из Тегерана
Небесный блин сменил палитру: атмосфера Земли превращается в гигантский и коварный светофильтр
Забытый страж пирамид: в Гизе обнаружили второго Сфинкса возрастом более 3 тысяч лет
Локти в стороны — суставы вдребезги: одна маленькая деталь в технике меняет результат тренировки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.