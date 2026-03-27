Витамины на окне не кончаются никогда: простые приёмы превращают подоконник в вечное лето

Садоводство

Создание собственного домашнего огорода на подоконнике является доступным и увлекательным занятием, которое позволяет круглый год иметь под рукой свежие витамины. Для достижения успеха не обязательно обладать профессиональными навыками садовода или приобретать сложное дорогостоящее оборудование.

Микрозелень на подоконнике
Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Посадочный материал и подготовка почвы

При выборе растений для домашнего выращивания стоит разделять культуры на те, что дают быстрый результат из готового сырья, и те, которые требуют посева. Репчатый лук, корневой сельдерей и петрушку можно прорастить даже в обычном стакане с водой, тогда как ароматные травы вроде базилика или рукколы лучше выращивать из семян для лучшей адаптации к комнатным условиям. Вместе с тем, важно уделить внимание качеству грунта и наличию дренажа, чтобы избежать застоя влаги и появления плесени. О необходимости использования керамзита и специальных отверстий в горшках для защиты корней, сообщает Общественная служба новостей. Купите в супермаркете горшок с живым базиликом и аккуратно пересадите его в емкость побольше. Если обрезать верхушки и обеспечить яркий свет, куст даст вторую волну урожая.

Освещение и правила ухода

Для гармоничного развития зелени критически важен световой режим, особенно в осенне-зимний период. Размещение горшков на южных окнах или использование светоотражающих экранов из фольги позволяет существенно повысить интенсивность освещения. Стоит отметить, что чрезмерный полив зачастую оказывается опаснее пересыхания, поэтому увлажнять почву следует только после проверки глубины просыхания верхнего слоя. В свою очередь, регулярное опрыскивание из пульверизатора помогает растениям пережить сухость воздуха от отопительных приборов и сохраняет их аромат.

Грамотный подход к выбору семян и емкостей превращает подоконник в эстетичный элемент интерьера и источник полезной добавки к рациону. Соблюдение простых температурных и световых правил гарантирует стабильный рост пряных трав вне зависимости от сезона за окном.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
