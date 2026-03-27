Земля не прощает давления: неочевидная ошибка садоводов мешает растениям полноценно дышать

Подготовка приусадебного участка к весеннему сезону требует строгого соблюдения последовательности действий при работе с грунтом. Первые манипуляции в саду допустимы исключительно после того, как почва полностью просохнет и перестанет налипать на садовый инвентарь.

Обработка почвы и уход за растениями

Специалисты настоятельно рекомендуют начинать с очистки территории от органического мусора и сухих ветвей, которые лучше всего подходят для закладки компоста. Вместе с тем, критически важно уделить внимание профилактической обработке плодовых деревьев от монилиоза и вредителей, активизирующихся с приходом первого стабильного тепла. Стоит отметить, что именно в этот период растения испытывают острую потребность в азотных подкормках для стимуляции вегетации, сообщают aif.ru.

"От того, как вы поработаете сейчас, зависит урожай осенью. Правильная обработка почвы, защита растений, а также грамотная посадка новых культур позволяют создать здоровый сад", — говорит агроном Павел Лагута.

Восстановление газона и лечение деревьев

Особое внимание весной требуется уделить газону, который после таяния снега нуждается в тщательном прочесывании аэратором и поэтапном внесении мочевины. В свою очередь, стволы многолетних насаждений необходимо очистить от мхов и лишайников с последующим нанесением защитной побелки на основе известкового раствора. Все повреждения коры, полученные в зимний период, следует продезинфицировать медным купоросом и герметично закрыть садовым варом для предотвращения инфицирования древесины. Грамотная посадка саженцев в заранее подготовленные ямы с соблюдением уровня корневой шейки считается финальным этапом весенней модернизации участка.

Своевременное выполнение агротехнических мероприятий обеспечивает растениям необходимый ресурс для формирования полноценных завязей и будущего плодоношения. Эффективная профилактика заболеваний и бережное рыхление почвы в цветниках позволяют минимизировать риски гибели декоративных культур и садовых насаждений в период активного роста.