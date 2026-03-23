Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
До первого крика: как образ жизни матери в период беременности влияет на развитие мозга ребёнка
Стеклянный глаз правосудия: дорожные камеры начинают охоту на пустые бардачки без документов
Котлован больше не греет кошелек: почему застройщики массово отменяют привычные скидки на старте строек
Два стула во время землетрясения: турецкая дипломатия зашла в тупик на Ближнем Востоке
Объективы превращаются в судей: камеры нейросетей фиксируют лихачей на перекрестках Великого Новгорода
Ужин с экстремистами: в Мордовии разгорелся скандал из-за посиделок высших чинов с радикалами
Энергия на исходе — рейсы на нуле: троллейбусы Петрозаводска сворачивают вечерний график
Руины оживают под крышей приюта: историческая постройка в Сортавале обретает функцию спасения уличных животных
Голуби атакуют дворы: где кормить птиц, чтобы не платить штрафы и не ссориться с соседями

Пустошь зеленеет без проплешин: правильная подготовка почвы меняет участок до неузнаваемости

Садоводство

Обустройство качественного травяного покрытия на заброшенном дачном участке требует строгого соблюдения сезонных графиков и температурного режима. Наиболее подходящим временем для проведения таких работ считается поздняя весна или начало осени, когда почва максимально насыщена естественной влагой.

Фото: Designed by Freepik by wirestock is licensed under publik domain
Подготовка почвы и выбор семян

Процесс создания газона начинается с глубокой очистки территории от сорняков, корней и старого дерна, после чего поверхность необходимо тщательно выровнять и уплотнить. Вместе с тем, для зон с высокой проходимостью специалисты советуют использовать спортивные травосмеси, которые обладают повышенной износостойкостью — сообщает Газета. Ru.

"Универсальные газонные смеси для средней полосы обычно включают несколько сортов мятлика лугового, овсяницы красной и райграса пастбищного. Оптимальный выбор для Подмосковья — смесь мятлика и овсяницы в пропорции три к семи. Если на газоне будут активно бегать дети, стоит выбирать составы с повышенным содержанием райграса", — говорит председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Правила полива и ухода

Особое внимание следует уделить технике орошения, так как использование воды в периоды высокой солнечной активности может привести к серьезным повреждениям растений. Стоит отметить, что капли влаги на солнце способны вызвать ожоги нежных ростков, из-за чего на поверхности образуются желтые пятна. В свою очередь, опытные садоводы рекомендуют осуществлять полив исключительно в утренние или вечерние часы для обеспечения глубокого проникновения влаги к корневой системе.

Завершающим этапом формирования зеленого ковра является регулярная стрижка и внесение удобрений в зависимости от состояния почвы. Правильный уход позволяет создать устойчивое инженерное сооружение, которое будет сохранять эстетичный вид на протяжении многих лет без образования проплешин.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Тень Москвы над пустыней: секретные разведданные лишают американскую армию эффекта внезапности
Мир. Новости мира
Тень Москвы над пустыней: секретные разведданные лишают американскую армию эффекта внезапности
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Садоводство, цветоводство
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Популярное
Удобрения на вес золота: Тегеран диктует цены на подкормку почвы фермерам из Айовы

Внешнеполитическая стратегия Белого дома привела к неожиданным последствиям для внутреннего рынка, поставив под удар основу продовольственного сектора страны.

Удобрения на вес золота: Тегеран диктует цены на подкормку почвы фермерам из Айовы
20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера
20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера
Железо пошло на дно — и это не зерно: натовский груз для Киева внезапно пополнил коллекцию Дуная
Один приём — и кусты ломятся от плодов: схема посадки перца, которую копируют соседи
Евросоюз поставили в конец очереди за российскими энергоресурсами Олег Артюков Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз Любовь Степушова Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева
Тень Москвы над пустыней: секретные разведданные лишают американскую армию эффекта внезапности
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Последние материалы
Пустошь зеленеет без проплешин: правильная подготовка почвы меняет участок до неузнаваемости
До первого крика: как образ жизни матери в период беременности влияет на развитие мозга ребёнка
Стеклянный глаз правосудия: дорожные камеры начинают охоту на пустые бардачки без документов
Котлован больше не греет кошелек: почему застройщики массово отменяют привычные скидки на старте строек
Лук весом в полкило без походов на рынок: голландский трюк с обычными семенами-чернушками
Два стула во время землетрясения: турецкая дипломатия зашла в тупик на Ближнем Востоке
Объективы превращаются в судей: камеры нейросетей фиксируют лихачей на перекрестках Великого Новгорода
Ужин с экстремистами: в Мордовии разгорелся скандал из-за посиделок высших чинов с радикалами
Энергия на исходе — рейсы на нуле: троллейбусы Петрозаводска сворачивают вечерний график
Руины оживают под крышей приюта: историческая постройка в Сортавале обретает функцию спасения уличных животных
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.