Кухонный шкаф убивает потенциал: какие привычки оставляют дачников без овощей

Российским дачникам напомнили о правилах содержания посевного материала в домашних условиях. Основными факторами, влияющими на будущий урожай, остаются температурный режим, уровень влажности и отсутствие постоянного освещения.

Оптимальные условия хранения

Для большинства популярных культур наиболее подходящим местом в городской квартире является дверца холодильника или нижние полки, где сохраняются стабильные показатели среды. Вместе с тем стоит отметить, что кухонные шкафы, расположенные вблизи батарей или плит, категорически не подходят из-за резких перепадов тепла, об этом сообщает Газета.Ru.

"Для большинства культур оптимальный диапазон хранения составляет от 0 до плюс 10 градусов. Влага еще опаснее: при повышении влажности воздуха выше 60% семена могут отсыреть, заплесневеть или погибнуть. Свет стимулирует прорастание, поэтому хранить семена нужно в полной темноте", — говорит депутат Госдумы Никита Чаплин.

Подготовка и сроки всхожести

В свою очередь, эксперты рекомендуют обращать внимание на специфику конкретных растений: например, огурцы и кабачки показывают лучшую урожайность после двух-четырех лет выдержки. Самостоятельно собранный материал необходимо предварительно просушивать в течение нескольких недель и убирать в герметичные контейнеры. Перед закладкой на зиму важно провести калибровку, избавившись от поврежденных экземпляров, и обязательно промаркировать все упаковки с указанием сортов.