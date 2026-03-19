Сорняки вне закона: какой высоты трава на огороде заставит власти отобрать вашу территорию

Российские собственники земельных участков столкнулись с ужесточением контроля за состоянием их владений, где за нарушение правил благоустройства предусмотрены значительные финансовые санкции. За неухоженные территории, превратившиеся в заросшие пустыри, владельцам грозят крупные штрафы, а в критических ситуациях — принудительное изъятие земли через судебные инстанции.

Как cообщает издание Газета.Ru, правовая база для таких мер была существенно обновлена. По словам юриста Антона Палюлина, ключевым критерием нецелевого использования земли теперь является зарастание более 50% площади участка сорняками высотой свыше одного метра, а также отсутствие работ по удалению инвазивных растений. С 1 марта 2026 года владельцы обязаны бороться с борщевиком Сосновского, и неисполнение этой обязанности может привести к изъятию надела из оборота.

Согласно законодательным нормам, при квалификации нарушения по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ размер штрафных санкций значительно варьируется. Для физических лиц он составляет от 20 до 50 тысяч рублей, должностные лица могут поплатиться суммой в 50–100 тысяч рублей, а для юридических лиц предусмотрены наиболее строгие взыскания от 400 до 700 тысяч рублей. При этом Палюлин подчеркнул, что конфискация участка остается исключительной мерой, которая применяется судом лишь при систематическом игнорировании предписаний надзорных органов.

Для владельцев участков, права на которые возникли до 1 марта 2025 года, предусмотрен переходный период: меры ответственности за зарастание в общем случае могут начать применяться только с 1 марта 2028 года. Тем не менее юрист предупреждает о росте контроля, который может быть инициирован жалобами соседей или представителей СНТ. В дополнение к административным наказаниям владельцы заброшенных земель рискуют столкнуться с ростом налоговой нагрузки, что в совокупности создает мощные стимулы для приведения участков в соответствие с актуальными экологическими и градостроительными стандартами.