Комиссии уходят в прошлое: в Тамбовской области запускают сеть белых банкоматов
Эстетика уличного драйва в Ростове: звезда сериала Слово пацана перевоплотится в легенду русского рэпа
Аптечка с подвохом: как обычная таблетка от аллергии может лишить вас прав или машины
Молчание убивает быстрее болезней: как отсутствие общения разрушает сердце и стирает память
Золотые семена на прилавках: привычный овощ внезапно догнал по стоимости мясные деликатесы
Через Улан-Удэ пройдет новый маршрут силы: три страны готовят гигантский ж/д коридор
Финал бетонной аферы: в Ярославле поставили точку в деле о 100 миллионах, уплывших из карманов дольщиков
Осторожно, двери закрываются: в Ярославской области турист пытался уехать в Пермь на заводском турникете
Дроны под контролем: Пермский край делает шаг к свободе с новыми правилами для владельцев БПЛА

Мартовская ловушка для дачника: эти ошибки в начале сезона обходятся дороже самого урожая

Садоводство

Подготовка загородного участка в начале весны требует комплексного подхода, который начинается с обеспечения безопасности жилых помещений. Правильная последовательность действий позволяет избежать повреждения садовых культур и минимизировать риски для здоровья владельцев.

Рыхление земли
Рыхление земли

Гигиена дома и защита сада

Первоочередной задачей при открытии сезона становится дезинфекция помещений, так как за зиму в пустующих постройках часто обосновываются грызуны, являющиеся переносчиками опасных инфекций. Вместе с тем, стоит уделить внимание состоянию плодовых деревьев, которые после морозов могут иметь трещины или повреждения коры, требующие немедленной обработки садовым варом или специальными составами. Тщательный осмотр стволов помогает вовремя обнаружить входные ворота для инфекций и предотвратить гибель ценных сортов — сообщает properm.ru.

"Зимой дом атакуют грызуны, которые могут оставлять помет в постельном белье и шкафах. Мыши являются переносчиками тяжелого заболевания — туляремии, поэтому уборку нужно проводить строго в масках и перчатках", — говорит ученая Мария Комбарова.

Профилактика ожогов и работа со снегом

В свою очередь, эксперты напоминают о важности побелки деревьев именно в марте для защиты от солнечных ожогов, которые возникают из-за отражения ультрафиолета от снежного покрова. Обязательным этапом является и мониторинг состояния теплиц: скопившийся на крышах тяжелый снег может деформировать каркас конструкции, если его вовремя не убрать. Стоит отметить, что излишки снежной массы полезно перераспределять на грядки с клубникой, создавая для нее дополнительный запас влаги перед началом вегетации.

Завершающим этапом ранневесенних работ становится ревизия посевного материала и закупка необходимых минеральных составов до начала массового спроса. Своевременная проверка всхожести семян и стратификация отдельных культур позволяют сформировать качественный фундамент для будущего урожая. Грамотное распределение усилий в этот переходный период гарантирует стабильное развитие сада на протяжении всего теплого сезона.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Седьмая печать сорвана: планетарная броня Земли дала трещину в самом неожиданном месте
Наука и техника
Седьмая печать сорвана: планетарная броня Земли дала трещину в самом неожиданном месте
Ловушка из украинского роя БПЛА не сработала: системы перехвата экономят ресурс для более крупных целей
Новости Украины
Ловушка из украинского роя БПЛА не сработала: системы перехвата экономят ресурс для более крупных целей
Бетонная логика: почему в советских хрущёвках почти никогда не строили балконы на первом этаже
Недвижимость
Бетонная логика: почему в советских хрущёвках почти никогда не строили балконы на первом этаже
Популярное
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод

Удивительные метаморфозы, которые происходят с вашей смородиной весной, могут удивить, если не пропустить важные моменты.

Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Цифровая ловушка для пенсионера: скрытые причины приостановки зачислений на социальный счет
Цифровая ловушка для пенсионера: скрытые причины приостановки зачислений на социальный счет
Танкеры отращивают зубы: торговые суда России превратятся в неприступные плавучие крепости
Крепости уходят в прошлое: события под Славянском становятся главной темой СВО
Гнездо шершней в Персидском заливе: арабские страны предъявили Ирану ультиматум Любовь Степушова Дом выглядит дорого без лишних затрат: чем обшить фасад, чтобы соседи завидовали Сергей Рябов В России пока не решили, останавливать ли экспорт газа в ЕС Олег Артюков
Карибский мат в два хода: российский флот превращает зону влияния Трампа в свободный коридор
Черная кровь для Острова Свободы: российские стальные гиганты спасают Гавану от каменного века
Стальные аргументы вместо лозунгов: американская разведка признала качественный рывок армии России
Стальные аргументы вместо лозунгов: американская разведка признала качественный рывок армии России
Последние материалы
Молчание убивает быстрее болезней: как отсутствие общения разрушает сердце и стирает память
Золотые семена на прилавках: привычный овощ внезапно догнал по стоимости мясные деликатесы
Трамп дергает поводок: Нетаньяху запрещают жечь иранские вышки из-за взлета цен на бензин
Мартовская ловушка для дачника: эти ошибки в начале сезона обходятся дороже самого урожая
Через Улан-Удэ пройдет новый маршрут силы: три страны готовят гигантский ж/д коридор
Финал бетонной аферы: в Ярославле поставили точку в деле о 100 миллионах, уплывших из карманов дольщиков
Осторожно, двери закрываются: в Ярославской области турист пытался уехать в Пермь на заводском турникете
Подоконник больше не поле боя: простые тактильные ловушки спасают редкую флору от когтей
Дроны под контролем: Пермский край делает шаг к свободе с новыми правилами для владельцев БПЛА
Пекарь вне закона: в Воронежской области наказали женщину за попытку накормить проезжих
