Кора превратилась в крепость для врагов: одна весенняя процедура лишает вредителей шанса на жизнь

Защитные мероприятия в саду необходимо инициировать в ранневесенний период, пока почки на деревьях находятся в состоянии покоя. Такой подход позволяет эффективно ликвидировать зимующие формы патогенов до начала их активной фазы.

Первый этап садовых работ подразумевает использование бордоской жидкости или медного купороса для борьбы с паршой и монилиозом. Вместе с тем, опытные агрономы применяют смеси с мочевиной, которые одновременно уничтожают вредителей и слегка задерживают цветение для защиты от заморозков, сообщает Газета. Ru.

"Многие дачники совершают ошибку: ждут устойчивого тепла и начинают опрыскивание, когда почки уже тронулись в рост. Первую обработку нужно проводить при температуре +4 градуса, когда вредители еще прячутся в трещинах коры. Важно прекратить все работы в период цветения, чтобы не навредить пчелам", — говорит депутат Госдумы Никита Чаплин.

Стоит отметить, что перед использованием химических средств необходимо провести тщательную механическую очистку штамбов от старой коры и опавшей листвы. В свою очередь, грамотная санитарная обрезка и дезинфекция спилов медным купоросом значительно усиливают эффективность последующего опрыскивания препаратами на основе вазелинового масла.

Завершающий цикл работ проводится сразу после опадания лепестков для закрепления результата на молодых завязях. Садоводам важно строго придерживаться температурных режимов, указанных в инструкциях к биопрепаратам, чтобы избежать потери их эффективности в условиях весенних похолоданий.