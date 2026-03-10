Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Золотая клетка в один клик: почему тяга к брендам загоняет обеспеченную молодежь в долговой тупик
От тапочек к казармам — слишком длинный путь: у армии Германии нашли слабое место
Гены не приговор: эти простые привычки очищают ткани мозга от опасных токсинов
Организация, которую пытались обезглавить: почему Хезболла всё ещё остаётся сильной
Собака воет — соседи пишут жалобы: когда ситуация выходит за рамки бытовой ссоры
Автотранзит в Калининград исчезает: санкции готовят новый удар по грузам
Глаза зеркало души, но только не у манипуляторов: прямой взгляд стал оружием хитрых обманщиков
В Томске новый бум: как город привлекает студентов и уверенно держит лидерство в рейтинге
Море захватывают новые охотники: у военных кораблей появился неожиданный противник

Зелёная армия готовится к высадке: эти ошибки в датах превращают крепкие стебли в чахлые нити

Садоводство

Начало весны традиционно становится ключевым периодом для российских садоводов, планирующих закладку будущего урожая овощных и декоративных культур. Грамотное планирование посевных работ в марте позволяет обеспечить правильное развитие растений до их переноса в открытый грунт.

Рассада томатов
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рассада томатов

В первой половине месяца рекомендуется уделить внимание среднеранним сортам томатов, а также завершить посадку перцев и баклажанов, ориентированных на подсобные хозяйства. Вместе с тем, из-за длительного периода вегетации в этот же период продолжается высадка лука-порея и корневого сельдерея — сообщает Газета.Ru.

"Во второй декаде марта можно смело приступать к посеву ранних сортов белокочанной капусты, цветной капусты, брокколи и кольраби. Сроки посева всегда рассчитываются от предполагаемой даты высадки в грунт с учетом времени на появление всходов. Лучше иметь коренастую и крепкую рассаду, чем вытянувшуюся от долгого томления на подоконнике", — говорит председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Стоит отметить, что во второй половине марта наступает время для теплолюбивого базилика и широкого спектра однолетних цветов, включая астры, бархатцы и циннии. В свою очередь, соблюдение температурного режима и расчет времени до окончания возвратных заморозков гарантируют получение качественных саженцев.

Финальный этап мартовских работ закладывает фундамент для эстетики приусадебного участка и обильного плодоношения в летний период. Своевременный посев семян позволяет избежать ослабления растений и обеспечивает их быструю адаптацию в естественной среде обитания.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Дыхание Амура меняет ритм: в Хабаровске начинают стройку века ради миллиона квадратов жилья
Хабаровск
Дыхание Амура меняет ритм: в Хабаровске начинают стройку века ради миллиона квадратов жилья
Деньги зарыты в землю: труд под Нижним Новгородом оценивается выше, чем на Крайнем Севере
Новости Нижнего Новгорода
Деньги зарыты в землю: труд под Нижним Новгородом оценивается выше, чем на Крайнем Севере
Сейф из мерзлоты вскрыт: в Якутии нашли воина и девочку с загадочным отсутствием костей
Новости Якутска сегодня
Сейф из мерзлоты вскрыт: в Якутии нашли воина и девочку с загадочным отсутствием костей
Популярное
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро

Венгерские власти пресекли попытку скрытого ввоза огромной партии наличности и золотых слитков, за которой стояли сотрудники государственного банка под охраной.

Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай
Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай
Тайный диалог по телефону: часовая беседа президентов изменила расклад сил в глобальной политике
Мирное здание превратилось в руины: авиация нанесла удар по российскому представительству в Ливане
Блицкриг провалился: США и Иран сходятся в долгом клинче — мир ждет новая игра сил Михаил Дёмин Мерц выступил против ослабления антироссийских санкций. Так что немцы будут платить Олег Артюков Тайный диалог по телефону: часовая беседа президентов изменила расклад сил в глобальной политике Любовь Степушова
Эхо одного звонка меняет котировки: нефтяной рынок замер в ожидании большой сделки сверхдержав
Золото под слоем ила: Исеть превратилась в сейф с драгоценностями древнего народа
Глава Еврокомиссии назвала стратегической ошибкой отказ от АЭС
Глава Еврокомиссии назвала стратегической ошибкой отказ от АЭС
Последние материалы
От тапочек к казармам — слишком длинный путь: у армии Германии нашли слабое место
Зелёная армия готовится к высадке: эти ошибки в датах превращают крепкие стебли в чахлые нити
Яблочный пирог из детства: рецепт шарлотки, который напомнит о самых уютных днях детства
Прощайте, старые дворы: один хитрый метод застройки превратит Адыгею в город-сад будущего
На радость сладкоежкам: сочная кубанская клубника вот-вот появится на прилавках — названы заветные сроки
В Крыму начали всплывать неожиданные платежки за свет: всё из-за одной процедуры с домами
Гены не приговор: эти простые привычки очищают ткани мозга от опасных токсинов
Мечты о цветущем саде: как вдохнуть жизнь в сирень и превратить участок в райский уголок
Организация, которую пытались обезглавить: почему Хезболла всё ещё остаётся сильной
Усталость есть, а промахов нет: этот обычный продукт из супермаркета поддерживает работу мозга
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.