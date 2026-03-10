Зелёная армия готовится к высадке: эти ошибки в датах превращают крепкие стебли в чахлые нити

Начало весны традиционно становится ключевым периодом для российских садоводов, планирующих закладку будущего урожая овощных и декоративных культур. Грамотное планирование посевных работ в марте позволяет обеспечить правильное развитие растений до их переноса в открытый грунт.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рассада томатов

В первой половине месяца рекомендуется уделить внимание среднеранним сортам томатов, а также завершить посадку перцев и баклажанов, ориентированных на подсобные хозяйства. Вместе с тем, из-за длительного периода вегетации в этот же период продолжается высадка лука-порея и корневого сельдерея — сообщает Газета.Ru.

"Во второй декаде марта можно смело приступать к посеву ранних сортов белокочанной капусты, цветной капусты, брокколи и кольраби. Сроки посева всегда рассчитываются от предполагаемой даты высадки в грунт с учетом времени на появление всходов. Лучше иметь коренастую и крепкую рассаду, чем вытянувшуюся от долгого томления на подоконнике", — говорит председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Стоит отметить, что во второй половине марта наступает время для теплолюбивого базилика и широкого спектра однолетних цветов, включая астры, бархатцы и циннии. В свою очередь, соблюдение температурного режима и расчет времени до окончания возвратных заморозков гарантируют получение качественных саженцев.

Финальный этап мартовских работ закладывает фундамент для эстетики приусадебного участка и обильного плодоношения в летний период. Своевременный посев семян позволяет избежать ослабления растений и обеспечивает их быструю адаптацию в естественной среде обитания.