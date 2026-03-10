Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

История томатов полна драматичных поворотов, начиная от их признания ядовитыми растениями до превращения в один из самых востребованных продуктов мировой кухни. В современном обществе этот плод воспринимается как незаменимый ингредиент, хотя путь его легализации в Европе занял несколько столетий.

Помидоры
Фото: unsplash.com by IamCristian is licensed under Free to use under the Unsplash License
Помидоры

Ботаническая классификация этого растения до сих пор вызывает дискуссии среди кулинаров, так как с научной точки зрения сочный плод является ягодой. Вместе с тем юридическая практика внесла свои коррективы в терминологию, когда верховные суды некоторых стран начали признавать помидор овощем для упрощения налогообложения. Стоит отметить, что в древности томаты именовали волчьими персиками из-за ложных подозрений в их токсичности, которые возникли из-за использования оловянной посуды. Эти и другие интересные факты о культурной значимости плода в разных странах мира, сообщает Петербург 2.

В свою очередь, современная селекция позволила вывести тысячи сортов, которые сегодня выращиваются на всех континентах, за исключением Антарктиды. Геном этого растения оказался значительно сложнее человеческого, что открывает перед учеными огромные перспективы для дальнейших биологических исследований. В некоторых культурах помидоры до сих пор подают с сахаром в качестве десерта, а в ряде регионов устраивают масштабные фестивали в их честь. Несмотря на стремление к высокой урожайности, агрономы стараются сохранить классический аромат и пользу старых сортов.

Сегодня томаты остаются символом гастрономического разнообразия и важным источником полезных микроэлементов для организма. Постоянное совершенствование методов выращивания позволяет получать урожаи в самых разных климатических условиях. Развитие агротехнологий и сохранение традиций гарантируют, что этот уникальный плод будет занимать центральное место на столах ещё многие десятилетия.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
