Садоводство

Пожелтение хвои у садовых можжевельников часто сигнализирует о биохимическом дисбалансе: дефиците хлорофилла из-за повреждений корневой системы или патогенов, объясняет агроном Антон Дубенюк.

Пожелтение хвои можжевельника
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пожелтение хвои можжевельника

В беседе с EcoSever специалист подчеркнул, что своевременная диагностика корневых проблем предотвращает гибель растения, нарушая транспорт питательных веществ от микоризных симбионтов к листьям. Физика почвы здесь ключ: уплотнение или сдвиг грунтовых вод блокирует кислород для корней, провоцируя антропогенный стресс.

Повреждение корней: главная угроза хвойным

Если можжевельник желтел спустя годы на одном месте, вероятна механическая травма корней от стройки или переуплотнения грунта, по словам агронома, садовника Антон Дубенюка.

"Если хвойное растение желтеет и умирает, то первая причина — это повреждение корней при пересадке или при каких-то работах. Корни у хвойных очень чувствительны к повреждениям, плохо отрастают, если плохие корни, то и крона будет страдать", — пояснил Дубенюк.

Решение — аккуратная пересадка с сохранением корневого кома, чтобы восстановить гидравлический баланс.

Болезни и вредители: диагностика с ИИ

Другая частая причина — патогены или насекомые, требующие точной идентификации, отметил эксперт. Как указал садовник, фото хвои можно проанализировать через приложения на базе искусственного интеллекта для подбора специфических фунгицидов или инсектицидов для хвойных. В каждом случае исход зависит от степени поражения, но борьба за растение оправдана: антропология садоводства учит resilience через науку.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
