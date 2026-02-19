Секретная доза для рассады: один микроэлемент который делает плоды в два раза крупнее

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Размер листьев — не главный показатель здоровья растений. Даже при пышной зелени урожай может оказаться водянистым и слабым, если культуре не хватает микроэлементов.

Молодая рассада
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодая рассада

Какие микроэлементы отвечают за урожай

Эксперты отмечают, что микроэлементы не формируют напрямую объем зеленой массы, однако именно от них зависит качество плодов. Они влияют на сладость, плотность и устойчивость растений к неблагоприятным условиям.

Так, цинк помогает культуре переносить засуху и участвует в формировании сахаров в плодах. Молибден защищает растения от влияния нитратов и способствует повышению содержания витамина С.

Кремний необходим для устойчивости к холоду и болезням, а железо и марганец предотвращают побледнение и пересыхание листьев. Йод выполняет функцию природного антисептика, а бор особенно важен для растений в первые дни жизни.

Как правильно восполнять дефицит

Специалисты подчеркивают, что восполнять нехватку микроэлементов следует постепенно. Резкое внесение больших доз может быть менее эффективным, чем регулярная поддержка.

Оптимальным вариантом считается опрыскивание растений каждые две недели. Такой подход позволяет точнее корректировать состояние культур и равномерно распределять питательные вещества.

Микроэлементы, в том числе Цитовит, Аквамикс и Феровит, рекомендуется сочетать с иммуностимуляторами, например, Эпином. При этом последнюю обработку советуют проводить не позднее чем за две недели до сбора урожая. Об этом сообщает mn.aif.ru.

Почему мелкие элементы играют ключевую роль

По словам специалистов, именно баланс микроэлементов определяет итоговое качество урожая. Недостаток даже одного из них способен отразиться на вкусе и устойчивости растений.

Садоводам напоминают, что своевременная профилактика позволяет избежать проблем на поздних стадиях развития культур. Внимание к таким деталям становится фактором, который напрямую влияет на итог сезона.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
