Семена, которых нет в природе: всплыла масштабная коллекция сортов, не прошедших ни одной проверки

Россельхознадзор выявил продажу семян несуществующих сортов в Красноярском крае
Садоводство

Покупка семян через интернет всё чаще преподносит сюрпризы, и не всегда приятные. Под яркими названиями овощей и плодовых культур могут скрываться сорта, которых официально не существует. Именно с такой ситуацией столкнулись специалисты Россельхознадзора в Красноярском крае. Об этом сообщает AgroXXI со ссылкой на Россельхознадзор РФ.

Семена
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Семена

Что обнаружили при проверке онлайн-магазина

14 января 2026 года сотрудники Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю провели мониторинг соблюдения законодательства в сфере семеноводства. Проверка касалась реализации семян сельскохозяйственных культур через интернет-магазин "Сибирский садовод". В результате выяснилось, что часть ассортимента не соответствует установленным требованиям.

По данным ведомства, 16% семян, размещённых на сайте, относились к сортам, отсутствующим в Государственном реестре сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию. Речь идёт о 378 партиях семян овощных культур и 9 партиях плодовых культур.

Фантомные сорта с креативными названиями

В перечень "фантомных" позиций попали десятки наименований, которые звучат привлекательно, но не имеют официального статуса. Среди них были заявлены десятки сортов привычных для дачных культур — от капусты и моркови до томатов и перца. Отдельные названия выглядели особенно эффектно и явно рассчитаны на внимание покупателей.

Так, в продаже фигурировали десятки сортов моркови, сладкого перца, огурцов и томатов, а также плодовые деревья — яблони и груши, сорта которых не числятся в Госреестре.

Реакция надзорного ведомства

По итогам проверки владелец сайта получил предупреждение о недопустимости нарушения обязательных требований. Основанием стали положения Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". Продавцу предложено реализовывать исключительно те партии семян и саженцев, которые официально внесены в Государственный реестр.

В Россельхознадзоре напомнили, что наличие сорта в реестре — это не формальность, а подтверждение его испытаний, безопасности и соответствия заявленным характеристикам.

Почему это важно для дачников и фермеров

Покупка несуществующих сортов — риск не только для урожая, но и для планирования всего сезона. Такие семена могут не взойти, дать непредсказуемый результат или вовсе оказаться пересортом. Для фермеров это чревато финансовыми потерями, а для дачников — разочарованием и потерей времени.

Кроме того, отсутствие сорта в Госреестре означает, что его свойства не подтверждены государственными испытаниями, а значит, рассчитывать на заявленную урожайность или устойчивость к болезням не приходится.

Советы по выбору семян

  1. Проверяйте наличие сорта в Государственном реестре.

  2. Изучайте информацию о продавце и источнике семян.

  3. Обращайте внимание на описание и регион допуска.

  4. Отдавайте предпочтение проверенным брендам и официальным каталогам.

Популярные вопросы о семенах и Госреестре

Как проверить, есть ли сорт в Госреестре?

Информация доступна в открытых источниках на официальных ресурсах.

Можно ли продавать семена без регистрации сорта?

Нет, реализация допускается только для сортов, включённых в Госреестр.

Чем опасны фантомные семена?

Они не гарантируют всхожесть, качество и соответствие заявленным характеристикам.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
