Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российские облигации Telegram превратились в “бумаги без движения"
Ученые зафиксировали редкие реакции женщин во время оргазма — Journal of Women
Риск угона автомобилей в Европе остаётся высоким — данные Car And Motor
В России стартовала масштабная реформа рынка труда для пенсионеров
Поддельные БАДы на маркетплейсах выявляют по маркировке — эксперт Ларина
Овсяный напиток не показал эффектов препаратов для снижения веса – The Conversation
Новый вид морской рептилии возрастом 202 млн лет выявили в Британии — Popsci
Консервация недостроенного дома зимой защищает конструкции от влаги и мороза
Фото арестованного Николаса Мадуро в Nike вызвало резкий скачок спроса на этот бренд

Теплица может дать вдвое больше: эту ошибку совершают ещё до посадки — и теряют урожай

В 2026 году советуют сочетать проверенные и новые гибриды томатов
Садоводство

Выбор томатов для теплицы на новый сезон напрямую влияет не только на объём урожая, но и на его качество. В 2026 году огородникам доступны как проверенные гибриды, так и перспективные новинки, созданные с учётом тепличных условий. Чтобы не ошибиться, важно учитывать урожайность, устойчивость к болезням и требования к уходу. Об этом сообщает Antonovsad.

Теплица и конденсат
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Теплица и конденсат

На что обращать внимание при выборе томатов для теплицы

Тепличные томаты выращиваются в ограниченном пространстве, поэтому к сортам предъявляются особые требования. В приоритете — высокая отдача с квадратного метра, способность завязывать плоды при недостатке света и устойчивость к распространённым заболеваниям. Немаловажны также тип роста, необходимость пасынкования и продолжительность плодоношения, особенно если ставка делается на лучшие сорта томатов для конкретного региона.

Крупноплодные и биф-томаты для теплиц

Крупные мясистые томаты ценятся за насыщенный вкус и универсальность. Они подходят для свежего потребления, соусов и переработки. Среди популярных вариантов выделяются гибриды и сорта, формирующие плоды массой от 600 г и выше. Такие растения требуют регулярных подкормок, грамотного формирования куста и стабильного микроклимата, но при правильном уходе демонстрируют впечатляющий результат.

Урожайные гибриды с длительным плодоношением

Для тех, кто рассчитывает на стабильный сбор плодов на протяжении всего сезона, оптимальны индетерминантные гибриды. Они формируют кисти одну за другой и способны плодоносить до поздней осени. Их отличают выровненные плоды, высокая товарность и устойчивость к типичным тепличным болезням, включая кладоспориоз и вертициллёз.

Новинки томатов для теплиц в сезоне 2026

Селекционеры продолжают экспериментировать с окраской, вкусом и полезными свойствами плодов. В теплицах всё чаще выращивают гибриды с фиолетовыми, розовыми и оранжевыми томатами, богатыми антоцианами и каротином. Новые сорта нередко сочетают привлекательный внешний вид, хороший вкус и усиленный иммунитет к вирусам и грибковым инфекциям.

Гибриды с повышенной устойчивостью к болезням

В закрытом грунте инфекции распространяются особенно быстро, поэтому устойчивость к фитофторозу, фузариозу и другим заболеваниям выходит на первый план. Современные гибриды способны сохранять продуктивность даже при колебаниях температуры и ошибках в агротехнике, что делает их надёжным выбором для теплиц с "уставшей" почвой.

Черри и коктейльные томаты для теплицы

Мини-томаты остаются востребованными благодаря высокой сладости и декоративности. Они формируют длинные кисти с десятками плодов, подходят для свежего потребления и цельноплодного консервирования. Многие черри-гибриды отличаются рекордным содержанием сахаров и устойчивостью к растрескиванию, а при правильной агротехнике могут давать урожай не хуже, чем сладкие сорта томатов.

Сравнение: гибриды F1 и сортовые томаты для теплицы

Гибриды F1 обычно превосходят сорта по урожайности и устойчивости к болезням, но требуют ежегодной покупки семян. Сортовые томаты позволяют собирать собственный семенной материал, однако чаще уступают гибридам по стабильности результата. Выбор зависит от целей — максимальный урожай или селекционный интерес.

Плюсы и минусы выращивания тепличных гибридов

Тепличные гибриды дают высокую и прогнозируемую отдачу, формируют выровненные плоды и лучше переносят стрессовые условия. В то же время они более требовательны к питанию и формированию, а семена стоят дороже. При грамотном уходе эти недостатки компенсируются объёмом и качеством урожая.

Советы шаг за шагом по выбору томатов для теплицы

Определите цель выращивания: свежий рынок, переработка или консервация.
Учитывайте высоту теплицы и тип роста томатов.
Выбирайте гибриды с устойчивостью к основным болезням.
Сочетайте проверенные сорта с 1-2 новинками.
Планируйте подкормки и формирование куста заранее.

Популярные вопросы о сортах томатов для теплицы

Какие томаты самые урожайные для теплицы?
Чаще всего это индетерминантные гибриды с длительным плодоношением.

Стоит ли сажать новинки или лучше проверенные сорта?
Оптимально сочетать оба варианта, снижая риски и расширяя ассортимент.

Подходят ли черри для небольшой теплицы?
Да, при регулярном формировании и хорошем освещении они дают высокий урожай.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Разбавленный водой уксус разрушает жировой налёт на кухонных шкафах — The Spruce
Недвижимость
Разбавленный водой уксус разрушает жировой налёт на кухонных шкафах — The Spruce
Барбарис Тунберга переживет −35 и украшает сад круглый год
Садоводство, цветоводство
Барбарис Тунберга переживет −35 и украшает сад круглый год
Прямые джинсы станут главным модным фасоном в 2026 году
Красота и стиль
Прямые джинсы станут главным модным фасоном в 2026 году
Популярное
Долларовое дерево оживает только в одном месте: поставьте туда — и рост с богатством придут вместе

Замиокулькас способен расти пышнее и даже зацвести, если стоит в особом месте. Неожиданные правила размещения раскрывают его скрытый потенциал.

Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Барбарис Тунберга переживет −35 и украшает сад круглый год
Рубиновый огонь среди снега: многолетник, который делает участок ярким, даже когда всё вокруг спит
Минюст США отказался от главного обвинения. Сможет ли Мадуро выиграть суд?
Венесуэльская нефть: мифы и реальность в цифрах
Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями Любовь Степушова 50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
Картошка растёт, как на дрожжах: необычная перевёрнутая посадка спасает урожай даже на тяжёлой почве
Эта оправа уже свела модниц с ума: тренд 2026 года, который заменит украшения и даже макияж
Гонконгский грипп бьёт не по правилам: температура под 40 и осложнения, о которых не предупреждали
Гонконгский грипп бьёт не по правилам: температура под 40 и осложнения, о которых не предупреждали
Последние материалы
Добавление ложки сгущёнки улучшает консистенцию и вкус картофельного салата
Аденовирус сохраняет высокую устойчивость к дезинфекции
Раздвижные двери в гардеробной экономят до 30% площади
Скумбрия содержит больше омега-3, чем лосось и тунец — исследователи Гарварда
В 2026 году советуют сочетать проверенные и новые гибриды томатов
Давняя задача о движущемся диване получила строгую победу без компьютерных переборов
Низкая влажность усиливает статическое электричество у кошек — IFLScience
Российские облигации Telegram превратились в “бумаги без движения"
Выбор любимого человека у кошки зависит от запаха и поведения — Le Mag du Chat
Мирабилис халапа раскрывает цветы только в сумерках — MATEORED tameteo.com.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.