Кора под прицелом: как длинноухие гости за одну зиму могут уничтожить яблони и груши

Погрызы коры плодовых деревьев зайцами зимой приводят к гибели саженцев
Садоводство

Зимой сад оказывается уязвим не только перед морозами и резкими перепадами температуры. В период затяжной бескормицы к дачным участкам всё чаще наведываются зайцы, для которых кора плодовых деревьев становится доступным и желанным кормом. Особенно страдают яблони, груши и вишни, чья нежная кора легко повреждается острыми резцами.

заяц беляк
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
заяц беляк

Почему зайцы опасны для сада зимой

В холодное время года природных источников пищи для диких животных становится заметно меньше. Под снегом сложно найти траву, а молодые побеги и кустарники быстро заканчиваются. В результате зайцы всё чаще выбираются ближе к жилью человека, где их привлекают ухоженные сады и огороды. Повреждение коры для дерева — не просто косметический дефект: глубокие погрызы нарушают движение соков, ослабляют растение и могут привести к его гибели уже весной.

Особенно уязвимы молодые саженцы с тонким стволом, а также деревья, посаженные по краю участка или рядом с лесополосой. Именно поэтому опытные садоводы советуют заранее продумывать защиту, не дожидаясь первых следов на снегу.

Забор как радикальный, но не универсальный метод

На первый взгляд кажется, что надёжный забор способен полностью решить проблему. Однако на практике всё не так просто. Чтобы зайцы не смогли перепрыгнуть ограждение, его высота должна быть не менее полутора метров. В регионах с обильными снегопадами этот показатель увеличивается до двух метров, ведь сугробы значительно "снижают" высоту конструкции.

Дополнительная сложность — подкопы. Зайцы легко пролезают под неплотно установленным забором, поэтому фундамент приходится заглублять минимум на полметра. Такой вариант требует серьёзных затрат и подходит далеко не всем: не каждый готов превращать участок в крепость с глухими стенами вместо лёгкой решётки.

Индивидуальная защита деревьев: практичнее и доступнее

Гораздо более популярным и экономичным решением считается защита каждого дерева по отдельности. Этот подход позволяет сохранить внешний вид участка и при этом эффективно уберечь стволы от повреждений.

Сетка — проверенная классика

Металлическая или пластиковая сетка с мелкими ячейками устанавливается вокруг ствола с небольшим зазором. Оптимальная высота — не менее полутора метров, а нижний край желательно заглубить в почву примерно на 20 сантиметров. Такой "кокон" не мешает циркуляции воздуха, не создаёт парникового эффекта и подходит как для взрослых деревьев, так и для молодых посадок.

Пластиковые бутылки для молодых саженцев

Народная смекалка давно нашла применение обычным полуторалитровым бутылкам. У них срезают дно и горлышко, делают продольный разрез и надевают получившийся цилиндр на ствол. Конструкцию фиксируют изолентой или шпагатом, а нижнюю часть слегка заглубляют в землю. Этот метод особенно удобен для тонких стволов, но требует контроля: при потеплении защиту лучше временно снимать.

Обмотка из подручных материалов

Рубероид, плотная плёнка или мягкая сетка тоже используются для обматывания стволов. Материал накладывают в несколько слоёв, стараясь не повредить кору. Минус такого способа — ограниченный доступ воздуха. Если защиту не снимать вовремя, под ней может скапливаться конденсат, что приводит к подопреванию и развитию болезней.

Лапник: экологично и эффективно

Еловые и сосновые ветки остаются одним из самых щадящих способов защиты сада. Лапник привязывают к стволу снизу вверх, располагая ветки иголками вниз. Такая "броня" отпугивает зайцев, не мешает воздухообмену и не травмирует кору. Основная сложность — найти достаточное количество веток, особенно если участок большой.

Запахи как дополнительная мера отпугивания

Зайцы обладают острым обонянием и стараются избегать резких, неприятных ароматов. Этим пользуются садоводы, применяя натуральные и подручные средства. Стволы припудривают сухой полынью, смазывают прогорклым маслом или развешивают на ветках ёмкости с дёгтем и нафталином.

Однако у этого метода есть недостаток: в морозную и ветреную погоду запахи быстро выветриваются, поэтому "ароматные" отпугиватели приходится регулярно обновлять. Чаще всего такие средства используют в сочетании с физической защитой.

Советы: как подготовить сад к зиме

  1. Осмотрите участок и определите наиболее уязвимые деревья.
  2. Выберите способ защиты с учётом возраста посадок и климата.
  3. Установите защиту до образования устойчивого снежного покрова.
  4. Периодически проверяйте состояние укрытий в течение зимы.
  5. Снимите или ослабьте защиту ранней весной, чтобы избежать повреждения коры.

Популярные вопросы о защите сада от зайцев

Можно ли обойтись только запахами без физической защиты?

Как правило, нет. Запахи лучше использовать как дополнительную меру.

Когда лучше устанавливать защиту?

Оптимально — поздней осенью, до первых сильных снегопадов.

Опасны ли зайцы для взрослых деревьев?

Да, особенно в суровые зимы, когда они повреждают кору по кругу.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
