Зимой цветы живут по другим правилам: растение подаёт сигналы, которые игнорируют

Садоводство

Зимой комнатные растения продолжают жить своей активной жизнью, а многие из них даже радуют цветением. В холодный сезон уход за зелёными любимцами требует особого подхода, особенно когда речь заходит о подкормках. Ошибки в это время могут ослабить растения и испортить их внешний вид. Об этом рассказывает Antonovsad.

Комнатные растения
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Комнатные растения

Почему зимняя подкормка отличается от летней

С наступлением осени и зимы у большинства комнатных растений замедляются обменные процессы. Сокращается световой день, снижается температура, меняется режим полива. В таких условиях привычные летние схемы удобрений уже не подходят. Избыток питательных веществ может навредить корням, а стимуляторы роста — нарушить естественный период покоя.

При этом тропические и цветущие виды часто продолжают развиваться, поэтому полностью отказываться от подкормок нельзя. Важно лишь скорректировать частоту и состав удобрений, особенно с учётом того, как зимой меняется полив комнатных растений.

Общие правила подкормки комнатных цветов зимой

Первое правило — никогда не вносить удобрения в сухую почву. За 2-3 часа до подкормки растения обязательно поливают, чтобы земляной ком напитался влагой. Это снижает риск ожога корней, который особенно часто возникает при использовании минеральных удобрений.

Второй важный момент — время проведения процедуры. Подкормку лучше совмещать с вечерним поливом, когда нет активного солнца и испарения влаги. За ночь растение успевает усвоить микроэлементы в щадящем режиме.

Также не стоит увеличивать дозировку "для лучшего эффекта". Растение возьмет ровно столько питательных веществ, сколько ему необходимо, а избыток только навредит корневой системе.

Нужно ли подкармливать цветы зимой

Частота подкормок напрямую зависит от типа растения. Нецветущие комнатные цветы удобряют примерно один раз в месяц, снижая концентрацию раствора. Цветущие виды продолжают подкармливать по привычной схеме до окончания цветения, но также с уменьшенной дозой.

Использование стимуляторов роста и сильных препаратов в зимний период не рекомендуется. Многие растения находятся в состоянии покоя и просто не способны усваивать такие вещества.

Какие растения особенно нуждаются в питании

В первую очередь подкормки требуются тропическим видам, которые чувствительны к сокращению светового дня. Несмотря на замедление роста, они продолжают цвести и нуждаются в поддержке. В зимних удобрениях для них азота должно быть меньше, чтобы не стимулировать избыточный рост зелёной массы.

Цитрусовые зимой находятся в фазе покоя, поэтому их подкармливают не чаще одного раза в месяц, используя универсальные составы с минимальным содержанием азота. Декоративно-лиственные растения также получают питание раз в месяц с пониженной концентрацией раствора.

Чем подкармливать комнатные цветы зимой

Зимой предпочтение отдают жидким удобрениям — они равномерно распределяются в почве. Гранулированные формы использовать нежелательно, так как при редком поливе они могут растворяться неравномерно и создавать опасные зоны высокой концентрации.

Подойдут универсальные удобрения для комнатных растений, а также специализированные составы для конкретных культур: фиалок, роз, пальм, орхидей. Многие цветоводы дополняют минеральные составы простыми народными удобрениями, применяя их в щадящем режиме.

Внекорневые подкормки проводят только для нецветущих растений, опрыскивая листья слабым питательным раствором. Попадание воды на цветки может привести к их увяданию.

Народные средства для зимней подкормки

Если под рукой нет магазинных удобрений, можно использовать проверенные домашние варианты. Банановые корки в виде настоя служат источником калия. Вода после промывания риса, гречки или пшена содержит натуральные микроэлементы и подходит для мягкого полива.

Вода из аквариума считается "живым" удобрением благодаря микроорганизмам, перерабатывающим продукты жизнедеятельности рыб. Её часто используют для комнатных растений и рассады.

Раствор сока алоэ готовят из свежего листа, добавляя небольшое количество сока в воду. Такой состав применяют сразу после приготовления. Также используют настои из кожуры граната и цитрусовых, а зольный раствор обогащает почву калием и микроэлементами.

Когда подкормки противопоказаны

Подкормку временно прекращают, если растение заболело или поражено вредителями. В этот период важно сначала устранить проблему, так как стимуляция роста может ухудшить состояние цветка. Не удобряют и недавно купленные растения — запас питательных веществ в субстрате рассчитан минимум на месяц.

Также не стоит подкармливать цветы сразу после пересадки. Свежий грунт уже содержит достаточное количество микроэлементов для адаптации растения.

Сравнение зимней и летней подкормки

Летом растения получают питание чаще и в более высокой концентрации, так как активно растут. Зимой же подкормки редкие, щадящие и направлены скорее на поддержание жизненных функций, чем на стимуляцию роста и цветения.

Плюсы и минусы зимней подкормки

Грамотный подход помогает растениям пережить сложный сезон без потерь.

  • Плюсы: поддержка цветения, сохранение декоративности, профилактика истощения.
  • Минусы: риск ожогов корней при ошибках дозировки, замедленное усвоение питательных веществ.

Советы по подкормке комнатных цветов зимой

Поливайте растение перед внесением удобрений.
Используйте жидкие составы с пониженной концентрацией.
Подкармливайте вечером или в пасмурный день.
Учитывайте фазу покоя и цветения.
Регулярно осматривайте растения на наличие проблем.

Популярные вопросы о зимней подкормке комнатных цветов

Как часто подкармливать цветы зимой?
В среднем один раз в месяц, для цветущих — чуть чаще.

Можно ли использовать народные средства?
Да, при умеренном и аккуратном применении.

Нужно ли удобрять растения при болезни?
Нет, сначала следует вылечить растение.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
