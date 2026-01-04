Зелёная мода меняется: растения, которые вытесняют орхидеи и фикусы из квартир в 2026 году

Суккуленты и вьющиеся растения вошли в число трендов интерьера 2026 года — Actualno

Начало года традиционно становится моментом для обновлений, и интерьер — не исключение. Всё больше людей задумываются о том, чтобы добавить в дом новые комнатные растения и освежить пространство без ремонта. В 2026 году в фокусе — эффектные, но неприхотливые виды, которые легко вписываются в современный дизайн, об этом сообщает Actualno.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сансевиерия

Новый год — новый взгляд на домашние растения

Комнатные растения давно перестали быть просто декором. Они формируют атмосферу, влияют на восприятие пространства и подчёркивают стиль интерьера. Классические варианты вроде орхидей, сансевиерии и замиокулькаса по-прежнему актуальны, но всё чаще им ищут альтернативу.

При выборе растения важно учитывать не только внешний вид. Ключевым фактором остаётся освещённость: даже самый модный экземпляр не будет развиваться без подходящего света. Также имеет значение температура, уровень влажности и общий микроклимат квартиры, особенно в отопительный сезон, когда условия для комнатных растений зимой меняются незаметно, но резко.

Для новичков лучше выбирать устойчивые виды, которые спокойно переносят ошибки в уходе. Оптимальны растения, адаптированные к стандартным домашним условиям и не требующие дополнительной подсветки, увлажнителей или сложных схем полива.

На что обратить внимание перед покупкой

Перед тем как поставить новый горшок в интерьер, растение стоит внимательно осмотреть. Листья и стебли должны быть плотными, без пятен и пожелтений. Любые признаки вредителей — повод отказаться от покупки, так как борьба с ними может затянуться и затронуть всю коллекцию.

Комнатные растения, которые будут в тренде в 2026 году

Правильно подобранные зелёные акценты способны полностью изменить восприятие пространства. В 2026 году особой популярностью будут пользоваться следующие виды.

Седум Моргана

Этот суккулент легко узнать по длинным свисающим побегам с мясистыми цилиндрическими листьями. Визуально растение напоминает чешуйчатый хвост ящерицы и отлично смотрится в подвесных кашпо. Седум любит светлые и тёплые помещения, накапливает влагу в листьях и требует полива только после полного высыхания почвы.

Английский плющ

Хотя плющ чаще ассоциируется с садом, в помещении он чувствует себя не менее уверенно. В горшке формирует густые каскады побегов и подходит для вертикального озеленения. Предпочитает рассеянный свет, температуру от 15 до 22 градусов и регулярный полив. Периодическая обрезка помогает контролировать рост и поддерживать аккуратную форму, особенно если ориентироваться на базовые принципы ухода за плющом в доме.

Дьявольский плющ

Быстрорастущее растение с сердцевидными листьями, которое ценят за выносливость. Может вытягиваться до 4-5 метров, хорошо переносит полутень и быстро восстанавливается после пересыхания. Для него подойдёт лёгкий, дренированный субстрат с перлитом, керамзитом или кокосовым волокном.

Филодендрон "Биркин"

Компактный и медленно растущий вид с плотной вертикальной формой. Его главная особенность — зелёные листья с кремовыми полосами, создающими эффект благородной графики. Филодендрон "Биркин" считается элегантным акцентом и часто используется в минималистичных интерьерах, где ценится структурность и визуальный баланс.

Дендробиум

Эта орхидея может стать альтернативой более привычным фаленопсисам. Дендробиум отличается выразительным цветением и при правильном уходе долго сохраняет декоративность. Ему подойдёт светлое место при комнатной температуре, регулярный полив без застоя воды и сезонные подкормки удобрениями для орхидей.

Сравнение популярных растений для дома

Суккуленты, такие как седум, выигрывают за счёт минимального ухода и редкого полива. Вьющиеся растения — английский и дьявольский плющ — лучше подходят для создания объёма и вертикальных акцентов. Орхидеи и филодендроны чаще выбирают за декоративность и выразительный внешний вид, но они требуют более стабильных условий.

Плюсы и минусы модных комнатных растений

Выбирая трендовые виды, важно учитывать их практические особенности.

Плюсы: визуальное разнообразие, адаптация к современным интерьерам, возможность зонирования пространства.

Минусы: отдельные виды чувствительны к свету, требуют обрезки или регулярного контроля влажности.

Советы по выбору комнатных растений шаг за шагом

Оцените освещённость комнаты и расположение окон. Определите, сколько времени готовы уделять уходу. Выбирайте растения без признаков болезней и вредителей. Подберите подходящий горшок, дренаж и почву для конкретного вида.

Популярные вопросы о комнатных растениях в 2026 году

Какие растения лучше выбрать для начинающих?

Подойдут дьявольский плющ, сансевиерия и суккуленты, так как они устойчивы к ошибкам в уходе.

Сколько стоит модное комнатное растение?

Цена зависит от вида и размера, но большинство популярных экземпляров находятся в среднем ценовом сегменте.

Что лучше для интерьера — цветущие или декоративно-лиственные растения?

Цветущие создают яркий акцент, а декоративно-лиственные подходят для долгосрочного визуального баланса.