Новый год — новая зелень: какие комнатные растения захватят дома в 2026 году без лишнего ухода

Новый год традиционно становится поводом обновить интерьер и добавить в дом больше живой зелени. В 2026 году интерес к комнатным растениям продолжит расти, а в моде окажутся не только проверенные временем виды, но и более выразительные экземпляры. Правильно подобранное растение способно полностью изменить атмосферу пространства. Об этом сообщает Actualno.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Английский плющ в горшке

Новый год — новый зелёный акцент в доме

Комнатные растения давно перестали быть просто элементом декора. Они формируют настроение, подчёркивают стиль интерьера и делают пространство визуально теплее. Орхидеи, сансевиерии и замиокулькасы по-прежнему остаются классикой, однако в 2026 году внимание сместится в сторону более выразственных форм и фактур.

При выборе нового растения важно учитывать уровень освещённости в помещении. Даже самый модный вид не будет хорошо выглядеть, если условия ему не подходят. Для новичков лучше выбирать неприхотливые растения, которые спокойно переносят небольшие ошибки в поливе, влажности и температуре, а также помогают создать ощущение уюта и баланса, как это делают растения, меняющие атмосферу дома.

Перед покупкой стоит внимательно осмотреть растение. Листья и стебли должны быть упругими и без пятен, а следы вредителей — повод отказаться от покупки, поскольку борьба с ними может затянуться надолго.

Эти комнатные растения станут хитами 2026 года

Тренды будущего года объединяют декоративность и простоту ухода. Именно такие виды всё чаще появляются в современных интерьерах.

Седум Моргана

Этот суккулент легко узнать по длинным свисающим побегам с плотными цилиндрическими листьями. Он отлично подходит для светлых и тёплых комнат, эффектно смотрится в подвесных кашпо и не требует частого полива.

Английский плющ

Хотя его чаще ассоциируют с садами, в интерьере плющ выглядит не менее эффектно. В горшке он образует густые каскады побегов. Растение предпочитает рассеянный свет и умеренную температуру от 15 до 22 градусов.

Дьявольский плющ

Этот вьющийся вид с пёстрыми сердцевидными листьями считается одним из самых неприхотливых. Он быстро растёт, легко переносит полутень и быстро восстанавливается после пересыхания.

Филодендрон "Буркин"

Компактный и элегантный представитель декоративно-лиственных растений. Его главная особенность — листья с кремово-зелёными полосами. При стабильном уходе и правильном размещении такие растения реже сталкиваются с проблемами микроклимата, из-за которых листья теряют форму и оттенок.

Дендробиум

Этот вид орхидей станет интересной альтернативой более привычным фаленопсисам. Он ценится за эффектное цветение и утончённый внешний вид, но требует аккуратного режима полива и хорошего освещения.

Сравнение суккулентов и вьющихся растений для дома

Суккуленты подойдут тем, кто не готов к частому уходу и предпочитает минимализм. Вьющиеся растения требуют больше внимания, но создают выразительные зелёные композиции и визуально оживляют пространство.

Плюсы и минусы модных растений

Плюсы:

декоративный внешний вид;

разнообразие форм и размеров;

возможность вписать в любой интерьер;

наличие неприхотливых вариантов.

Минусы:

некоторые виды требуют регулярной обрезки;

чувствительность к освещению;

необходимость дренажа и правильного грунта;

сезонные особенности ухода.

Советы по выбору растений шаг за шагом

Оцените уровень освещения в комнате.

Определите, сколько времени готовы уделять уходу.

Выберите растение с учётом температуры и влажности.

Проверьте состояние листьев и корней перед покупкой.

Подберите подходящий горшок и качественный субстрат.

Популярные вопросы о комнатных растениях 2026 года

Какие растения подойдут для начинающих?

Лучше всего выбирать дьявольский плющ, сансевиерию или суккуленты.

Сколько стоят модные растения?

Цена зависит от размера и вида, но большинство популярных растений доступно в среднем ценовом сегменте.

Что лучше — цветущие или декоративно-лиственные виды?

Это зависит от интерьера и готовности ухаживать за растением: цветущие требуют больше внимания.