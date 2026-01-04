Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глянцевые губы с перламутровым эффектом снова вошли в бьюти-тренды — Be
Mercedes ограничил заряд электрокроссоверов EQB до 80% — Carscoops
В январе 2026 года Юпитер, Луна и астероид Гармония окажутся в оппозиции — Popsci
Хлопковые полотенца под горшками снижают риск конденсата на листьях зимой — Actualno
Запасы газа в европейских ПХГ стремительно сокращаются — GIE
Китайский Новый год начинают с двухнедельных праздников – культурологи
Планка снижает риск болей в пояснице при регулярном выполнении — тренеры
Зимой вредители чаще проникают в дома через щели и коммуникации — Martha Stewart
Подголовник на уровне ушей снизил риск травм — инженер Джастин Саммонс

Их не видно, а урожай исчезает: ночные вредители за пару дней превращают грядки в решето

Слизни повредили овощи и рассаду за несколько ночей
Садоводство

Слизни ежегодно становятся одной из главных причин потери урожая на огородах и дачных участках. Эти моллюски действуют скрытно, но ущерб от них заметен уже через несколько ночей. Особенно уязвимы овощи, корнеплоды и молодая рассада. Об этом сообщает "Наши 6 соток".

Слизни
Фото: commons.wikimedia.org by Hectonichus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Слизни

Почему слизни так опасны для огорода

Наземные моллюски легко адаптируются к жизни рядом с человеком. В отличие от лесных и луговых видов, огородные слизни получают стабильный источник пищи и укрытия. С весны по осень они активно питаются на грядках, а зимой могут сохраняться в погребах, подвалах и теплицах — именно поэтому даже морозные сезоны не гарантируют снижения их численности, что хорошо видно на примере того, как слизни переживают зиму.

Основной ущерб наносят именно голые слизни. Они повреждают листья, плоды и корнеплоды, снижая не только количество, но и качество урожая. Дополнительный риск — перенос возбудителей грибных заболеваний, включая серую гниль, через слизь и пищеварительный тракт моллюсков.

Какие виды слизней чаще всего вредят растениям

На большей части страны ключевым вредителем считается сетчатый слизень (Deroceras reticulatum). Это подвижный и прожорливый моллюск длиной до 3 см с характерным пятнистым рисунком. Он способен повреждать капусту вплоть до внутренних слоёв кочана, а также томаты, корнеплоды и зелень.

В последние годы всё чаще фиксируется распространение особенно агрессивных видов, включая испанского слизня, который способен откладывать сотни яиц за сезон и быстро превращать участок в очаг гнили — именно поэтому в практике всё чаще применяются различные ловушки и барьерные методы.

Как распознать повреждения от слизней

Слизни активны в тёмное время суток, выходя из укрытий вечером и прячась под утро. Их легко спутать с гусеницами, но характер повреждений отличается. Моллюски выгрызают ямки, уходящие вглубь плодов, а листья повреждают в центральной части, не затрагивая крупные жилки.

Дополнительные признаки — серебристые дорожки слизи и скопления тягучих экскрементов. Эти следы хорошо заметны на капусте, огурцах, томатах и зелёных культурах.

Агротехнические методы борьбы со слизнями

Эффективная защита начинается с условий на участке. Слизни активно размножаются там, где есть влага, растительные остатки и сорняки. Регулярная уборка ботвы, прополка и разреженные посадки существенно снижают их численность.

На сырых участках помогает дренаж и канавы по периметру. Грядки можно ограничивать пластиковыми или металлическими бортиками, а после полива рыхлить почву и присыпать её золой. Хорошо работают механические барьеры и ловушки, особенно в сочетании с ручным сбором.

Препарат на основе метальдегида: когда он нужен

Если численность вредителей высокая, без специальных средств обойтись сложно. Метальдегид используется в защите растений более века. Он разлагается в почве до воды и углекислого газа, не накапливается и не нарушает микрофлору грунта.

Гранулированные препараты создают защитную зону вокруг посадок. Контакт с гранулами приводит к обезвоживанию слизней и быстрой гибели, при этом сами растения не подвергаются обработке напрямую.

Агротехника и химическая защита

Агротехнические меры подходят для профилактики и небольших участков. Они безопасны и экологичны, но требуют системности. Химическая защита работает быстрее и эффективнее при массовом размножении вредителей, особенно во влажные сезоны.

Комбинированный подход считается наиболее устойчивым. Он снижает давление на экосистему и позволяет держать численность слизней под контролем без потери урожая.

Плюсы и минусы применения гранул против слизней

Использование готовых средств удобно при высокой плотности вредителей. К плюсам относятся простота применения и стабильный результат даже в дождливую погоду.

К минусам можно отнести необходимость точного соблюдения сроков и норм внесения. Неправильное распределение снижает эффективность и увеличивает расход препарата.

Советы по борьбе со слизнями шаг за шагом

  1. Уберите растительные остатки и сорняки, особенно возле теплиц и заборов.

  2. Улучшите дренаж и исключите застой влаги на грядках.

  3. Защитите рассаду механическими барьерами и рыхлите почву после полива.

  4. При массовом появлении вредителей используйте гранулы вечером.

  5. Повторите обработку во второй половине лета для профилактики на следующий сезон.

Популярные вопросы о борьбе со слизнями

Как отличить повреждения слизней от других вредителей?
По серебристым следам слизи и характерным углубляющимся ямкам в плодах.

Когда лучше всего проводить сбор или обработку?
Вечером или ранним утром, в период максимальной активности моллюсков.

Можно ли защищать салат и зелень?
Да, но обработку целесообразно проводить до появления всходов.

Что эффективнее при сильном заражении?
Комбинация санитарных мер и гранулированных препаратов даёт самый стабильный результат.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Ускорение вращения Земли может привести к вычитанию секунды времени — Sciencepost
Наука и техника
Ускорение вращения Земли может привести к вычитанию секунды времени — Sciencepost
Разбавленный водой уксус разрушает жировой налёт на кухонных шкафах — The Spruce
Недвижимость
Разбавленный водой уксус разрушает жировой налёт на кухонных шкафах — The Spruce
Популярное
Старый аккумулятор вдруг стал ценнее скидки: почему водители больше не спешат отдавать его в магазин

Автовладельцы всё чаще не сдают старые аккумуляторы в магазине — за этим решением скрывается реальная выгода и более осознанный подход к утилизации.

Старые АКБ часто используют как резервный источник
Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Каблуки, которые взорвут моду 2026 года: формы, заставляющие любой образ выглядеть дороже и ярче
Ледник Судного дня тронулся с места: экспедиция ищет ответ, сколько времени осталось планете
День ног больше не пытка: как приседания плие меняют отношение к тренировкам
50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин Мадуро в плену: кто теперь управляет Венесуэлой – Трамп или Родригес? Любовь Степушова
Куртка, которая станет вирусным трендом 2026: дизайнеры называют её универсальным модным оружием
Время пошло наперекос: Земля нарушила правило, которое работало миллиарды лет, и это только начало
Томатный завод у вас на грядке: сорта, которые штампуют урожай ведрами даже в плохое лето
Томатный завод у вас на грядке: сорта, которые штампуют урожай ведрами даже в плохое лето
Последние материалы
Нашатырный спирт усиливает действие порошка при стирке
Глянцевые губы с перламутровым эффектом снова вошли в бьюти-тренды — Be
Батиметрия обнаружила каньоны глубиной более 4000 метров
Слизни повредили овощи и рассаду за несколько ночей
Mercedes ограничил заряд электрокроссоверов EQB до 80% — Carscoops
Скандинавский метод сна повышает удовлетворенность сном у пар — CNET
В январе 2026 года Юпитер, Луна и астероид Гармония окажутся в оппозиции — Popsci
Хлопковые полотенца под горшками снижают риск конденсата на листьях зимой — Actualno
Дата рождения 19 связана с лидерством и ответственностью
Шерстяная косынка заменяет шапки в зимних образах без вреда укладке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.