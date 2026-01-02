Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сардины у берегов ЮАР ускорили вымирание африканских пингвинов — Earth
SpaceX планирует снизить орбиту около 4400 спутников Starlink — Business Insider
Врач посольства РФ в Индии Панфилова предупреждает о главных опасностях для туристов
Автоматические дворники зимой могут вывести из строя привод — Actualno
Животные меняют поведение ради обучения потомства — эколог Лиза Рапапорт
1 января 2026 года погода показала экстремальный контраст в мире
В британских супермаркетах после 21:30 можно получить продукты бесплатно
Фермы с оленями, кроконариумом и улитками разбирают на праздники быстрее всего
Лучшее время для Квадрантид смещается к предрассвету

Зима бьёт не только холодом: саду вредят ошибки, о которых редко говорят, и они стоят урожая

Защита сада от бесснежных морозов снижает гибель растений зимой
Садоводство

Зимние морозы нередко становятся серьёзным испытанием для сада, особенно если холода приходят внезапно и без снега. В такие периоды растения страдают не только от низких температур, но и от ветра, обледенения и иссушения. Грамотная защита помогает сохранить деревья, кустарники и цветы до весны. Об этом рассказал Antonovsad.

Утепление огорода
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Утепление огорода

Почему сад страдает зимой сильнее всего

Опасность для растений заключается не только в морозе как таковом. В бесснежные и ветреные зимы корни оказываются в промёрзшем грунте и почти не получают влагу. Побеги пересыхают, кора трескается, а резкие перепады температур провоцируют обледенение и солнечные ожоги.

Особенно уязвимы посадки на песчаных склонах и сухих участках. В таких местах корневая система быстрее теряет влагу, а холод проникает глубже — именно поэтому базовые меры подготовки сада к зиме считаются обязательными даже для морозостойких культур.

Как защитить деревья и кустарники от морозов

Подготовка начинается ещё на этапе посадки. Для садовых культур важно не только место, но и качество почвы.

На песчаных участках в посадочные ямы стоит добавлять глину или торф, тщательно смешивая их с землёй. Приствольные круги полезно замульчировать перегноем — он удерживает влагу и снижает промерзание.

Не стоит забывать и о снеге. Если он выпал, его нужно накапливать вокруг стволов и кустов, создавая естественное утепление. Такой слой работает как термоизоляция даже в сильные морозы.

Укрытие теплолюбивых культур

Некоторые растения особенно чувствительны к холоду. Виноград, актинидия, ежевика и другие теплолюбивые культуры лучше зимуют под укрытием из плёнки или нетканых материалов.

Частая ошибка — укрывать землянику плотными ветками хвои или ботвой. Без доступа света такие растения ослабевают. Оптимальный вариант — лёгкие нетканые материалы, которые пропускают свет и удерживают влагу. Их прижимают по краям кирпичами или досками, чтобы укрытие не сорвал ветер. Подобные приёмы подробно разбираются в рекомендациях по зимнему укрытию растений.

Как спасти цветы от зимних морозов

Луковичные многолетники хорошо переносят зиму под слоем ботвы или хвои. Это защищает их от промерзания и резких температурных скачков.

Розы боятся не столько холода, сколько сырости. Их рекомендуется аккуратно пригнуть к земле и накрыть ящиками, оставляя боковые зазоры для вентиляции.

Отдельного внимания требуют растения, у которых корни часто «выпирают» из земли — пионы, родиола розовая, луковичные. При необходимости их присыпают торфом, перегноем или рыхлой почвой.

Защита деревьев от иссушения и обледенения

Во многих регионах растения гибнут зимой именно от иссушения. Замёрзшая почва ограничивает работу корней, а ветер усиливает потерю влаги. Обледенение при этом ухудшает воздухообмен и ослабляет ткани.

Полезно учитывать розу ветров и размещать посадки с подветренной стороны участка. Мхи и лишайники перед морозами счищать не нужно — они помогают дереву лучше перезимовать. Также не стоит стряхивать ветви.

Чтобы кора не трескалась, стволы и скелетные ветви оборачивают рогожей, пергамином, рубероидом или даже плотной бумагой. Побелку желательно проводить осенью, а не весной, чтобы защитить кору от перепадов температур.

В сильные морозы полезен влагозарядковый полив. Даже по мёрзлой почве воду выливают в приствольные круги — по два-три ведра на дерево или куст. Влага всё равно достигает корней.

Цветение во время зимних оттепелей

В тёплом и умеренном климате некоторые культуры способны зацвести повторно — в конце лета или осенью. В суровую зиму это ослабляет растение и снижает урожай следующего года.

Особого контроля требуют сливы, вишни, яблони, груши, малина и ежевика. Если после морозов наступила затяжная оттепель и появились бутоны, их лучше удалить до распускания.

Сравнение: снег и укрытия против голого мороза

Снежный покров обеспечивает естественную защиту, снижая промерзание почвы и испарение влаги. При его отсутствии искусственные укрытия и мульча становятся критически важными. Без них даже морозостойкие культуры могут пострадать сильнее, чем при стабильной холодной зиме со снегом.

Плюсы и минусы зимних защитных мер

Преимущества:

  • повышается выживаемость деревьев и кустарников;

  • снижается риск иссушения и растрескивания коры;

  • растения легче трогаются в рост весной.

Ограничения:

  • требуется время и физические усилия;

  • неправильное укрытие может привести к выпреванию;

  • некоторые материалы нужно заранее подготовить.

Советы по защите сада от морозов шаг за шагом

Подготовьте почву и мульчу ещё осенью.
Используйте снег как естественное утепление.
Укрывайте только светопроницаемыми материалами.
Следите за растениями во время оттепелей.

Популярные вопросы о защите сада зимой

Нужно ли укрывать все деревья?
Нет, в первую очередь — молодые и теплолюбивые культуры.

Опасен ли полив по мёрзлой почве?
Нет, он помогает снизить иссушение корней.

Что лучше — побелка осенью или весной?
Осенняя побелка эффективнее защищает кору зимой.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Недвижимость
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Кладбище ржавых кораблей появляется на месте Аральского моря
Наука и техника
Кладбище ржавых кораблей появляется на месте Аральского моря
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Красота и стиль
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Популярное
С годами становится только мощнее: растение, которое превращает клумбу в царский парад ароматов

Этот многолетник не производит вау-эффекта в первый год, но со временем меняется до неузнаваемости. Почему опытные садоводы готовы ждать его расцвета годами.

Пион увеличивает количество бутонов после укоренения
Вода озера Круглого содержит радионуклиды и ртуть
Гладь озера скрывала людей другого вида: находка открыла дверь в историю, которой нет в учебниках
Аральское море ушло — и забрало людей: высохшее дно раскрыло тайну внезапного исчезновения города
Частные дома мёрзнут не из-за стен: ошибка, из-за которой хозяева тратят лишние сотни тысяч
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Пол, который был мечтой десятилетия, теряет статус: в 2026 его убирают из современных интерьеров
Цветок, который побеждает климат: вырастает на песке, в жаре, под дождём и всё равно сияет ярче всех
Сервисы рвут с руками мёртвые моторы: почему пробитые блоки стали золотой жилой для мастеров
Сервисы рвут с руками мёртвые моторы: почему пробитые блоки стали золотой жилой для мастеров
Последние материалы
Творожные котлетки подают со сметаной сразу после жарки
SpaceX планирует снизить орбиту около 4400 спутников Starlink — Business Insider
Врач посольства РФ в Индии Панфилова предупреждает о главных опасностях для туристов
Автоматические дворники зимой могут вывести из строя привод — Actualno
Разбавленный водой уксус разрушает жировой налёт на кухонных шкафах — The Spruce
Защита сада от бесснежных морозов снижает гибель растений зимой
Рассольник с копчёной колбасой готовится за 45 минут
Бег оказался эффективнее ходьбы для быстрого сжигания калорий
Метаанализ показывает более низкий рост у детей без мяса
Животные меняют поведение ради обучения потомства — эколог Лиза Рапапорт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.