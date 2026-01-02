Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Плодовые деревья из семян дают неожиданные плоды: что вырастет вместо любимого сорта

Размножение плодовых деревьев сохраняет сортовые качества и ускоряет плодоношение
Садоводство

Выращивание плодовые деревья из косточек и семян — занятие для терпеливых. На это уходят годы, а результат почти всегда непредсказуем: новое дерево может оказаться гибридом с мелкими плодами, слабым вкусом или вовсе несъедобным урожаем. Если цель — стабильные сборы и понятные характеристики, лучше размножать уже существующие деревья проверенными методами. Так вы сохраните сортовые качества, получите более раннее плодоношение и сможете выбрать варианты, устойчивые к болезням, об этом сообщает Southern Living.

Вишня
Фото: commons.wikimedia.org by C. Kuppler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вишня

Почему размножение надёжнее, чем выращивание из семян

Плодовые культуры редко "повторяют" родителя при семенном размножении. Даже из идеального яблока может вырасти дерево с другими сроками созревания, размером плодов и вкусом. Вегетативные методы — черенкование, прививка и воздушные отводки — работают иначе: новое растение сохраняет свойства исходного дерева. Это особенно важно, если вы рассчитываете на предсказуемый урожай для заготовок, соков или свежего потребления.

Ещё один плюс — экономия времени. Саженец, полученный из черенка или отводка, часто начинает плодоносить раньше, чем растение, выращенное из семечка. А прививка позволяет сочетать сильную корневую систему с сортом, который вам нравится, и тем самым улучшать выносливость дерева.

Когда лучше размножать плодовые деревья

Оптимальные сроки зависят от метода и породы.

Зелёные мягкие черенки у таких культур, как шелковица и бузина, заготавливают ранней весной — до активного роста. Полуодревесневшие черенки у цитрусовых берут летом, когда молодой прирост начинает грубеть. Одревесневшие черенки подходят для инжира, яблони, груши, граната, вишни и сливы — их нарезают в период покоя, в конце зимы или ранней весной, до распускания почек.

Прививки обычно делают, когда дерево полностью находится в состоянии покоя: с конца зимы до начала весны. Воздушные отводки удобнее ставить ранней весной — когда начинается новый сезонный рост.

Важное юридическое ограничение

Некоторые сорта защищены патентами и товарными знаками, и размножать такие растения запрещено даже для личного использования. Перед тем как брать черенки или делать прививку, убедитесь, что сорт не запатентован или относится к старинным, "наследственным" разновидностям.

Как размножить плодовые деревья: три рабочих метода

Для начала подготовьте базовый набор: чистый секатор, укоренитель, свежий грунт и чистые горшки. Для прививок понадобятся подвой, прививочная лента и острый нож. Для воздушных отводков полезны сфагнум и пластиковая плёнка.

Черенкование

Черенки — самый простой способ, но подходит не всем культурам. Выбирайте крепкую ветку толщиной с карандаш или палец без повреждений и следов болезней. Для мягких и полуодревесневших черенков оптимальна длина около 15 см, для одревесневших — примерно 30 см.

Секатором сделайте нижний срез под углом 45 градусов. Верхнюю часть укоротите прямым срезом чуть выше почек. Если вы не высаживаете черенок сразу, его можно временно убрать в холодильник. Нижний срез обмакните в укоренитель и посадите в перлит до образования корней, поддерживая постоянную влажность без переувлажнения. Когда корни появятся, пересадите в горшок с грунтом.

Важно дать молодому деревцу время: около года оно должно нарастить листья и крепкую корневую систему. Затем осенью, когда растение уйдёт в покой, его можно пересадить в открытый грунт.

Прививка

Прививка — лучший вариант для яблони, груши и косточковых культур, хотя техника требует аккуратности. Суть в том, что спящий побег нужного сорта соединяют с устойчивой корневой системой другого растения того же вида. Если срезы совпадут и правильно срастутся, получится одно дерево.

Подвой обычно покупают в питомниках или у продавцов. Побег для прививки берут с дерева, чьи качества вы хотите повторить: вкус плода, сроки созревания, зимостойкость. Срезы должны быть точными — часто новичкам нужно несколько тренировок на лишних ветках. Соедините части по свежим срезам, плотно зафиксируйте прививочной лентой, чтобы место соединения не пересыхало. Дополнительно можно использовать специальный воск или герметик.

Затем привитое дерево высаживают в контейнер и держат в светлом тёплом месте — например, в солнечном гараже или теплице — до устойчивого укоренения. После этого его переносят на постоянное место.

Воздушные отводки

В природе многие деревья и кустарники укореняются, когда низко расположенные ветви касаются почвы. Воздушные отводки — "домашняя" версия этого процесса, особенно удобная для цитрусовых, инжира и граната.

Выберите здоровую ветку длиной в несколько метров и толщиной с карандаш или палец. Ветку с дерева не срезают. Ножом снимите кольцо коры шириной около 2-3 см, чтобы открыть внутренние ткани. Влажный мох плотно оберните вокруг ранки и накройте плёнкой, чтобы удерживать влагу.

Корни могут формироваться несколько месяцев. Когда их будет достаточно, ветку с корнями аккуратно отрезают секатором и высаживают в горшок с грунтом. Этот способ часто проще прививки, но требует терпения.

Советы по размножению плодовых деревьев шаг за шагом

  1. Выберите метод под вашу культуру: яблони и груши чаще прививают, цитрусовые и инжир хорошо идут на отводки, часть кустарников легко укореняется черенками.

  2. Работайте только чистым инструментом, чтобы не занести грибковые болезни.

  3. Заготавливайте материал в правильный сезон: черенки, побеги и отводки "не любят" случайных сроков.

  4. Следите за влажностью: субстрат должен быть влажным, но не сырим и не затхлым.

  5. Не торопитесь с высадкой в грунт: молодому растению нужно время на корни и адаптацию.

  6. Если вы живёте в зоне с холодными зимами, планируйте пересадку осенью, когда растение уходит в покой, или весной после устойчивого тепла.

Популярные вопросы о размножении плодовых деревьев

Можно ли размножить любое плодовое дерево черенками?

Нет. Некоторые культуры плохо укореняются или дают слабые корни. Для таких деревьев чаще используют прививку или воздушные отводки.

Сколько времени нужно, чтобы воздушный отводок дал корни?

Обычно несколько месяцев. Скорость зависит от породы, температуры, влажности и того, насколько стабильно удерживается влага в мхе.

Что лучше: прививка или отводки?

Если речь о яблонях, грушах и косточковых — чаще выигрывает прививка, потому что позволяет подобрать сильный подвой. Для цитрусовых, инжира и граната воздушные отводки зачастую проще и дают хороший результат без сложной подгонки срезов.

