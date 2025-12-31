Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Парк Кирова стал главным местом прогулок в Сыктывкаре — путеводители
Сбой в Евротоннеле обернулся кошмаром для пассажиров Eurostar
Работа с техникой снижает нагрузку на суставы — фитнес-тренер
Стеблевые черенки денежного дерева укореняются быстрее листовых — Actualno
Кованые поршни повысили ресурс спортивных двигателей — CAR & MOTOR
Баня противопоказана при гипертонии и аритмии — заявил врач Дмитрий Демидик
С июля 2020 года замену электросчётчиков оплачивает гарантирующий поставщик
Дети до 3 лет реже травмировались в центре заднего ряда — Popular Science
Спутниковые данные показали необратимое исчезновение тысяч ледников — Earth

Корни мирной лилии лезут наружу: момент, когда промедление превращает грунт в ловушку

Частое увядание мирной лилии после полива указывает на тесный горшок — Actualno
Садоводство

Мирная лилия (спатифиллум) — одно из самых популярных комнатных растений: оно выглядит аккуратно, быстро наращивает зелёную массу и радует изящными белыми "парусами" соцветий. Но чтобы куст оставался пышным, важно вовремя пересаживать растение, когда ему становится тесно в горшке. Правильная пересадка даёт корням больше пространства и улучшает доступ к воде и питательным веществам, об этом сообщает Actualno.

Мирная лилия
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Мирная лилия

Когда пересаживать мирную лилию

Спатифиллум спокойно относится к слегка "тесным" условиям, однако полностью переполненный горшок начинает мешать росту и влияет на внешний вид растения. Обычно пересадка требуется раз в несколько лет — либо раньше, если лилия явно переросла ёмкость.

Признаки, что горшок стал мал

Корни начинают буквально "сигналить", что места недостаточно. Чаще всего это заметно по следующим признакам:

  1. Корни выходят из дренажных отверстий снизу — им больше некуда расти.

  2. Корни оплетают верхний слой грунта и становятся видны у поверхности.

  3. Растение часто вянет, даже если вы поливали его недавно: в горшке слишком много корней и слишком мало почвы, которая удерживает влагу.

  4. Листья начинают желтеть — это может говорить о дефиците питания из-за истощённого грунта и тесного объёма.

  5. Рост заметно замедляется: спатифиллум почти не выпускает новые листья или цветоносы в период активной вегетации.

Лучшее время для пересадки — весна или начало лета, когда растение находится в фазе активного роста. Но если корни явно переполнены и растение страдает, переносить процедуру на "удобный сезон" не стоит: пересадить можно в любое время года.

Как выбрать подходящий горшок

Главное правило — не брать слишком крупную ёмкость "с запасом". Оптимально, если новый горшок будет примерно на 5 см шире прежнего по диаметру. В слишком большом объёме грунт дольше остаётся влажным, и это повышает риск корневой гнили — одной из самых частых проблем при выращивании мирной лилии.

Также важно, чтобы на дне были дренажные отверстия. Без них вода застаивается, почва переувлажняется, а корни начинают загнивать даже при аккуратном поливе.

Шаги пересадки мирной лилии

Ниже — понятная схема, которая подходит и для обычной пересадки, и для ситуации, когда растение заметно разрослось.

1. Подготовьте свежий грунт

Используйте смесь для комнатных растений, но обязательно улучшите дренаж. Для этого можно добавить:

  • кору орхидеи
  • крупный перлит

На дно нового горшка насыпьте слой грунта в несколько сантиметров, чтобы корневая шейка после посадки оказалась на нужной высоте.

2. Аккуратно извлеките растение

Положите горшок набок и осторожно "расшатайте" земляной ком, слегка сжимая стенки ёмкости или постукивая по ним. Если корни сильно приросли к горшку, проведите тупым ножом (например, ножом для масла) вдоль внутренних стенок, чтобы освободить ком.

3. Очистите и расправьте корни

Постарайтесь убрать как можно больше старого грунта с корней — мягко разминая ком руками или аккуратно вычесывая. Осмотрите корневую систему: всё мягкое, потемневшее и повреждённое нужно обрезать чистыми ножницами или секатором.

4. Поместите лилию в новый горшок

Поставьте растение в центр и досыпьте свежий грунт по бокам. Важно соблюсти два момента:

  1. Растение должно сидеть на той же глубине, что и раньше.

  2. Между верхом почвы и краем горшка желательно оставить примерно 2,5 см — так будет удобнее поливать, и вода не будет выливаться наружу.

5. Полейте и дайте адаптироваться

После пересадки спатифиллум следует хорошо пролить: это помогает грунту уплотниться вокруг корней и снижает стресс. Лишняя вода должна свободно стечь через отверстия.

Дальше придерживайтесь привычного режима: полив после подсыхания верхнего слоя грунта. В этот период особенно важно не заливать растение — корни после пересадки уязвимы, а незаметные ошибки в поливе чаще всего проявляются именно после смены грунта.

Сравнение способов пересадки: перевалка или полная замена грунта

Выбор подхода зависит от состояния растения и почвы.

  1. Перевалка (с сохранением кома) подходит, если спатифиллум здоров и грунт ещё качественный. Это самый "мягкий" способ, при котором растение быстрее адаптируется.

  2. Пересадка с очисткой корней и заменой грунта уместна, если почва стала слишком плотной, пахнет сыростью, плохо пропускает воду или есть подозрение на гниль.

  3. Деление куста при пересадке используют, когда лилия сильно разрослась, и вы хотите получить несколько растений. Такой способ требует аккуратности, но помогает омолодить куст.

Советы по пересадке мирной лилии

  1. Пересаживайте растение в активный сезон — весной или в начале лета, если есть такая возможность.

  2. Не увеличивайте горшок слишком сильно: +5 см по диаметру — оптимально.

  3. Всегда проверяйте наличие дренажных отверстий и не забывайте про рыхлящие добавки в грунт.

  4. После пересадки не ставьте растение на яркое солнце: лучше дать ему несколько дней в рассеянном свете.

  5. Не подкармливайте спатифиллум сразу — удобрения лучше вносить спустя 3-4 недели, когда корни адаптируются.

Популярные вопросы о пересадке мирной лилии

Как понять, что спатифиллуму действительно тесно?

Если корни выходят из дренажных отверстий, а растение вянет чаще обычного и хуже растёт — это почти всегда сигнал о необходимости пересадки.

Какой грунт лучше подходит для мирной лилии?

Подойдёт смесь для комнатных растений с добавлением перлита или коры, чтобы почва была более воздушной и не задерживала лишнюю влагу.

Что лучше — перевалка или полная пересадка?

Если растение здорово и грунт не испорчен, лучше перевалка: она менее травматична. Полную замену почвы стоит делать при признаках закисания или проблемах с корнями.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Приседания и выпады с собственным весом укрепляют ноги после 60
Новости спорта
Приседания и выпады с собственным весом укрепляют ноги после 60
Перекопка разрушает микроканалы, созданные дождевыми червями
Садоводство, цветоводство
Перекопка разрушает микроканалы, созданные дождевыми червями
Популярное
Германия направит триллион евро: что это значит для всей Европы?

Экономисты не сошлись во мнении о том, способна ли германская бюджетная политика стать основой для общеевропейского экономического ренессанса.

Способность ФРГ обеспечить Европе экономический ренессанс поставлена под сомнение
Приседания и выпады с собственным весом укрепляют ноги после 60
Сила после 60 рождается не в зале, а в балансе: почему упражнения с весом тела важнее для мышц, чем изолированные тренажеры
Лапы на проводе, под ними — тысячи вольт: почему пернатые не погибают там, где опасность смертельна
Тренды 2026 уже здесь: оправы, которые впишутся в любой гардероб — от минимализма до ретро
Ночной свет повышает стрессовую активность мозга — эксперт Хулио Фернандес-Мендоса Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Климатический парадокс: почему океан, несмотря на жару, перестал испаряться как прежде
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
3I/ATLAS принесла загадку под оболочкой: тонкие поры и активность намекают на необычную внутреннюю структуру
3I/ATLAS принесла загадку под оболочкой: тонкие поры и активность намекают на необычную внутреннюю структуру
Последние материалы
Отеки под глазами можно убрать гимнастикой и массажем — косметолог Елисавецкая
Рулет Царский готовят за 15 минут и охлаждают перед подачей
Йога для похудения уменьшает уровень стресса и аппетит
Частое увядание мирной лилии после полива указывает на тесный горшок — Actualno
С июля 2020 года замену электросчётчиков оплачивает гарантирующий поставщик
Дети до 3 лет реже травмировались в центре заднего ряда — Popular Science
Спутниковые данные показали необратимое исчезновение тысяч ледников — Earth
Состояние Трампов увеличилось примерно на 70% менее чем за полтора года
Парикмахеры не советуют женщинам после 50 делать боб до подбородка
Лимонник высаживают у опор для стабильного плодоношения — директор Ефремов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.